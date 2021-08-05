20+ нелепых причин, которые привели к разрыву отношений

Согласно исследованию, основными причинами разводов являются отсутствие преданности, измена и конфликты между супругами. Но, оказывается, чтобы брак распался, иногда достаточно съесть все конфеты супруга, не сбрить волосы в носу перед отпуском или даже спустя годы совместной жизни не помнить, какой кофе пьет твоя вторая половинка.

Недавно пользователи сети рассказали о пустяковых и даже нелепых причинах, по которым распались семьи их родных и знакомых. Мы в AdMe.ru прочитали все комментарии, и вот наиболее любопытные из них.

Жена захотела развода всего через 2 месяца после свадьбы. И только лишь потому, что муж выжимал зубную пасту вот так — из верхней части тюбика, а не из нижней. Она утверждала, что уже миллион раз говорила ему так не делать. © Infamous-Offer6342 / Reddit

Четвертая жена моего брата подала на развод, потому что узнала, что кольцо, которое он ей подарил, изначально принадлежало его третьей жене. © KenComesInABox / Reddit

Мой двоюродный дядя юрист, и однажды он наблюдал случай, как пара разводится спустя 12 лет брака, потому что «от него плохо пахнет». © mystique_Wolf / Reddit

Я знаю парня, который развелся со своей женой, потому что она отказалась научиться готовить определенное рыбное блюдо, которое готовила его мама. © vosegus91/ Reddit

Знакомая пара рассталась после того, как девушке приснилось, что парень ей изменяет. Ее рассуждения были такими: «Если бы это было неправдой, мне бы это не приснилось». Она отнеслась к этому так серьезно, что бросила его. © Strange_Beginning / Reddit

Жена моего клиента подала на развод после того, как он отказался платить $ 52 тыс. за семестр, чтобы их дочь ходила в частную среднюю школу, в которую жена ходила в детстве. © legacyf1asco / Reddit

Причина развода: после душа муж постоянно бросал мокрое полотенце на их кровать. © automind / Reddit

Одна из причин развода, который я видел, заключалась в том, что жена хотела, чтобы ее сын играл в футбол, а муж — нет. © Hycran / Reddit

Сослуживец моей мамы развелся с женой из-за посудомоечной машины. Его супруга расстраивалась из-за того, что он не ополаскивал посуду перед загрузкой в посудомойку. Чтобы пойти на компромисс, они даже купили суперкрасивую посудомоечную машину высшего качества. Думаете, это решило проблему? В тот же вечер они снова поругались, и на следующий день он подал на развод. © weberster / Reddit

Это случилось с двоюродной сестрой моей жены. Однажды ее муж пришел домой и сказал, что ей нужно со своей зарплаты выделять больше денег на покупку продуктов, потому что она, как женщина, использовала больше туалетной бумаги, чем он. Супруга восприняла это как шутку и посмеялась. Он рассердился и попросил развода. Стоит отметить, что его зарплата была в 3 раза выше, чем у нее... © Yashky / Reddit

Я знаю парня, который разошелся с девушкой из-за того, что назвал ее не тем именем у свадебного алтаря. © ApplicationNo9737 / Reddit

Слышал о разрыве пары, случившемся из-за того, что какая-то подруга им сказала, будто их знаки зодиака несовместимы и они не могут быть вместе. © AcefulYoshi / Reddit

Слышал такую историю: один из родственников моих соседей не выносил холодных ног своей жены по ночам, и все стало настолько плохо, что каждый из них по очереди спал на диване. Сейчас они в разводе и ищут людей с терпимой для них температурой тела. © Pandaroni_ / Reddit

Мой отец развелся с мамой, потому что она устраивала мало вечеринок. © whitewater989 / Reddit

Друг моего дяди в Мексике развелся со своей женой, потому что «она никогда раньше не переживала развод и хотела бы знать, каково это». © NightShiftCompanion / Reddit

Жена подала на развод, потому что муж ел все, что мог найти в холодильнике, пока она была на работе. Даже его неверность не расстраивала женщину так, как пустой холодильник каждую ночь после возвращения с работы. © wrenisanecklace / Reddit

Муж развелся с женой, потому что спустя 7 лет брака она все еще спрашивала, какой кофе он предпочитает. © Joeybatts1977 / Reddit

Я знаю случай, когда женщина развелась со своим мужем, потому что тот не сбрил волосы в носу перед отпуском. © SnooStories5095 / Reddit

Однажды жена моего коллеги увидела школьную фотографию своего мужа, на которой тот был в бассейне, спортивный, мускулистый и загорелый. После этого она сказала ему, что хочет, чтобы он снова вернулся к тренировкам и стал выглядеть как раньше. Он согласился и взял абонемент в спортзал, куда должен был ходить 4 раза в неделю. Но тренировался там только 2 раза, а в другие дни ходил в сауну. Там он потел, смотрел Netflix и затем отправлялся домой. Как-то он случайно проговорился жене, что ходит на тренировку 2 раза в неделю, а не 4. Она посчитала это нарушением их договоренности и подала на развод. © SafewordisJohnCandy / Reddit

Муж никогда не наполнял кувшин с водой, когда ставил его обратно в холодильник. © F6B-Rider / Reddit

Однажды моей клиенткой была женщина средних лет из богатого района Лондона. Она подала на развод после того, как ее муж в течение 3 месяцев отказывался пользоваться туалетом с открытым окном. © lurking1234566 / Reddit

Никто никогда не поверит мне, но это правда. Мужчина хотел развода с женой, потому что она съела его тыквенные конфеты на Хеллоуин. Он ждал их весь день, а когда вернулся домой, выяснил, что она их все съела. Клянусь жизнью, эта история правдива. © Brkiri / Reddit