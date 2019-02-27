20 полезных вещей с AliExpress, с которыми в доме всегда все будет на своих местах
Большинству из нас сложно поддерживать порядок в доме, особенно когда вещей много, а места, где их можно было бы хранить, катастрофически мало. Чтобы все лежало на своих местах, можно приобрести полезные и, главное, недорогие вешалки, крючки, тканевые шкафчики и другие органайзеры.
AdMe.ru изучил на AliExpress раздел «хранение вещей», почитал отзывы покупателей и выбрал 20 недорогих, но функциональных товаров, которые помогут поддерживать порядок в доме.
1. Подвесной шкафчик
Удобный органайзер, который можно повесить как в шкафу, так и в гардеробной. Купить можно здесь.
2. Органайзер для хранения сумок
В отзывах покупатели пишут, что органайзер удобный, в него помещаются даже большие сумки. А встроенная вешалка достаточно крепкая. Приобрести можно тут.
3. Крючки для полок
Судя по фотографиям, опубликованным в отзывах к этому товару, крючки можно использовать не только на кухне, но и в гардеробных или шкафах для одежды. Продается тут.
4. Настенный крючок для хранения швабры и других подобных вещей
Покупатели довольны товаром, пишут, что удобно пользоваться, крепко держит швабру и смотрится красиво. Купить можно здесь.
5. Зажимы для проводов
6. Полочка для губки
Если у вас нет специальной емкости для хранения губки для мытья посуды и она лежит у вас где-то в уголке раковины, то можно приобрести вот такой симпатичный держатель на присосках. Но раковина в этом случае должна быть не рельефной, а гладкой, иначе присоски будут плохо держаться. Купить можно здесь.
7. Сетчатый мешочек для хранения предметов в ванной
Эти мешочки можно использовать для хранения не только шампуней и других средств по уходу за телом, но и детских игрушек. Судя по отзывам, этот девайс особенно придется по душе тем, у кого есть маленькие дети. Продается здесь.
8. Тканевый стеллаж для обуви
Покупатели указывают, что полка вживую смотрится не так эффектно, как на фото, но в целом выполнена она аккуратна и со своими функциями справляется отлично. Тем более по такой цене. Купить можно здесь.
9. Держатели полотенец
С такими держателями кухонное полотенце всегда будет под рукой, что, согласитесь, очень удобно. Ну и эстетично. Купить можно здесь и здесь.
10. Крючки для ванной комнаты или кухни
Судя по отзывам покупателей, эти приклеивающиеся крючки отлично держатся даже на неровной поверхности. Можно использовать для кухонных принадлежностей, ключей и других вещей. Продаются тут.
11. Навесные полочки в холодильник
Иногда бывает так, что в холодильнике не хватает места. Такие оригинальные полочки решат эту проблему. Купить можно здесь.
12. Полочка на холодильник
Эта полочка крепко держится на присосках, а хранить на ней можно что угодно. Купить можно здесь.
13. Складная подставка для сушки и хранения тарелок
Несмотря на свой простенький вид и дешевизну, подставка неплохо справляется со своими обязанностями. Так, по крайней мере, пишут покупатели. Купить можно здесь.
14. Регулируемая подставка для обуви
Тут и без дополнительных объяснений ясно, что с такими подставками в вашем шкафу поместится намного больше обуви. Купить можно здесь.
15. Многоуровневые вешалки для одежды и полотенец
С вешалками таких необычных форм вещи будут храниться намного компактнее. Купить можно здесь и здесь.
16. Зажимы для мусорных пакетов
17. Органайзер для хранения нижнего белья
18. Клипсы для крепления проводов
19. Портативный детский игровой коврик-сумка (для игрушек LEGO)
Идеальная вещь для тех родителей, кто устал каждый раз собирать игрушки. Кстати, на таком коврике-мешке удобно играть на пикнике. Купить можно здесь.
20. Корзина для игрушек или грязной детской одежды
Корзина хоть и не такая большая, как ожидаешь, но покупатели в целом довольны. Купить можно здесь.
А что еще вы бы порекомендовали купить тем читателям, которые не могут жить в хаосе и беспорядке?
Фото на превью aliexpress