20+ привычек жителей Швеции, благодаря которым их страна — одна из самых счастливых в мире
В погоне за счастьем мы нередко прибегаем к различным национальным рецептам обретения душевной гармонии: хюгге, люкке, сису. Шведская система «лагом» стоит в одном ряду с ними, но выгодно выделяется своей практичностью. Это не столько мотивирующий гимн счастливой жизни, сколько свод вполне конкретных рекомендаций, которые помогут эффективно расхламить дом, график и сознание, чтобы желанному счастью было где поселиться.
AdMe.ru собрал 35 жизненных принципов жителей Швеции, благодаря которым их страна постоянно занимает верхние строчки в мировом «рейтинге счастья». Автор статьи проверил все пункты на себе и хочет отметить, что шведский рецепт счастья актуален и для других стран.
Суть философии «лагом»
В лингвистическом смысле слово «лагом» означает умеренность. Это ощущение достатка: вам всего хватает и вы ни в чем не испытываете острого дефицита (причем речь идет не только о материальных вещах). Лагом — это баланс между работой и личной жизнью, забота о природе, разумный минимализм и шведский лаконичный стиль.
И это не про «довольствоваться малым». Скорее это про вред постоянной гонки за чем-то большим. Ведь именно желание обладания чем-то сверх наших реальных потребностей заставляет нас пропадать на работе, а затем покупать ненужные вещи, на наслаждение которыми у нас попросту не остается времени.
Принципы лагом помогают упорядочить жизнь во всех ее аспектах, чтобы наконец-то свободно вздохнуть и получить время и возможность ощутить долгожданное счастье.
Лагом в интерьере
- Предметы мебели расставляйте на некотором расстоянии друг от друга, чтобы между ними оставался «воздух», а глаз мог задержаться на каждом из них и видел его красоту.
- Вместо картин и постеров развесьте на стене фотографии пейзажей, которыми вы любовались в отпуске, чтобы мысленно переноситься в беззаботные дни.
- Используйте не ковролин, который трудно хорошенько вычистить, а тряпичные коврики, которые легко выбить на улице, постирать в машинке, отдать в химчистку или просто заменить.
- Чтобы наполнить дом естественным светом, повесьте шторы из прозрачной ткани, а для стен выберите белые и серые оттенки.
- С наступлением темноты зажигайте свечи: они согревают душу.
- Шведы — мастера зонирования, поскольку, по их мнению, только в продуманном доме можно расслабиться. Задумайтесь о своих потребностях и отведите зону (пусть даже совсем небольшую) для каждого вида деятельности.
Лагом при уборке
- Чтобы постепенно сократить количество вещей, раз в неделю убирайте по одному предмету из каждой комнаты.
- Приобретая каждую новую вещь, избавляйтесь от двух старых.
- Убирая шкаф, снимите одежду с плечиков и отложите пять вешалок, а затем рассортируйте вещи по степени нужности. Тем, что не хватило вешалок, не место в вашем доме.
- Не допускайте возникновения «горячих точек», где любит скапливаться хлам. Поставьте там корзину и складывайте вещи в нее, а по мере заполнения сортируйте предметы и возвращайте на места.
- С бумагами придерживайтесь правила «одного касания»: как только документ попал в руки, уберите его, выполните нужные действия (например, оплатите счет) или выбросьте.
Лагом на кухне
- Чтобы сэкономить время на готовке, составляйте меню на неделю и на будни планируйте простые блюда (и даже одно блюдо на два дня).
- Замораживайте продукты впрок, даже напитки (в герметичных пакетах). В формочках для льда удобно замораживать зелень для заправки и сливки для соусов.
- Готовьте с учетом сезонности, используя местные продукты — от овощей до меда. Это и дешевле, и полезней.
Лагом на работе
- Начните вставать на полчаса раньше, чтобы избежать спешки, обрести ощущение контроля над временем и чувство уверенности в себе.
- По утрам неторопливо выпейте чай из любимой кружки, чтобы настроиться на продуктивный день.
- Если характер работы позволяет, запланируйте уйти чуть раньше обычного: зная о том, что уйдете пораньше, вы станете работать более эффективно.
- Ходите с коллегами на кофейные перерывы «фика» — это улучшает рабочую атмосферу и повышает эффективность труда.
Лагом и отдых
- Старайтесь каждый день ложиться спать вовремя.
- Совершайте после ужина «квелльспроменад» — вечернюю прогулку недалеко от дома. Это отличный способ расслабиться и приготовиться ко сну.
- На один выходной день ничего не планируйте, пусть это будет день для восстановления равновесия, спонтанного времяпровождения и общения с семьей.
- Заведите традицию что-то мастерить. Необязательно делать нечто трудоемкое вроде мебели или одежды, можно заняться вязанием салфеток или аппликацией.
Лагом и природа
- Прогулка на природе — идеальный отдых в стиле лагом. Чтобы не отлынивать от прогулок в любую погоду, купите красивую, удобную и качественную экипировку.
- Чтобы продолжить общение с природой в доме, используйте в декоре натуральные материалы: дерево, шерсть, металл.
- Заведите комнатные растения. Полезно обмениваться их черенками со знакомыми, чтобы получить еще один повод для приятного общения.
- Как можно чаще украшайте дом свежими цветами, травами и ветками.
- Посадите в горшки семена неприхотливых растений (овощей и приправ), ухаживайте за ними, а потом используйте результаты своего труда при приготовлении блюд.
Лагом и отношение к жизни
- Вопрос «счастлив ли я» лучше заменить вопросом «доволен ли я своей жизнью». Зацикленность на счастье может привести к разочарованию.
- Научитесь заботиться о себе и не воспринимать это как эгоизм: полноценный отдых, минуты уединения, отказ загонять себя в любые жесткие рамки — это не блажь, а необходимость.
- Смиритесь с тем, что в жизни всегда есть небольшой дисбаланс. Бывает, нужно больше работать, бывает, вы ничего не успеваете. Перестаньте пытаться все контролировать. Расслабьтесь.
- Выбросьте мусор из головы и ограничьте его новое поступление: сократите время, проведенное онлайн, откажитесь от рассылок, меньше смотрите телевизор.
- Предпочтите качество общения количеству: замените общение в соцсетях и мессенджерах личными встречами с родными и друзьями.
- Найдите время для любимых занятий, будь то выпечка, украшение дома или хоровое пение. Что угодно, лишь бы это дарило вам радость и творческую самореализацию.
По большому счету, во всех этих советах нет ничего необычного — этакая бытовая философия шведского народа, отполированная веками мудрость многих поколений. Но именно простых вещей мы и не замечаем в гонке, которую сами себе устраиваем в повседневной жизни.
И лагом заставляет нас о них вспомнить. А еще организовать жизнь так, чтобы на эти простые вещи хватало и времени, и сил.
А какие принципы философии счастливой жизни по-шведски близки лично вам?