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В погоне за счастьем мы нередко прибегаем к различным национальным рецептам обретения душевной гармонии: хюгге, люкке, сису. Шведская система «лагом» стоит в одном ряду с ними, но выгодно выделяется своей практичностью. Это не столько мотивирующий гимн счастливой жизни, сколько свод вполне конкретных рекомендаций, которые помогут эффективно расхламить дом, график и сознание, чтобы желанному счастью было где поселиться.

AdMe.ru собрал 35 жизненных принципов жителей Швеции, благодаря которым их страна постоянно занимает верхние строчки в мировом «рейтинге счастья». Автор статьи проверил все пункты на себе и хочет отметить, что шведский рецепт счастья актуален и для других стран.

Суть философии «лагом»

В лингвистическом смысле слово «лагом» означает умеренность. Это ощущение достатка: вам всего хватает и вы ни в чем не испытываете острого дефицита (причем речь идет не только о материальных вещах). Лагом — это баланс между работой и личной жизнью, забота о природе, разумный минимализм и шведский лаконичный стиль.

И это не про «довольствоваться малым». Скорее это про вред постоянной гонки за чем-то большим. Ведь именно желание обладания чем-то сверх наших реальных потребностей заставляет нас пропадать на работе, а затем покупать ненужные вещи, на наслаждение которыми у нас попросту не остается времени.

Принципы лагом помогают упорядочить жизнь во всех ее аспектах, чтобы наконец-то свободно вздохнуть и получить время и возможность ощутить долгожданное счастье.