20+ постыдных ситуаций, которые требуют срочного перевоспитания людей
Увы, но мы живем не в идеальном обществе (и вряд ли когда-нибудь заживем). Потому что среди нас живут те, кто оскверняет памятники, пытаясь подобным образом заработать лайки в соцсетях, а заодно и уважение сверстников. Те, кто бросает мусор у себя же под ногами. Те, кто ведет себя так, словно вся планета и жизнь крутится только вокруг них. Логично, что такое возмутительное поведение не остается незамеченным порядочными пользователями интернета.
Они выкладывают в сеть фотографии с нарушителями правил поведения в обществе, показывая другим, что так себя вести недостойно. Мы в AdMe.ru в свою очередь тоже хотим показать, чего не стоит делать тем, кто причисляет себя к виду «человек разумный». А в конце статьи вы узнаете, какое наказание может ждать любителя навредить природе.
«Я не понимаю, почему люди не могут забрать свой мусор с собой. Особенно в национальном парке»
«Люди потратили кучу времени на создание песчаных скульптур только для того, чтобы кучка маленьких детей разломала их»
«Эта миска с водой для домашних животных установлена в общественном месте»
«Я совершал круиз по Испании. Все было прекрасно, но где бы мы ни останавливались, повсюду в океане был мусор. И я видел, как люди продолжали мусорить дальше»
Некоторые люди считают, что дупло — это мусорное ведро
«Эта женщина запускает воздушного змея прямо посреди улицы»
«Кто эти люди, которые запихивают обертки от жвачек в USB-зарядки в аэропорту?»
«Вот как курьеры FedEx и UPS доставляют мои посылки (снято камерой безопасности)»
Неизвестный выгрузил эту груду металлолома прямо посреди проселочной дороги
«Мы не смогли проехать, потому что кое-кто вот так припарковался»
«Вот как моя сестра использует вещевое отделение в подлокотнике моей машины, когда одалживает ее у меня»
«Кто-то украл педаль от моего велосипеда»
Не говорите своим детям, что так делать — нормально, потому что убирать мусор — это чья-то работа
В Дании кто-то разрисовал подобным образом почти сотню надгробий
«Какие-то дети выкинули мусор и мебель прямо в бассейн жилого комплекса, где я работаю»
«Это экспресс-касса для тех, у кого до 15 товаров»
Это пляж Маргейт в Великобритании после посещения туристами
Что в головах у тех, кто оставляет свой мусор на прилавках с товарами?
Или в магазинных тележках...
«Моя жена кладет использованные спички обратно в коробку»
Это граффити на стене 800-летнего замка
— Ты бы не мог передать мне мой фотоаппарат?
— Без проблем, бро!
Бонус № 1: работник компании, занимающейся утилизацией бытовых приборов, выбросил холодильник в овраг и получил штраф в размере 45 тыс. евро за загрязнение окружающей среды
Кстати, компании, в которой работал этот человек, также грозит штраф в размере до 300 тыс. евро. А самого героя этого скандала заставили своими силами вытаскивать холодильник из оврага. Еще позже правоохранители нашли видео, как он подобным образом «утилизировал» стиральную машину.
Бонус № 2: вот кто заслуживает искреннего уважения — дети написали краской на дороге плохое слово, а на следующий день пришли их родители и удалили надпись
Наверняка эти дети усвоили урок и вырастут порядочными и воспитанными людьми. А вам хватает смелости делать замечание тем, кто ведет себя неподобающим образом?