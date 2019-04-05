20 поступков, которые не станут совершать те, кто называет себя Homo sapiens

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Иногда люди совершают поступки, которые совершенно не поддаются какой-либо логике. Например, фотографируются в огороженных зонах, не пропускают машины скорой помощи, мусорят и портят общественные объекты. А ведь в глубине души они наверняка понимают, что действуют в противовес общепринятым нормам поведения в обществе.

Мы в AdMe.ru хотим показать 20 примеров, которые наглядно продемонстрируют, как не стоит себя вести, чтобы не прослыть невоспитанным человеком.

1. «Этот мужчина специально бросал на пол обертки от своих конфет, чтобы мне приходилось подметать»

2. Неизвестный исцарапал в магазине всю обувь

3. Зачем нужно было бросать рулон туалетной бумаги в унитаз? У нас нет ответа

4. Эта женщина использовала громкую связь, находясь в зале ожидания

5. «Вот что стало с новым ковром всего за 1,5 года жизни арендаторов»

6. «Эта женщина стояла перед автоматической дверью в морозную погоду и 10 минут разговаривала по телефону»

7. Мужчина выбрасывает мусор в реку прямо в тот момент, когда ее очищает сотрудник коммунальной службы

8. Студенты пишут на стенах перед началом экзамена

9. «Увидел это у памятника героям Первой мировой войны»

10. Когда для людей нет ничего важнее новой фотки для Instagram

11. Этот водитель намеренно не пропускал машину скорой помощи

12. «Кто-то прикрепил свой велосипед к моему и ушел»

13. Эти имена вырезаны на растениях в ботаническом саду

14. Есть над чем подумать, когда в следующий раз будете брать еду в салат-баре

15. Парень перевозит лестницу, закрепив ее поперек машины

16. Женщина села отдохнуть прямо на прилавок с яблоками

17. Кто-то оставил пустой стакан на полке, вместо того чтобы выкинуть его в урну

18. Он проехался по свежему бетону лишь для того, чтобы объехать пробку

19. Так выглядит пруд возле торгового центра

20. Эта жвачка приклеена к бейсболке, продающейся в магазине

Как вы считаете, почему некоторые люди совершают подобные постыдные поступки?