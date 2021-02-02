20 историй от читателей AdMe.ru о том, что не надо судить людей по одежде

Недавно в «Пятерочке» делали покупки с моей гостьей из Ливерпуля. Каково же было мое удивление, когда работник зала из ближнего зарубежья заговорил с ней на английском языке! Оказалось, что парень знает еще 4 языка, имеет 2 высших образования и практиковался в Штатах, а в Россию переехал из-за любимой девушки. © Мэри Мартыновна / Facebook

У меня салон шляп в центре города. Только открылись (это было начало 2000-х), и к нам сразу зашли парни-близнецы — бритые качки грозного вида, все в татуировках. Осмотрелись и ушли. Потом еще несколько раз захаживали. Я думала: «Зачем таким бандюганам шляпы?!» В один прекрасный день они пришли и сделали заказ. Как оказалось, это весьма известные силовые акробаты, милейшие и скромные ребята. © Лиза Шанте / Facebook

Были с подружкой в Вене. Зашли в ювелирный магазин Frey Wille под закрытие. Цены там очень высокие. Стоим любуемся, переговариваемся с продавщицей. Вдруг она говорит: «Сейчас заглянет владелец — Фридрих Вилле!» И тут приезжает высокий пожилой мужчина. На велосипеде! Ни тебе охраны, ни бронированного лимузина. © Yulia Dmitrieva / Facebook