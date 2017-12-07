20+ историй из жизни будущих родителей, которые подтверждают все стереотипы о беременности
Беременность — это время, полное неожиданных волнений и сюрпризов, о которых молодые родители еще долго вспоминают со смехом и радостью.
AdMe.ru собрал самые забавные истории, которые случались с будущими мамами и папами.
1. Когда во всех видишь героев
2. Вот что бывает, когда беременная жена сама готовит себе еду на день
3. Когда старые обиды все еще сильны
4. А это уже звоночек
5. Честность явно взяла верх
6. «Даже не подозреваю, достаточное ли это количество огурцов для одного дня»
I don't know if we have enough pickles you guys!! #pregnantwifeproblems pic.twitter.com/3VSBlQ9WSY— Austin City NoLimits (@Texans_for_Tide) June 1, 2014
7. Мастер утешения, уровень: бог
8. Вот это интрига
9. Всегда есть повод совершить вместе романтическую прогулку
10. Когда ванильный не такой ванильный, как тебе хочется
11. Когда абсолютно уверена в себе
12. Когда сюрприз удался
13. Когда понимаешь, что приносит тебе радость
14. Лучшая защита — это нападение
15. Дома никогда не бывает скучно
16. Уступил в транспорте место беременной женщине. Взамен она вручила мне эту награду
17. Вот это намек так намек
18. То чувство, когда у рекламы на трамвае дела лучше, чем у тебя
19. Когда тебе все по вкусу
20. Пришли с женой на первое УЗИ, у врача была эта ручка
21. Список покупок, которые невозможно угадать
22. Когда все время в поиске
23. Идеальное преступление
24. Когда точно знаешь, кем будешь на Хеллоуин
25. «Кажется, моя беременная жена добралась до этих печенек раньше меня»
26. Когда у тебя наконец есть повод зайти в магазин игрушек
27. Когда готов ради жены на все
28. Друзья всегда знают, как помочь
29. Неизвестные страницы истории
30. Раз! И многодетный отец
Бонус: когда беременность — лучший выход даже для мужчины
Получить массу удовольствия и радости от родительства можно еще до рождения ребенка, это факт! У вас были случаи посмешнее? Делитесь в комментариях!
Фото на превью jason / twitter