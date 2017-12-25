20+ людей рассказали о привычках, которые окружающие считают странными

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Все мы по нескольку раз открываем холодильник, хотя знаем, что ничего нового там само собой точно не появится. Каждый человек делает вещи, которые не поддаются даже его собственной логике, а окружающие так и вовсе начинают считать нас дикарями из-за некоторых наших поступков.

AdMe.ru собрал несколько честных признаний о ежедневных маленьких странностях, в которых многие узнают себя.