20+ историй от людей, которые вряд ли забудут свою встречу с клиентом
Все те, кто когда-либо взаимодействовал с клиентами по долгу службы, знают, что работать с людьми не только сложно, но и очень интересно. Впрочем, оно и немудрено: необходимость постоянного общения на рабочем месте порой порождает большое количество перлов, от которых хоть стой, хоть падай.
Зная о том, что работа с клиентами — то еще приключение, AdMe.ru отобрал 20+ наиболее абсурдных и смешных ситуаций, с которыми мы частенько сталкиваемся на рабочем месте.
- Курьер разговаривает с клиенткой:
— Я вышла из метро и повернула за угол.
— Налево или направо?
— Я не знаю. Мне холодно. © Андрей Фетисов / Facebook
- Клиент: «Ну и сколько мне еще ждать от вас счет?! Мне товар нужен».
Я: «Счет был отправлен 2 дня назад».
Клиент: «Куда вы отправили?»
Я: «На почту, в ответ на ваш запрос».
Клиент: «Да? Ладно, позже проверю». © skipper7by / Pikabu
- Будни оператора такси:
— Откуда вас забрать? Скажите ваш адрес.
— Откуда я знаю? Знала бы адрес, такси не вызывала бы. © Ольга Ольга / Facebook
- — Сколько стоит мужская стрижка?
— 400 рублей.
— А в соседнем доме за 250 стригут.
— Так идите к ним, в чем проблема?
— Они плохо стригут, а вы хорошо.
Кто бы мог подумать... © marmelo / Pikabu
«Клиент отправил моей подруге свой последний наггетс при помощи пневматической трубы»
- — Здравствуйте, хотелось бы заказать рекламу.
— Конечно. Вот, пожалуйста, смета. Предоплата 50 %.
— А можно без предоплаты? Вдруг нам не понравится?
— Можно с предоплатой в 200 %, и если вам понравится, то мы вернем вам 100 %. © abbizzz / Pikabu
- — Дисконтная карта нашего магазина?
— Нет, я постоянный покупатель, но вы мне ее никогда не даете!
— Странно. Давайте сейчас ее заведем?
— Нет, не надо, у меня и так полно разных карт, лучше просто делайте мне скидку! © Андрей Фетисов / Facebook
- Вечером сегодня был звонок:
— Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько будут стоить 100 м забора с откатными воротами, с автоматикой и калиткой.
Начинаю в уме прикидывать и слышу в трубке:
— Только вы учтите, я многодетный, малоимущий и сирота.
— Давайте я посчитаю и вам перезвоню.
Почему-то думаю, что не стоит перезванивать. © vovkinsyn / Pikabu
«Пришло извещение, нужно просто получить, но...»
«Вот думаю, как доказать, что „Юристу“ — это не фамилия, а профессия, и брать ли с собой диплом».
- Была у нас постоянная клиентка: делала очень хорошие заказы через сайт, сразу оплачивала и через 5 минут просила вернуть деньги обратно. Иногда через 2–3 часа приходило письмо: «Отмените заказ, я передумала, деньги верните». Каждый раз мы платили комиссии, тратили время на оформление возврата... За полгода она сделала у нас 7 таких заказов. И вот пришел 8-й... Мы собрали его на суперкосмической скорости и отправили ей — на все про все ушло 2 часа. Написали клиентке почтовый трек. И тут письмо: «Я передумала, верните деньги». Мы: «Извините, но уже никак, посылочку вам отправили час назад». Посылку она в итоге забрала и больше заказов у нас не делала. © Catarina0905 / Pikabu
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Пришлось лет 7 назад в новое банковское отделение переехать: я и кассир с приходящей из главного офиса техничкой. В разгар осени техничка приболела, и в нашем банковском отделении каждый день становилось все неуютнее. В общем, беру я веник, а потом и швабру. Мою себе пол. В отделение входит клиент. Я спрашиваю: «Чем могу помочь?» Парень просит позвать кредитного работника. Иду мою руки и присаживаюсь за стол, приглашаю его. Он слегка бледнеет и выдает: «Еще никогда мне уборщики кредиты не оформляли. Зовите директора... Что у вас за бардак? Я буду жаловаться!» — и все в таком духе. А мне что остается? Надеваю снятый со спинки стула пиджак с бейджем «Начальник отделения, Ф. И. О.» и фотографией на нем. Такой скорости даже мой любимый Болт не развивал! © аbsentis / AdMe
«Клиент спросил меня, нужны ли мне чаевые. Я сказал, что нужны. Вот что он мне дал»
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Есть у меня клиент из США, мужик на пенсии. Он покупает у меня стабильно раз в месяц сербский нож (для резки мяса и шинковки) с линзовидным спуском. Такой нож отлично работает, но точить его намного труднее, чем обычный. Нечасто берут такие. И странно еще то, что берет уже 12-й нож, притом с большими перерывами. Я не удержался, решил его спросить: «Друг мой, не в моих правилах лезть в дела клиентов, но любопытство невыносимое. А для чего столько ножей одного типа?»
Его ответ: «Я очень люблю готовить, да и все мое окружение обожает барбекю. Когда я у тебя купил свой первый нож, он очень понравился моему брату. И я купил ему на юбилей. Потом к нему же пристрастились мои дети и племянники. И я потихоньку решил брать им ножи. Но самое главное, что никто из них не умеет точить такой нож, а я умею. Вот и получается, что раз в год каждый поочередно меня зовет к себе в гости, где я точу нож, а взамен меня угощают ребрышками и бургерами. Сейчас я обязательно раз в месяц у кого-то обедаю, но хочу соседей всех подсадить и знакомых, чтобы каждую неделю у меня был сочный стейк». © Babakin / Pikabu
«Объявление для клиентов: „Пожалуйста, не составляйте ругательные слова из свечек“»
«...Это может расстроить других покупателей и семей с маленькими детьми. Спасибо».
- Пришел новый клиент.
К.: «Cколько стоит реклама в „Яндексе“»?
Я: «Вот столько тысяч в месяц».
К.: «Что значит в месяц?»
Я: «Ну работа по ведению рекламы стоит вот столько, а рекламный бюджет вот столько».
К.: «То есть каждый месяц я теперь платить должен?»
Я: «Ну да».
К.: «Эх вы, хитро устроились».
Встает и уходит. Бинго, утро задалось. © ViBo / Pikabu
- Клиент опаздывает. Приходится звонить.
Я: «Добрый день! У вас зарезервировано время для стрижки йорка. Вы придете?»
Клиент: «Ой, а время было на сегодня?» Через секунду: «А у нас нет собаки!» © Julia Hyppenen / Facebook
- — У вас есть трикотажные колготки?
— Все колготки — трикотажные.
*Цокает языком и уходит*. © Olga Pashkova / Facebook
- Подходит бабулька и говорит:
— У меня внук любит Кая Метова. Хочу купить ему кассету с песней «Посидим на борту».
Я говорю:
— Бабушка, ну нет у Метова такой песни, — а сама лихорадочно стараюсь вспомнить, пел ли тот что-нибудь про лодки или про море. И тут меня осеняет: схватила кассету и ставлю. Играет песня. Бабулька кивает:
— Эта, доча, эта.
Покупает и уходит.
Знаете, что Кай Метов пел? «Рosition number two» («Позишн намбер ту»)! © Irina Grazule-Romanova / Facebook
- — Здравствуйте, а вы могли бы разместить нам рекламу бесплатно?
Называю минимальную стоимость рекламного поста.
— Не, ну у нас нет такой статьи расходов. А вы можете за спасибо?
— А у нас нет такой статьи доходов. © spirya / Pikabu
- Работаем с 9. Прихожу раньше, чтобы спокойно открыться, кофе попить. Стоят бабульки и возмущаются, что ждут меня с 7 утра! На мой вопрос, зачем так рано, если все знают, что работаем с 9, ответа нет. И так минимум раз в неделю. © Надежда Полякова / Facebook
А что раздражает на рабочем месте вас?