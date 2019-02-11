20 откровений о том, как на самом деле живется человеку с депрессией
Депрессия — это не просто приступ хандры или плохое настроение, это серьезное психическое расстройство, с которым сталкиваются миллионы людей по всему миру. Через что каждый день проходит человек с этим диагнозом, лучше всего может рассказать не врач, а сам заболевший. Пользователь твиттера Евгений Велько поделился тем, что испытывает человек с депрессией и тревожным расстройством.
Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от рассказа Евгения и почерпнули из него много полезной информации. Если вы обнаружили у себя или своих близких схожие симптомы — не затягивайте с визитом к врачу.
- Судя по моим наблюдениям, 99 % людей с депрессией периодически думают, что никакая у них не депрессия. Такой синдром нытика-симулянта. Психиатр ставит тебе диагноз, ты годами лопаешь таблетки, и все равно тебе кажется, что это просто хорошо замаскированная лень или манипуляция.
- Одно из распространенных ощущений в депрессивном эпизоде — боль «везде». Ты не можешь назвать такую часть тела, которая у тебе НЕ болит. Сильнее всего обычно болят ноги, спина, голова, но, вообще, это индивидуально. И эту боль нельзя прекратить ничем, кроме каких-нибудь нехороших веществ.
- Человек в депрессии — тот самый друг в компании, который весь вечер сидит в уголке комнаты, иногда листая мобильный, а потом напивается и плачет, реагируя на все подряд и портя всем настроение. (Но чаще он просто ни с кем никуда не идет, так что это особый случай).
- Большинство людей с депрессией в принципе не чувствуют счастья. Вы здоровы? Представьте, что вы выиграли миллион долларов. А теперь представьте радость от прикольного твита. И уменьшите ее в десять раз. А теперь сравните событие и реакцию. Вот примерно так нас радует окружающий мир.
- Заметил у людей с депрессией две крайности: либо ты плачешь всегда, либо не можешь плакать вообще. Первое все же лучше — хоть какие-то эмоции. С другой стороны, все считают тебя трепетным цветочком, хотя иногда слезы начинаются без причины, даже когда тебе более-менее нормально.
- В противовес «Все на меня смотрят» — «Меня никто не видит/ не слышит». Любые фразы и жесты собеседника или компании в определенном состоянии могут быть истрактованы как «Я лишний в этой компании, мне здесь не рады, я должен уйти».
- Постоянно замерзают ладони, стопы, пальцы рук и ног. При любой температуре. У меня это в основном ноги, поэтому иногда я даже летом сплю в носках. Выглядит довольно мило (нет).
- Очень часто залипаю взглядом на одной точке. Сначала думал, что это побочка лекарств, но потом узнал, что такое происходит у большинства моих знакомых с депрессией. Не просто задуматься, а остановить взгляд, не думая вообще ни о чем, и выпасть из реальности иногда на несколько часов.
- Как работает тревожность? Буду опять метафорами: представьте, что у вас через пять минут экзамен, который определит, будете ли вы счастливы/ успешны/ любимы или сейчас же мучительно сдохните. И вы к этому экзамену не готовы. Короче, вот это я чувствую, когда просыпаюсь по утрам.
- Иногда абсолютно без повода могу очень четко почувствовать, что не узнаю пространство, в котором нахожусь. Логика отключается, и тебе ОЧЕНЬ страшно: кажется, что сошел с ума и потерял память, либо реальности вообще не существует. Это «веселье» называется дереализация.
- Человек с депрессией почти всегда чувствует вину. Особенно за поведение, проистекающее из самой депрессии. «Извини, что плачу/ жалуюсь/ чувствую боль/ задыхаюсь/ бьюсь в припадке» и т. д. Так вот, вокруг взрослые люди — они сами решат, терпеть нас таких или нет. Терпят — значит, мы им нужны.
- Человек с депрессией либо не воспринимает комплименты в принципе, либо воспринимает не так, как надо («Да, я сделал это хорошо, но какой ценой» и т. д.). Это не желание казаться плохим/ хорошим в своей системе ценностей — человек реально ненавидит себя как своего врага.
- В паршивом состоянии громкие звуки, яркие цвета, внезапные прикосновения могут причинять реальную физическую боль. У меня это в основном звуки. Во дворе запиликала сигнализация — как будто распиливают голову, иногда до судорог по всему телу. Если бы существовали соревнования по самому бурному и громкому испугу от упавшей ложки, скрипнувшего пола, шороха на другом конце квартиры, я бы занял все три первых места и получил приз зрительских симпатий.
- Суперчастая штука при депрессии — синдром «утомительного сна». Ты просыпаешься уже уставшим. Неважно, сколько длился сон, 3 часа или 18, — ты устал так, будто на ночь тебя забирали в рабство на плантации. Тело болит, голова квадратная, сил нет. И так — каждое утро.
- Недоделывание — классика для депрессии. Не доспорил, не закончил работу, не досмотрел фильм, не доехал куда надо и т. д. Силы пропадают посреди действия и зачастую без причины. А потом слушаешь упреки в прокрастинации и грызешь себя еще больше.
- Человек в депрессии одновременно хочет и не хочет внимания: заботы не хватает, и в то же время она вызывает чувство вины, и в итоге сидишь в одиночестве, продолжая мечтать о заботе. Поэтому стремно просить — хочется, чтобы твои потребности угадали. Но вина будет в любом случае.
- С человеком в депрессивном эпизоде на самом деле не нужно делать практически ничего. Активные действия и взывания к логике не помогут — поможет статика: уткнуть в себя, гладить по голове и на самоуничижительные фразы отвечать «Нет, это не так». Ждать, когда отпустит, и думать о бабочках.
- Как тогда поддержать человека с ментальным расстройством и не обесценить его/ ее состояние? А очень просто: «Во мне откликаются твои чувства. Я понимаю тебя, насколько может понять другой человек. Я понимаю, что это очень больно и страшно. И я бы не хотел, чтобы ты чувствовал это».
Приходилось ли вам сталкиваться с депрессией?
Фото на превью zh_velko / twitter.com