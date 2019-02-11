20 откровений о том, как на самом деле живется человеку с депрессией

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Депрессия — это не просто приступ хандры или плохое настроение, это серьезное психическое расстройство, с которым сталкиваются миллионы людей по всему миру. Через что каждый день проходит человек с этим диагнозом, лучше всего может рассказать не врач, а сам заболевший. Пользователь твиттера Евгений Велько поделился тем, что испытывает человек с депрессией и тревожным расстройством.