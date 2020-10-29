20+ нелепых вещей, которые все вытворяли в детстве (Хотя некоторые до сих пор это делают)

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У нас в детстве не было интернета и гаджетов, а также такого разнообразия игрушек, которое существует сейчас. Поэтому мы постоянно придумывали себе всякие развлечения. К примеру, даже обычная прогулка по тротуару становилась увлекательной, если мы специально перешагивали через трещины и стыки между плитами.

Мы в AdMe.ru изучили десятки форумов, где люди обсуждали ностальгию и развлечения прошлого, и собрали 20+ популярных забав из детства, которые современным детям могут показаться странноватыми.

Облизывали крышку от йогурта, а затем складывали и выбрасывали

Если шли вдоль забора, то стучали по нему рукой или палкой

От скуки смаковали бегунок на молнии спортивной куртки

Пытались вставить палец в рот коту, когда он зевал

Когда переходили дорогу по пешеходному переходу, наступали только на белые полосы

Отколупывали ногтем краску от стены

Перешагивали через трещины на асфальте или швы между плиткой

Делали кольцо из пальцев и подставляли его под струю воды так, чтобы она не касалась пальцев

Наступали на лужи, покрывшиеся тонкой ледяной корочкой

Пытались соединить два магнита, поднося их одинаковыми полюсами друг к другу

Много раз щелкали ручкой, представляя, что это мелодия какой-то знакомой песни

Говорили и мычали в вентилятор

Долго держали во рту палочку от мороженого, после того как уже съели его

Находили цветок сирени с 5 лепестками, загадывали желание и съедали его

Наливали воду в носок во время его стирки

Загадывали желание, когда замечали на электронных часах «магическую» комбинацию, например 11:11, 22:22 и так далее

Делали «деревенские пирожные»

Дули на одуванчик и говорили: «Дед или баба?»

Делали «скелетик» из орехового листа

Оставляли каракули на бумаге во время долгого телефонного разговора

Закручивали уголок книги при чтении