20 историй от читателей AdMe.ru о том, что не надо судить людей по одежде
Мы не понаслышке знаем, что не стоит судить окружающих по внешнему виду. Тем не менее избавиться от оков шаблонного мышления не так-то просто и стереотипы, словно рой пчел, продолжают преследовать нас, формируя искаженное мнение о других.
AdMe.ru недавно публиковал истории о людях, которые вдребезги разбили все клише, а наши читатели не остались в стороне и поведали о ситуациях, когда они сами стали свидетелями крушения стереотипов.
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Как-то зашла в ювелирный магазин. Стою любуюсь украшениями на витрине. Подходит мужичок в старых штанах с пузырями на коленях, в сандалетах на босу ногу, весь такой неухоженный, грязненький и просит продавщицу показать колечко с бриллиантами. Сказал, что берет — будет подарок дочке на свадьбу. Я была в нокауте! © Таццяна Турпакова / Facebook
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Работаю в детской благотворительной организации в Ирландии. Не так давно в наш центральный офис пришла бабулька — божий одуванчик со спортивной сумкой на плече. Говорит: «Я всю жизнь работала, скоро помирать. Детей нет — оставила кое-что племянникам и себе, а остальное хочу пожертвовать детям. Банкам я не доверяю. Не хочу, чтобы мои деньги остались у них после моей смерти». И вывалила на стол € 300 тыс. наличными. Присутствующие тихо офигели. © Lina Ianushevych / Facebook
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Стою как-то в очереди за шаурмой. Повар тарахтит со студентом, скорее всего, индусом на хорошем английском. Я просто офигел! Потом познакомился с ним, и оказалось, что он преподаватель английского. © Goran Montenegro / Facebook
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Ехала как-то в троллейбусе, сидела возле интеллигентного дяденьки. Залетела толпа пацанов в кожанках, они выражались и ржали на весь салон. На остановке мы с мужчиной выходим, и ему под ноги бросается веселый щенок. Дяденьку аж перекосило, он грубо отпихнул животное. И тут вылетает эта толпа гопников. Один остановился, щеночка в косуху спрятал и сказал: «Пойдем домой, мама не будет против». Никогда не забуду. © Олька Гусар / Facebook
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Мама случайно разбила стеклянную сахарницу — семейную реликвию. Расстроилась страшно! Сахарница хоть на вид и простецкая была, но ею еще ее мама пользовалась. И вот мы с дочкой едем на барахолку за новой. Долго ходили, но нашли. И вдруг вижу сцену: сидит пожилой человек, лохматый, с нечесаной бородой, и читает Шекспира.
— Смотри, — говорю я дочери.
— И что? — спрашивает она.
— Он читает Шекспира в подлиннике.
Это был шок для обеих. Трагедия людских жизней. © Михаил Таптыков / Facebook
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Работаю в салоне мастером маникюра, 45 лет. Однажды что-то настроение было хорошее, иду такая мимо ресепшена, и тут по радио: «Й-ХЭЙ, Й-ХЭЙ, МОСКОУ КОЛИ...» — ну, естественно, в сопровождении моего вокала и пламенного танца. Глаза админа никогда не забуду: «Марина, вы любите „Парк Горького“?!» А кто ж их не любит? © Марина Пуговкина / Facebook
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В советские годы папа с племянником ехали из Сочи на машине. По какой-то причине съехали с обочины и застряли. Стоят у машины в растерянности, и вдруг рядом тормозит авто, оттуда выходит пара южных мужчин весьма угрожающего вида. У наших душа в пятки, а те без единого слова машину приподняли и вытащили из ловушки. Так же без слов сели в свою машину и уехали. © Наталия Ясная / Facebook
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Мы с мужем строители. На работу не одеваемся «ух» и «ах» — вещи из секонда, чтобы не жалко было выбросить. Получили крупную сумму за работу. Муж решил купить телефоны. Зашли в магазин практически за 20 минут до закрытия. Все продавцы уже расслабились. Один подошел нехотя типа: «Что вы тут, погреться приперлись и телефоны посмотреть?» — и по-быстрому свинтил. Мы не обиделись, просто следующего продавца, который к нам подошел, мы попросили завернуть 2 телефона. Охранник, когда увидел пачку денег, которую муж достал из замызганной куртки, сказал только: «Ого!» А у первого продавца лицо было как у продавщицы из фильма «Красотка» в аналогичный момент. © Татьяна Коваш / Facebook
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Недавно в «Пятерочке» делали покупки с моей гостьей из Ливерпуля. Каково же было мое удивление, когда работник зала из ближнего зарубежья заговорил с ней на английском языке! Оказалось, что парень знает еще 4 языка, имеет 2 высших образования и практиковался в Штатах, а в Россию переехал из-за любимой девушки. © Мэри Мартыновна / Facebook
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У меня салон шляп в центре города. Только открылись (это было начало 2000-х), и к нам сразу зашли парни-близнецы — бритые качки грозного вида, все в татуировках. Осмотрелись и ушли. Потом еще несколько раз захаживали. Я думала: «Зачем таким бандюганам шляпы?!» В один прекрасный день они пришли и сделали заказ. Как оказалось, это весьма известные силовые акробаты, милейшие и скромные ребята. © Лиза Шанте / Facebook
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Были с подружкой в Вене. Зашли в ювелирный магазин Frey Wille под закрытие. Цены там очень высокие. Стоим любуемся, переговариваемся с продавщицей. Вдруг она говорит: «Сейчас заглянет владелец — Фридрих Вилле!» И тут приезжает высокий пожилой мужчина. На велосипеде! Ни тебе охраны, ни бронированного лимузина. © Yulia Dmitrieva / Facebook
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Во время обеденного перерыва пошли с коллегой в магазин. В подземном переходе нас останавливают двое полицейских и просят показать документы. Мы удивились: что такое? зачем? С собой были только рабочие пропуска. Показали. Они смотрят и в шоке спрашивают: «Вы библиотекари?!» А мы стоим, 20-летние, в летних платьях, на шпильках, с макияжем. Они, видимо, думали, что библиотекари — это старые тетеньки в очках и вязаных кофтах. © Елизавета Катина / Facebook
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Дядя шел по улице, услышал дикий рев тормозов. Смотрит, на резком развороте припарковался Ferrari. Думал, что из него выйдет крутой мужик, но дверь открылась, и из авто вылезла мелкая старушка на трясущихся ногах. © Ксения Азарова / Facebook
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В нашей школе работала уборщицей девушка. Если что-то случалось с компьютерами, она откладывала швабру в сторону и решала проблему до прихода сисадмина. © Victoria Vladimirova / Facebook
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Когда-то были с мужем в Швейцарии в городке Интерлакен. Ходили завтракать в одно уютное кафе и каждый день видели там старушку в какой-то драной шубейке, рваных, замызганных перчатках и нелепой шляпке. Она сидела за одним и тем же столиком и пила чай. Где-то за пару дней до нашего отъезда мы подозвали официанта и предложили ему за наш счет заказать старушке завтрак. Он на нас посмотрел и сказал: «Она хозяйка этого кафе и еще целой сети кафешек здесь и в Цюрихе». Вот так-то. © Daniel Ravid / Facebook
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В меня на днях на светофоре въехал один таксист. Выхожу из машины злая, предвкушая несколько вырванных из жизни часов. Думаю, сидит там какой-то пузатый мужик, который сейчас будет пытаться отрабатывать на мне все известные стереотипы о женщинах-водителях. Подхожу ругаться, закатав рукава, а там — мальчик — божий одуванчик: и вину свою признал, и шоколадкой угостил. © Helen Sights / Facebook
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В Тбилиси был случай. Было нас 3 девушки, и за нами увязались местные парни. Никаких знакомств мы заводить не собирались и недвусмысленно дали это понять. Они говорят: «Мы просто хотим вам показать красивые места, чтобы вы полюбили Грузию так же, как мы». В итоге ребята проводили нас к одному из красивейших водопадов в нетуристическом месте. © Ольга Волохова / Facebook
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Делали ремонт в квартире, и один мужчина клал нам плитку. Мы с мамой на него смотрим и никак не поймем: ну не похож она ни на плиточника, ни на строителя! Задали ему вопрос. Он говорит: «Завтра вам все расскажу». Наступило завтра, приходит наш плиточник и приносит скрипку. Мы обалдели: он оказался музыкантом с блестящим образованием! На скрипке нам с мамой играл, мы рыдали от восторга. © Лика Дараган / Facebook
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Лет 12 назад летела транзитом через Москву, устала очень. Дочке было 1,5 года, и она была очень активным ребенком. Сидели мы с ней около аэропорта, и я пыталась не уснуть. Напротив расположилась компания рабочих из ближнего зарубежья. Они видели, как я боролась со сном. В итоге вырубилась минут на 20. Просыпаюсь в ужасе, думаю, обобрали, наверное, до нитки. И страх за ребенка самый жуткий. Открываю глаза: двое сидят по обе стороны от меня, дочка вовсю лопочет с остальными напротив и грызет яблоко. Один из них спрашивает: «Отдохнули?» Я киваю головой. Ребята принесли мне воды и сказали, что опаздывают на рейс, но оставить меня так не могли. © Вера Депрем / Facebook
А какие стереотипы приходилось разрушать вам?