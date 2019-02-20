20+ психологических трюков, которые пользователи сети успешно применяют чуть ли не каждый день
Маленькие хитрости могут облегчить что угодно: от готовки до полетов в космос. Отношения между людьми — тоже. Хотите научить ребенка общаться с окружающими, разговорить молчуна или наладить атмосферу в офисе? Не только вы. Пользователи Reddit рассказали о маленьких трюках, которые выручают их каждый день и которыми может воспользоваться каждый желающий.
Мы в редакции AdMe.ru искренне хотим сделать жизнь наших читателей лучше и надеемся, что эти советы вам действительно помогут.
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Я предпочитаю спрашивать не «Есть у кого-нибудь вопросы?», а «Какие вопросы у вас есть?». В первом случае все обычно молчат в ответ, во втором — спрашивают.
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Будьте приветливы даже с неприятными людьми. Есть особое очарование в том, как кто-то изначально злой смягчается, не получив злость в ответ.
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Чтобы избежать драм на рабочем месте и улучшить отношения с коллегами, хорошо отзывайтесь о них в разговорах с другими людьми.
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Работаю в офисе. Когда люди останавливаются у моего стола и не собираются уходить, я встаю, беру бутылку для воды и иду наполнять ее, пока разговор идет своим чередом. Но потом я отправляюсь не к своему столу, а к столу собеседника, и тот обычно на автомате садится на свое место. Тогда я сворачиваю разговор и возвращаюсь к работе.
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Если вы наденете наушники, но не включите музыку, людям будет проще разговориться рядом с вами. И иногда эти разговоры могут оказаться об интересных вещах.
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Профессионально играю в покер. Во время партии часто пытаюсь рассмешить противников, когда они думают над следующим ходом. Смех делает людей менее склонными к блефу.
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Хотите нравиться людям? Попросите об услуге, пусть даже самой незначительной вроде: «Можешь пару секунд подержать мою ручку?» Их мозг решит, что вы нравитесь им, потому что иначе они не стали бы вам помогать.
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Сначала попросите то, чего точно не получите, а потом — то, что хотите получить. У этого приема даже есть специальное название — «Дверь в лицо».
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Не извиняйтесь, а благодарите. Вместо «Простите за опоздание» скажите «Спасибо за терпение». Так вы сфокусируете внимание не на своей вине, а на хороших качествах собеседника.
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Если вам нужно покритиковать кого-то, сначала скажите что-то позитивное, потом произнесите критику — и снова позитив, тогда ваши слова будет проще принять без негатива.
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Обычно получаю больше информации, если слушаю собеседника молча. Просто дайте человеку выговориться. Если он прервется — подождите. Ему инстинктивно захочется заполнить тишину, и он снова начнет говорить, развивая тему.
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Раньше работал в коммерческой рекламе, и начальник научил делать небольшую заметную ошибку в первом варианте, который отправляли на утверждение. Клиент замечал ее, просил исправить и оставался очень доволен собой. Сейчас работаю на фрилансе и, когда попадаются клиенты, которые придирчиво выискивают промахи, делаю пару ошибок специально для них. Работает безотказно.
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Во время спора найдите что-то, с чем согласны все стороны, и только после этого обсуждайте главную проблему.
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Если ваш собеседник пытается оправдаться или начинает склоку, лучший выход — смотреть на него с легким интересом и молчать, превращая его речь в монолог. Не получив отклика, человек загонит себя в угол и потеряет уверенность в собственных словах. Научился этому трюку у старого директора, который управлял ходом любой встречи и при этом всегда был самым тихим и бесстрастным человеком в комнате.
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Когда отправляюсь в патруль за городом, обращаю особое внимание на собачников в неположенных местах. Смотритель научил меня говорить им так: «Вы ищете место выгула собак?» Это дает им возможность сохранить лицо. Прием работает везде: если кто-то знает, что неправ, выберите наименее неприятное объяснение чужого неправильного поведения и используйте его, чтобы мягко поправить человека.
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Недавно прочитала, что вместо «Я знаю» стоит говорить «Ты прав». Это не унизит человека, который только что узнал нечто новое, и не выставит вас в неприятном свете.
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Подсмотрел у друга, который время от времени выбирал, чем поужинать, со своей подругой. Вместо того чтобы получить стандартное «Не знаю» в ответ на «Что ты хочешь?» — начните с «Чего ты не хочешь?» и отталкивайтесь от этого. Пользовался не раз в собственных отношениях — очень выручало.
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Будьте прямолинейны и обращайтесь к конкретным людям, когда вам что-то нужно. Вместо того чтобы спрашивать: «Есть ли у кого-нибудь ручка?» — спросите: «У кого есть ручка?» Вместо того чтобы просить кого-то позвонить в скорую, скажите: «Так, ты, в синей куртке, как тебя зовут? Окей, Том, позвони в скорую и скажи, когда они поедут к нам».
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Сейчас я управляю примерно 240 сотрудниками в 6 ресторанах. Заставить их делать то, что нужно, обычно довольно сложно. Но я обнаружил, что слов «Мне нужна твоя помощь» достаточно для исправления ситуации. Люди хотят чувствовать себя нужными, чувствовать, что могут что-то изменить. Их отношение к делу меняется очень заметно.
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Если вам нужно что-то запомнить, думайте об этом, делая что-то очень непривычное. Таким образом мысль окажется связана с этим «чем-то» и всплывет в вашей голове, если вы повторите действие или увидите связанную с ним вещь. Например, нужно выбросить мусор перед сном — положите подушку в изножье кровати.
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Если собеседник расстроен или разозлен, говорю, что невозможно не понять его. Это дает человеку ощущение хоть какой-то победы и перенаправляет его эмоции с вас на что-то другое, потому что вы понимающий и, скорее всего, на его стороне. Делаю так постоянно: «Ох, это действительно ужасно».
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У моего 4-летки начался «период почемучки». Справляюсь фразой «Я не уверена, а ты что думаешь?». Это благодать божья. Он начинает отвечать на собственный вопрос, и главное — вовремя сказать, что это звучит правдоподобно. Потом ребенок спокойно вернется к своим делам.
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Учу дочку, что просто извиниться недостаточно: сначала ты говоришь, что тебе жаль, и извиняешься, а потом спрашиваешь, что можешь сделать, чтобы человек почувствовал себя лучше. Это помогает ребенку привыкнуть брать ответственность, если он доставил человеку неприятности, и понять, что извинений недостаточно для решения созданной проблемы. А еще «Извинения приняты» отлично работает с «Но мне станет лучше, если ты вернешь мою игрушку».
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Когда нужно сказать детям что-то важное, я шепчу. Крики на них никак не действуют, а вот шепот привлекает внимание.
- Я заставляю своего 4-летку задавать вопросы полностью, то есть «Почему небо голубое?» вместо «Почему?». Это заставляет его думать больше, глубже вовлекает в разговор и избавляет нас от бесконечного потока однообразных «почему». К тому же теперь он знает, что полные ответы можно получить только на полные вопросы, и если он спросит «Почему?», в ответ услышит только «Потому что!».
Какой прием показался вам самым полезным и почему?
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