20+ историй из жизни будущих родителей, которые подтверждают все стереотипы о беременности

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Беременность — это время, полное неожиданных волнений и сюрпризов, о которых молодые родители еще долго вспоминают со смехом и радостью. AdMe.ru собрал самые забавные истории, которые случались с будущими мамами и папами.

1. Когда во всех видишь героев

2. Вот что бывает, когда беременная жена сама готовит себе еду на день

3. Когда старые обиды все еще сильны

4. А это уже звоночек

5. Честность явно взяла верх

6. «Даже не подозреваю, достаточное ли это количество огурцов для одного дня»

I don't know if we have enough pickles you guys!! #pregnantwifeproblems pic.twitter.com/3VSBlQ9WSY — Austin City NoLimits (@Texans_for_Tide) June 1, 2014

7. Мастер утешения, уровень: бог

8. Вот это интрига

9. Всегда есть повод совершить вместе романтическую прогулку

10. Когда ванильный не такой ванильный, как тебе хочется

11. Когда абсолютно уверена в себе

12. Когда сюрприз удался

13. Когда понимаешь, что приносит тебе радость

14. Лучшая защита — это нападение

15. Дома никогда не бывает скучно

16. Уступил в транспорте место беременной женщине. Взамен она вручила мне эту награду

17. Вот это намек так намек

18. То чувство, когда у рекламы на трамвае дела лучше, чем у тебя

19. Когда тебе все по вкусу

20. Пришли с женой на первое УЗИ, у врача была эта ручка

21. Список покупок, которые невозможно угадать

22. Когда все время в поиске

23. Идеальное преступление

24. Когда точно знаешь, кем будешь на Хеллоуин

25. «Кажется, моя беременная жена добралась до этих печенек раньше меня»

26. Когда у тебя наконец есть повод зайти в магазин игрушек

27. Когда готов ради жены на все

28. Друзья всегда знают, как помочь

29. Неизвестные страницы истории

30. Раз! И многодетный отец

Бонус: когда беременность — лучший выход даже для мужчины

Получить массу удовольствия и радости от родительства можно еще до рождения ребенка, это факт! У вас были случаи посмешнее? Делитесь в комментариях!