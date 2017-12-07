20+ психологических секретов, которые помогут читать людей как открытые книги

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Наверняка вы не раз задумывались о том, как было бы здорово уметь читать мысли окружающих. Кому-то в этом вопросе помогает интуиция, но, если подобной проницательностью вы не обладаете, остается только одно: учиться понимать язык тела. Не секрет, что с помощью невербального общения мы получаем 55 % информации. Об этом не раз говорил известный австралийский писатель Аллан Пиз. Мимика, жесты и телодвижения способны сбросить с человека маску, обнажив его истинные мысли и чувства. AdMe.ru предлагает обратить внимание на сигналы, которые посылают нам окружающие, порой сами того не подозревая.

1. Прикрывание век

Если человек, общаясь с вами, прикрывает веки, знайте: он пытается спрятаться, оградить себя от внешнего мира. Причем это вовсе не означает, что собеседник вас боится. Скорее наоборот, он хочет убрать вас из поля своего зрения, потому что вы могли ему надоесть. Закрыл глаза — бац! — и вы исчезли.

2. Защита рта рукой

Это яркий пример того, что все мы родом из детства. Вспомните, как вы прикрывали рот ладошкой, когда не хотели что-то рассказывать. Во взрослом возрасте то же самое. Несколько пальцев, ладонь или даже кулак у рта помогают нам сдерживать произносимые слова. Иногда этот жест маскируется притворным покашливанием.

3. Покусывание дужки очков

Видите, что знакомый задумчиво покусывает дужку очков? Поспешите поддержать и приободрить его. Он явно чем-то озабочен и на подсознательном уровне стремится почувствовать безопасность, как в младенчестве, у материнской груди. Кстати, карандаш, ручка, палец, сигарета или даже жвачка во рту могут говорить о том же.

4. Демонстрация лица

Как правило, этот жест применяют для привлечения внимания представителей противоположного пола. Опираясь подбородком на сложенные руки, мы выставляем свое лицо напоказ, словно в витрине магазина, как бы говоря: «Вот она я во всей красе, любуйтесь на здоровье». Мужчинам следует запомнить этот жест, чтобы не упустить возможность вовремя сделать комплимент.

5. Поглаживание подбородка

Так человек пытается принять решение. При этом его взгляд может быть обращен вверх, вниз, вбок... да куда угодно. Он вряд ли осознает, что именно рассматривает в данный момент, так как полностью погружен в свои размышления.

6. Скрещение рук

Один из самых распространенных жестов. Неудивительно, что в этой позе многие чувствуют себя максимально комфортно, — такое положение позволяет отгородиться от окружающих. Часто мы используем этот жест, когда чем-то недовольны. Скрещенные на груди руки — это явный сигнал отрицательного настроя собеседника.

7. Прихорашивание

Согласитесь, это уже более открытая поза? Стремясь понравиться мужчине, женщина начинает выставлять себя в наиболее выгодном свете. Она выпрямляется, чтобы подчеркнуть грудь, и, как правило, скрещивает ноги. Сложенные и опущенные вниз руки — сигнал внимания и повышенного интереса к собеседнику.

8. Наклон вперед

Когда человек испытывает симпатию к собеседнику и готов идти с ним на контакт, он обычно наклоняется к нему. При этом ноги могут остаться на месте, но тело интуитивно подастся вперед.

9. Откидывание назад

Если человек откидывается на спинку стула, он тем самым дает понять, что ему наскучил разговор. Возможно, он чувствует себя неловко в компании собеседника.

10. Раскачивания с носка на пятку

Да, так делают не только дети, но и взрослые. Это означает, что человек сильно волнуется.

11. Потирание ладоней

Считается, что руки транслируют то, что думает голова. Потирание ладоней, как правило, выражает положительные ожидания человека, надежду на то, что он в чем-то преуспеет. Словом, именно так мы делаем, когда думаем о предстоящей выгоде.

12. Рукопожатие «перчатка»

Если свободной рукой собеседник обхватывает вашу кисть, то показывает, что ему можно доверять.

13. Рукопожатие с ладонью сверху

Ладонь сверху, накрывающая чужую руку, свидетельствует о сопереживании, участии, но только если это было сделано сразу. Если руки уже были сцеплены некоторое время, а потом кто-то решил положить сверху вторую руку — это может говорить о его желании показать, кто тут главный.

14. Рукопожатие с ладонью снизу

Если вы поддерживаете руку собеседника снизу, то как бы говорите ему о готовности оказать помощь.

15. Рукопожатие с прикосновением

Свободной рукой можно также коснуться предплечья, локтя или спины другого человека. Подобное вторжение в личное пространство символизирует потребность в общении. Причем чем ближе этот жест к корпусу тела, тем больше данная потребность.

16. Поправление галстука

Здесь все очень ситуативно. Если мужчина делает так в обществе симпатичной женщины, то, вероятно, она ему нравится. Но этот же жест может означать, что человеку неуютно. Он соврал или просто хочет покинуть общество, в котором находится.

17. Собирание несуществующих ворсинок

Это так называемый жест вытеснения. Чаще всего люди используют его, выражая тем самым молчаливое несогласие. Иными словами, свое мнение они открыто не высказывают, но с происходящим вокруг точно не согласны.

18. Закидывание ног на стол

Такой жест может означать многое: невоспитанность, неуважение, стремление показать себя биг боссом или же просто заботу о собственном здоровье. И все же психологи склоняются к мнению, что даже если вам комфортно в этом положении, лучше отдыхать так дома или у родственников.

19. Сидение верхом на стуле

Стул — это не конь, а его спинка хоть и напоминает отдаленно щит, но все же служит другим целям. Так что многих такая манера сидения вполне обоснованно раздражает, ведь интуитивно мы ощущаем исходящую от человека агрессию. Эту позу, как правило, выбирают люди доминирующего типа. Не хотите показаться слабее — стойте над ними, пока они восседают на своем коне.

20. Поигрывание снятой туфелькой

Скрещенные ноги — одна из самых привлекательных женских поз. Поигрывая полуснятой туфелькой, мы еще больше акцентируем на них внимание. Такой жест говорит о спокойном, расслабленном настроении женщины и служит своего рода зеленым сигналом светофора для мужчины.

21. Зрительный контакт

Глаза — это зеркало души, а также отличный инструмент коммуникации. В них можно прочесть все чувства и эмоции собеседника. Влюбленные пристально смотрят друг другу в глаза, подсознательно ожидая увидеть, как они становятся больше. А это очень даже заметно, ведь зрачки могут увеличиться в 4 раза в сравнении со спокойным состоянием. Кстати, если человек сердится или злится, то его глаза становятся похожими на бусины за счет максимального сокращения зрачков.