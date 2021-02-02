20 читателей AdMe.ru рассказали истории, от которых трещат по швам все шаблоны
Мы не понаслышке знаем, что не стоит судить окружающих по внешнему виду. Тем не менее избавиться от оков шаблонного мышления не так-то просто и стереотипы, словно рой пчел, продолжают преследовать нас, формируя искаженное мнение о других.
AdMe.ru недавно публиковал истории о людях, которые вдребезги разбили все клише, а наши читатели не остались в стороне и поведали о ситуациях, когда они сами стали свидетелями крушения стереотипов.
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Как-то зашла в ювелирный магазин. Стою любуюсь украшениями на витрине. Подходит мужичок в старых штанах с пузырями на коленях, в сандалетах на босу ногу, весь такой неухоженный, грязненький и просит продавщицу показать колечко с бриллиантами. Сказал, что берет — будет подарок дочке на свадьбу. Я была в нокауте! © Таццяна Турпакова / Facebook
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Работаю в детской благотворительной организации в Ирландии. Не так давно в наш центральный офис пришла бабулька — божий одуванчик со спортивной сумкой на плече. Говорит: «Я всю жизнь работала, скоро помирать. Детей нет — оставила кое-что племянникам и себе, а остальное хочу пожертвовать детям. Банкам я не доверяю. Не хочу, чтобы мои деньги остались у них после моей смерти». И вывалила на стол € 300 тыс. наличными. Присутствующие тихо офигели. © Lina Ianushevych / Facebook
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Стою как-то в очереди за шаурмой. Повар тарахтит со студентом, скорее всего, индусом на хорошем английском. Я просто офигел! Потом познакомился с ним, и оказалось, что он преподаватель английского. © Goran Montenegro / Facebook
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Ехала как-то в троллейбусе, сидела возле интеллигентного дяденьки. Залетела толпа пацанов в кожанках, они выражались и ржали на весь салон. На остановке мы с мужчиной выходим, и ему под ноги бросается веселый щенок. Дяденьку аж перекосило, он грубо отпихнул животное. И тут вылетает эта толпа гопников. Один остановился, щеночка в косуху спрятал и сказал: «Пойдем домой, мама не будет против». Никогда не забуду. © Олька Гусар / Facebook
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Мама случайно разбила стеклянную сахарницу — семейную реликвию. Расстроилась страшно! Сахарница хоть на вид и простецкая была, но ею еще ее мама пользовалась. И вот мы с дочкой едем на барахолку за новой. Долго ходили, но нашли. И вдруг вижу сцену: сидит пожилой человек, лохматый, с нечесаной бородой, и читает Шекспира.
— Смотри, — говорю я дочери.
— И что? — спрашивает она.
— Он читает Шекспира в подлиннике.
Это был шок для обеих. Трагедия людских жизней. © Михаил Таптыков / Facebook
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Работаю в салоне мастером маникюра, 45 лет. Однажды что-то настроение было хорошее, иду такая мимо ресепшена, и тут по радио: «Й-ХЭЙ, Й-ХЭЙ, МОСКОУ КОЛИ...» — ну, естественно, в сопровождении моего вокала и пламенного танца. Глаза админа никогда не забуду: «Марина, вы любите „Парк Горького“?!» А кто ж их не любит? © Марина Пуговкина / Facebook
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В советские годы папа с племянником ехали из Сочи на машине. По какой-то причине съехали с обочины и застряли. Стоят у машины в растерянности, и вдруг рядом тормозит авто, оттуда выходит пара южных мужчин весьма угрожающего вида. У наших душа в пятки, а те без единого слова машину приподняли и вытащили из ловушки. Так же без слов сели в свою машину и уехали. © Наталия Ясная / Facebook
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Мы с мужем строители. На работу не одеваемся «ух» и «ах» — вещи из секонда, чтобы не жалко было выбросить. Получили крупную сумму за работу. Муж решил купить телефоны. Зашли в магазин практически за 20 минут до закрытия. Все продавцы уже расслабились. Один подошел нехотя типа: «Что вы тут, погреться приперлись и телефоны посмотреть?» — и по-быстрому свинтил. Мы не обиделись, просто следующего продавца, который к нам подошел, мы попросили завернуть 2 телефона. Охранник, когда увидел пачку денег, которую муж достал из замызганной куртки, сказал только: «Ого!» А у первого продавца лицо было как у продавщицы из фильма «Красотка» в аналогичный момент. © Татьяна Коваш / Facebook
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Недавно в «Пятерочке» делали покупки с моей гостьей из Ливерпуля. Каково же было мое удивление, когда работник зала из ближнего зарубежья заговорил с ней на английском языке! Оказалось, что парень знает еще 4 языка, имеет 2 высших образования и практиковался в Штатах, а в Россию переехал из-за любимой девушки. © Мэри Мартыновна / Facebook
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У меня салон шляп в центре города. Только открылись (это было начало 2000-х), и к нам сразу зашли парни-близнецы — бритые качки грозного вида, все в татуировках. Осмотрелись и ушли. Потом еще несколько раз захаживали. Я думала: «Зачем таким бандюганам шляпы?!» В один прекрасный день они пришли и сделали заказ. Как оказалось, это весьма известные силовые акробаты, милейшие и скромные ребята. © Лиза Шанте / Facebook
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Были с подружкой в Вене. Зашли в ювелирный магазин Frey Wille под закрытие. Цены там очень высокие. Стоим любуемся, переговариваемся с продавщицей. Вдруг она говорит: «Сейчас заглянет владелец — Фридрих Вилле!» И тут приезжает высокий пожилой мужчина. На велосипеде! Ни тебе охраны, ни бронированного лимузина. © Yulia Dmitrieva / Facebook
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Во время обеденного перерыва пошли с коллегой в магазин. В подземном переходе нас останавливают двое полицейских и просят показать документы. Мы удивились: что такое? зачем? С собой были только рабочие пропуска. Показали. Они смотрят и в шоке спрашивают: «Вы библиотекари?!» А мы стоим, 20-летние, в летних платьях, на шпильках, с макияжем. Они, видимо, думали, что библиотекари — это старые тетеньки в очках и вязаных кофтах. © Елизавета Катина / Facebook
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Дядя шел по улице, услышал дикий рев тормозов. Смотрит, на резком развороте припарковался Ferrari. Думал, что из него выйдет крутой мужик, но дверь открылась, и из авто вылезла мелкая старушка на трясущихся ногах. © Ксения Азарова / Facebook
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В нашей школе работала уборщицей девушка. Если что-то случалось с компьютерами, она откладывала швабру в сторону и решала проблему до прихода сисадмина. © Victoria Vladimirova / Facebook
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Когда-то были с мужем в Швейцарии в городке Интерлакен. Ходили завтракать в одно уютное кафе и каждый день видели там старушку в какой-то драной шубейке, рваных, замызганных перчатках и нелепой шляпке. Она сидела за одним и тем же столиком и пила чай. Где-то за пару дней до нашего отъезда мы подозвали официанта и предложили ему за наш счет заказать старушке завтрак. Он на нас посмотрел и сказал: «Она хозяйка этого кафе и еще целой сети кафешек здесь и в Цюрихе». Вот так-то. © Daniel Ravid / Facebook
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В меня на днях на светофоре въехал один таксист. Выхожу из машины злая, предвкушая несколько вырванных из жизни часов. Думаю, сидит там какой-то пузатый мужик, который сейчас будет пытаться отрабатывать на мне все известные стереотипы о женщинах-водителях. Подхожу ругаться, закатав рукава, а там — мальчик — божий одуванчик: и вину свою признал, и шоколадкой угостил. © Helen Sights / Facebook
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В Тбилиси был случай. Было нас 3 девушки, и за нами увязались местные парни. Никаких знакомств мы заводить не собирались и недвусмысленно дали это понять. Они говорят: «Мы просто хотим вам показать красивые места, чтобы вы полюбили Грузию так же, как мы». В итоге ребята проводили нас к одному из красивейших водопадов в нетуристическом месте. © Ольга Волохова / Facebook
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Делали ремонт в квартире, и один мужчина клал нам плитку. Мы с мамой на него смотрим и никак не поймем: ну не похож она ни на плиточника, ни на строителя! Задали ему вопрос. Он говорит: «Завтра вам все расскажу». Наступило завтра, приходит наш плиточник и приносит скрипку. Мы обалдели: он оказался музыкантом с блестящим образованием! На скрипке нам с мамой играл, мы рыдали от восторга. © Лика Дараган / Facebook
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Лет 12 назад летела транзитом через Москву, устала очень. Дочке было 1,5 года, и она была очень активным ребенком. Сидели мы с ней около аэропорта, и я пыталась не уснуть. Напротив расположилась компания рабочих из ближнего зарубежья. Они видели, как я боролась со сном. В итоге вырубилась минут на 20. Просыпаюсь в ужасе, думаю, обобрали, наверное, до нитки. И страх за ребенка самый жуткий. Открываю глаза: двое сидят по обе стороны от меня, дочка вовсю лопочет с остальными напротив и грызет яблоко. Один из них спрашивает: «Отдохнули?» Я киваю головой. Ребята принесли мне воды и сказали, что опаздывают на рейс, но оставить меня так не могли. © Вера Депрем / Facebook
А какие стереотипы приходилось разрушать вам?