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20+ нелепых вещей, которые все вытворяли в детстве (Хотя некоторые до сих пор это делают)

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У нас в детстве не было интернета и гаджетов, а также такого разнообразия игрушек, которое существует сейчас. Поэтому мы постоянно придумывали себе всякие развлечения. К примеру, даже обычная прогулка по тротуару становилась увлекательной, если мы специально перешагивали через трещины и стыки между плитами.

Мы в AdMe.ru изучили десятки форумов, где люди обсуждали ностальгию и развлечения прошлого, и собрали 20+ популярных забав из детства, которые современным детям могут показаться странноватыми.

Облизывали крышку от йогурта, а затем складывали и выбрасывали

Если шли вдоль забора, то стучали по нему рукой или палкой

От скуки смаковали бегунок на молнии спортивной куртки

Пытались вставить палец в рот коту, когда он зевал

Когда переходили дорогу по пешеходному переходу, наступали только на белые полосы

© Lakur / Depositphotos

Отколупывали ногтем краску от стены

Перешагивали через трещины на асфальте или швы между плиткой

Делали кольцо из пальцев и подставляли его под струю воды так, чтобы она не касалась пальцев

Наступали на лужи, покрывшиеся тонкой ледяной корочкой

© Lukassek / Depositphotos

Пытались соединить два магнита, поднося их одинаковыми полюсами друг к другу

Много раз щелкали ручкой, представляя, что это мелодия какой-то знакомой песни

Говорили и мычали в вентилятор

Долго держали во рту палочку от мороженого, после того как уже съели его

Находили цветок сирени с 5 лепестками, загадывали желание и съедали его

© Coy_Creek / Depositphotos

Наливали воду в носок во время его стирки

Загадывали желание, когда замечали на электронных часах «магическую» комбинацию, например 11:11, 22:22 и так далее

Делали «деревенские пирожные»

Дули на одуванчик и говорили: «Дед или баба?»

© alexkich / Depositphotos

Делали «скелетик» из орехового листа

Оставляли каракули на бумаге во время долгого телефонного разговора

Закручивали уголок книги при чтении

Признавайтесь, что из этого списка вы делали в детстве? Кстати, а вы тоже до сих пор облизываете крышку от йогурта?

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