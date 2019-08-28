20+ постыдных ситуаций, которые требуют срочного перевоспитания людей

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Увы, но мы живем не в идеальном обществе (и вряд ли когда-нибудь заживем). Потому что среди нас живут те, кто оскверняет памятники, пытаясь подобным образом заработать лайки в соцсетях, а заодно и уважение сверстников. Те, кто бросает мусор у себя же под ногами. Те, кто ведет себя так, словно вся планета и жизнь крутится только вокруг них. Логично, что такое возмутительное поведение не остается незамеченным порядочными пользователями интернета.

Они выкладывают в сеть фотографии с нарушителями правил поведения в обществе, показывая другим, что так себя вести недостойно. Мы в AdMe.ru в свою очередь тоже хотим показать, чего не стоит делать тем, кто причисляет себя к виду «человек разумный». А в конце статьи вы узнаете, какое наказание может ждать любителя навредить природе.

«Я не понимаю, почему люди не могут забрать свой мусор с собой. Особенно в национальном парке»

«Люди потратили кучу времени на создание песчаных скульптур только для того, чтобы кучка маленьких детей разломала их»

«Эта миска с водой для домашних животных установлена в общественном месте»

«Я совершал круиз по Испании. Все было прекрасно, но где бы мы ни останавливались, повсюду в океане был мусор. И я видел, как люди продолжали мусорить дальше»

Некоторые люди считают, что дупло — это мусорное ведро

«Эта женщина запускает воздушного змея прямо посреди улицы»

«Кто эти люди, которые запихивают обертки от жвачек в USB-зарядки в аэропорту?»

«Вот как курьеры FedEx и UPS доставляют мои посылки (снято камерой безопасности)»

Неизвестный выгрузил эту груду металлолома прямо посреди проселочной дороги

«Мы не смогли проехать, потому что кое-кто вот так припарковался»

«Вот как моя сестра использует вещевое отделение в подлокотнике моей машины, когда одалживает ее у меня»

«Кто-то украл педаль от моего велосипеда»

Не говорите своим детям, что так делать — нормально, потому что убирать мусор — это чья-то работа

В Дании кто-то разрисовал подобным образом почти сотню надгробий

«Какие-то дети выкинули мусор и мебель прямо в бассейн жилого комплекса, где я работаю»

«Это экспресс-касса для тех, у кого до 15 товаров»

Это пляж Маргейт в Великобритании после посещения туристами

Что в головах у тех, кто оставляет свой мусор на прилавках с товарами?

Или в магазинных тележках...

«Моя жена кладет использованные спички обратно в коробку»

Это граффити на стене 800-летнего замка

— Ты бы не мог передать мне мой фотоаппарат?

— Без проблем, бро!

Бонус № 1: работник компании, занимающейся утилизацией бытовых приборов, выбросил холодильник в овраг и получил штраф в размере 45 тыс. евро за загрязнение окружающей среды

Кстати, компании, в которой работал этот человек, также грозит штраф в размере до 300 тыс. евро. А самого героя этого скандала заставили своими силами вытаскивать холодильник из оврага. Еще позже правоохранители нашли видео, как он подобным образом «утилизировал» стиральную машину.

Бонус № 2: вот кто заслуживает искреннего уважения — дети написали краской на дороге плохое слово, а на следующий день пришли их родители и удалили надпись