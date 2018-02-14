20 неочевидных признаков того, что у вас кризис и с этим нужно что-то делать

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Психологи давно говорят: кризис — не проблема, а лишь этап развития личности, момент, когда нужно шагнуть на новую ступеньку в жизни. Но далеко не всегда маркеры кризиса — депрессия и грусть. Посмотрите на эти 20 неочевидных признаков и проверьте себя: может, вам тоже пора что-то изменить в своей жизни?

Мы в AdMe.ru разбирались, как понять, что вы в кризисе, и как успешно пройти этот период, став лучше и мудрее.

Признаки того, что вы в кризисе

Основная причина кризиса — большие и резкие перемены условий жизни. Они не всегда негативны. Например, критическими моментами могут стать окончание учебы, выход на работу, свадьба, рождение ребенка, переезд, выход на пенсию. Все эти изменения сопровождаются значительными трудностями, вынужденной перестройкой поведения и сознания, и в связи с этим — напряженностью. Но есть неожиданные маркеры, которые указывают на то, что вы находитесь в кризисе, и нужно что-то изменить, чтобы шагнуть на следующую жизненную ступень. Обратите внимание на следующие признаки:

1. Вы стали спать больше или меньше, чем прежде

Кризис — это всегда стресс для человека. А в ситуации стресса организм пытается выжить любым путем. Вот и появляются крайности: то невозможно проснуться до обеда, то из-за накопленных эмоций не получается заснуть до утра.

2. Вы сравниваете себя с другими ровесниками, более успешными

Еще вчера вы и знать не знали, кем стала одноклассница Катя, отличница и гордость школы. А сегодня вас задевают за живое ее 3-комнатная квартира в центре столицы и ежеквартальные поездки на море. И ваши собственные достижения, хотя они тоже далеко не самые скромные, меркнут на фоне успехов ровесников. Это связано с особым состоянием во время кризиса, когда поневоле ощущаешь себя неудачником, хуже других.

3. Вам кажется, что вас не ценят должным образом

Еще не так давно казалось, что на работе все чудесно. Но в период кризиса все чувства обостряются, к тому же накапливается усталость. Многие, порой и самые невинные фразы коллег, начальства и даже друзей и близких начинают раздражать, хочется отгородиться от всего мира и пожаловаться на несправедливость.

4. Вам стало трудно сосредотачиваться на том, что еще совсем недавно давалось легко

Внимание и концентрация работают хорошо, когда человек расслаблен и уверен в себе. Если же все его тело зажато и его переполняют непрожитые чувства, в какой-то момент наступает точка невозврата. Становится очень трудно сосредоточиться на какой-либо одной задаче, пусть даже прежде она казалась очень интересной и захватывающей.

5. Захотелось бросить все и уехать на край света с крошечным чемоданчиком

Острая жажда перемен часто накатывает именно тогда, когда все вокруг приелось и продолжать в том же духе кажется нереальным. А еще срабатывают кадры из фильмов с историями успеха: кажется, вот возьмешь с собой маленькую сумку с самым необходимым, купишь билет в один конец — и начнется новая жизнь.

6. Ваше настроение быстро и резко меняется: то ощущение полета, то полная безнадега

В период кризиса меняется работа нервной и гормональной систем организма. Состав крови в буквальном смысле становится немного другим. Естественно, это сказывается и на нашем настроении: то хочется прыгать от счастья, то, напротив, забиться под плинтус от грусти.

7. Вы покупаете новую одежду чаще, чем раньше

В период кризиса нам неосознанно хочется порадовать себя хоть чем-то, отключиться от непростой реальности и получить удовольствие от жизни. А как это сделать самым простым и безопасным путем? Правильно, отправиться в магазин за покупками, а после покрасоваться перед зеркалом в обновках. И вроде на миг все снова хорошо.

8. Вы не хотите готовить

Если раньше вы с радостью бежали на кухню, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое для себя и своего любимого человека, то резкий отказ от этого может говорить о кризисе отношений. Кроме того, вам не хочется делиться с партнером вкусной едой, и любые его попытки взять что-то с вашей тарелки вас невероятно раздражают.

9. Вы стали брезгливым

О том, что отношения находятся в кризисе, может говорить и резкое появление брезгливости по отношению к партнеру. Вы вдруг начинаете замечать, что он неопрятно одет или не успел почистить зубы, хотя раньше вы могли в выходной валяться в кровати до обеда, забыв умыться, и все было нормально.

10. Вы часто ностальгируете

В тяжелые минуты, оглядываясь назад, мы часто переоцениваем прошлое. Нам кажется, что вот тогда, в тот чудесный период, было действительно хорошо — не то, что сейчас. Вот и хочется раз за разом возвращаться в приятные воспоминания.

11. Вы ощущаете апатию

Если вы что-то делаете, то это дается вам с трудом. А потом появляется желание выдвинуть кому-то претензию, получить моральное или материальное поощрение за работу, и это становится делом принципа.

12. Вы не планируете отпуск

Возможно, раньше вы заказывали билеты чуть ли не за полгода до отпуска и создавали список мест, которые нужно посетить. Теперь же ситуация кардинально изменилась: до долгожданного отпуска осталось меньше месяца, а вы... ничего не делаете и не хотите.

13. У вас резко изменился аппетит

На нервной почве могут измениться пищевые привычки. Мы можем либо есть много и все подряд, «заедая» проблему, либо вообще незаметно для себя пропускать несколько приемов пищи. И это уже довольно тревожный сигнал, на который следует обратить внимание, чтобы избежать истощения.

14. Вы перестали мечтать

У каждого из нас в голове все время крутятся какие-то фантазии. Мы представляем, как покупаем новые туфли, едем в страну нашей мечты, пишем роман. Но на время кризиса воображение перестает нас беспокоить. Нам становится неинтересно мечтать о том, чего точно не произойдет, и даже о том, что может случиться.

15. Вы цепляетесь за старых друзей

Круто, когда получается пронести дружбу через всю жизнь. Но в реальной жизни все меняется, и рано или поздно интересы школьных приятелей могут разойтись. Это нормально. Ненормально, когда появляется навязчивое желание любой ценой общаться с людьми, с которыми вы вместе ходили в детский сад или школу.

16. Вас напрягает ваш график

В последнее время вы вдруг стали пропускать тренировки по фитнесу или начали объедаться по вечерам. А может, вы даже отказываетесь идти утром на работу, ссылаясь на болезнь. Вам стыдно за обман, но изменить что-либо вы не в силах. Это говорит о том, что кризис прочно взял вас в свои лапы.

17. Вы извиняетесь за каждый свой шаг

Уверенность в себе — черта психологически зрелого человека. Но когда вы в кризисе, могут накатывать приступы стеснительности и оправданий по любому поводу. Просто нам хочется, чтобы к нам относились лучше.

18. Вы погрязли в многозадачности

Умение делать несколько дел одновременно — хорошая штука. Но если такой режим напрягает, перестает приносить удовольствие, а вы по-прежнему продолжаете в нем жить, можно говорить о кризисе. Ведь в таком состоянии вы прекращаете искать то, что доставляет вам радость, и перегружаете свой график нудными обязаловками.

19. Вы напуганы

Вы не знаете, чем будете заниматься в следующем году и какой будет ваша жизнь в будущем. И это пугает, как и постоянные мысли о негативных вещах, которые могут произойти.

20. Вы не верите в чью-либо поддержку

Да, у всех свои заботы, это нормально. Но это совсем не значит, что в трудную минуту никто вам не поможет. Правда, в период кризиса нам сложно трезво оценить ситуацию и понять, к кому же можно обратиться за поддержкой и советом.

Бонус: как выйти из кризиса победителем

Во-первых, необходимо позволить себе остановиться, замедлиться. Конечно, это непросто, особенно для достигаторов. Но если не остановиться по собственной воле, жизнь все равно рано или поздно остановит насильно. Можно просто взять выходной или отпуск на максимально возможный период. И на это время отключить весь информационный шум: выключить телефон, отказаться от выходов в интернет или даже уехать куда-то.

Во-вторых, следует определиться, что важно и ценно именно для вас.

В-третьих, нужно принять нового себя и свои новые цели. И начать действовать: разослать резюме, пойти на важную встречу, провести переговоры, принять серьезное решение. Главное правило преодоления любого жизненного кризиса — не прятать голову в песок, а постараться проработать свои открытия и превратить их во что-то реальное и продуктивное.