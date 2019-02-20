20+ психологических трюков, которые пользователи сети успешно применяют чуть ли не каждый день

Во время спора найдите что-то, с чем согласны все стороны, и только после этого обсуждайте главную проблему.

Если ваш собеседник пытается оправдаться или начинает склоку, лучший выход — смотреть на него с легким интересом и молчать, превращая его речь в монолог. Не получив отклика, человек загонит себя в угол и потеряет уверенность в собственных словах. Научился этому трюку у старого директора, который управлял ходом любой встречи и при этом всегда был самым тихим и бесстрастным человеком в комнате.

Когда отправляюсь в патруль за городом, обращаю особое внимание на собачников в неположенных местах. Смотритель научил меня говорить им так: «Вы ищете место выгула собак?» Это дает им возможность сохранить лицо. Прием работает везде: если кто-то знает, что неправ, выберите наименее неприятное объяснение чужого неправильного поведения и используйте его, чтобы мягко поправить человека.

Недавно прочитала, что вместо «Я знаю» стоит говорить «Ты прав». Это не унизит человека, который только что узнал нечто новое, и не выставит вас в неприятном свете.