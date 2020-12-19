20+ историй от людей, которые вряд ли забудут свою встречу с клиентом

Есть у меня клиент из США, мужик на пенсии. Он покупает у меня стабильно раз в месяц сербский нож (для резки мяса и шинковки) с линзовидным спуском. Такой нож отлично работает, но точить его намного труднее, чем обычный. Нечасто берут такие. И странно еще то, что берет уже 12-й нож, притом с большими перерывами. Я не удержался, решил его спросить: «Друг мой, не в моих правилах лезть в дела клиентов, но любопытство невыносимое. А для чего столько ножей одного типа?»

Его ответ: «Я очень люблю готовить, да и все мое окружение обожает барбекю. Когда я у тебя купил свой первый нож, он очень понравился моему брату. И я купил ему на юбилей. Потом к нему же пристрастились мои дети и племянники. И я потихоньку решил брать им ножи. Но самое главное, что никто из них не умеет точить такой нож, а я умею. Вот и получается, что раз в год каждый поочередно меня зовет к себе в гости, где я точу нож, а взамен меня угощают ребрышками и бургерами. Сейчас я обязательно раз в месяц у кого-то обедаю, но хочу соседей всех подсадить и знакомых, чтобы каждую неделю у меня был сочный стейк». © Babakin / Pikabu