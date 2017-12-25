20+ людей рассказали о привычках, которые окружающие считают странными
Все мы по нескольку раз открываем холодильник, хотя знаем, что ничего нового там само собой точно не появится. Каждый человек делает вещи, которые не поддаются даже его собственной логике, а окружающие так и вовсе начинают считать нас дикарями из-за некоторых наших поступков.
AdMe.ru собрал несколько честных признаний о ежедневных маленьких странностях, в которых многие узнают себя.
- Когда люди чихают, я говорю им «поздравляю!» вместо «будь здоров!». И каждый раз меня спрашивают, почему я так делаю. В колледже у меня был профессор, который рассказал, что в Древнем Риме люди говорили «поздравляю!», когда человек чихал, потому что они полагали, что таким образом болезнь покидает организм. После этого у меня сформировалась такая странная привычка.
- Я не могу садиться в автомобиль как большинство людей — сначала ногу в салон, а потом все остальное. Друзья постоянно смеются надо мной, когда видят, как я это делаю: сначала я сажусь в кресло, а только потом ставлю ноги в салон.
- Прежде чем налить кофе, я сначала кладу сахар, потом сливки, потом заливаю кипятком и только после этого — кофе.
- Я завязываю шнурки методом «ушки кролика». Я честно пытался делать это по-другому, но у меня не получается. Единственное, что меня раздражает в этом способе, так это то, что бантик на шнурках получается вертикальным, а не горизонтальным.
- Я очень люблю беседовать сама с собой и выдумывать истории в своей голове, которые никогда не произойдут. Но от этой странности есть польза — такие мысли делают меня счастливее.
- Обожаю все выкидывать! Я избавляюсь от всего, чем не пользуюсь, и каждый раз пересматриваю свои вещи, чтобы найти, что еще можно выкинуть. После того, как отнесу несколько мешков с вещами на помойку, наступает облегчение.
- Никогда не считала это странностью, но мои друзья сказали, что никто не ест киви с кожурой. До сих пор не могу понять, зачем его нужно чистить.
- С детства у меня есть привычка — есть хлопья без молока.
- Никак не отучусь облизывать тарелки. Дома еще ничего, а как дело доходит до кафе, еле сдерживаюсь, а иногда заменяю язык куском хлеба и собираю им остатки еды с тарелки. Выгляжу, наверное, жутко голодной, но бороться с этим тяжело.
- Моего парня безумно раздражает моя привычка переключать каналы. Он считает, что я не смотрю телевизор, а просто хаотично переключаю каналы и получаю от этого удовольствие. Также он не может вести машину, когда я рядом, потому что его раздражает, что он слышит только обрывки мелодий. Каналы на радио я тоже люблю переключать.
- Я складываю все числа, которые вижу, — время на часах, номера домов и так далее. И на телевизоре громкость обязательно должна стоять на нечетном числе и не на 13. Не люблю четные числа.
- Я гуглю любые вопросы. Даже те, на которые точно знаю ответы.
- Когда учу иностранный язык, играю в «школу», — говорю и за учителя, и за учеников.
- Я не могу смотреть что-то долго, поэтому, когда включаю телевизор или ролик в интернете, который длится больше 15 минут, параллельно занимаюсь еще чем-то. Чаще всего сижу за айпадом или с телефоном и прохожу уровни в какой-нибудь несложной игре.
- До сих пор перешагиваю трещины на асфальте.
- Когда читаю книгу, если одно слово прочитала неправильно, заново перечитываю все предложение, иначе не смогу дальше читать.
- Когда чищу зубы или мою посуду, стою на одной ноге, как аист.
- Я люблю все делать на полу: телек смотреть, чай пить, читать и даже печеньки раскладывать.
- У меня с детства такая привычка — едва ступив на порог дома, будучи еще в шапке и куртке, я сразу разуваюсь и стягиваю с себя носки.
- Люблю все ковырять: этикетку на бутылке, жвачку на стуле — все равно что, важен сам процесс. Дома у меня всегда есть клей ПВА. Бывает, приду домой в плохом настроении, обмажу руки клеем, подожду, пока он в пленочку превратится, а потом сдираю — успокаивает.
А вы нашли среди этих историй свои странности? Или, может, у вас есть еще более необычная привычка? Поделитесь в комментариях, нам очень интересно!