20+ правдивых иллюстраций, показывающих жизнь «тогда» и «сейчас» такой, какая она есть на самом деле

Мы можем даже не замечать, насколько сильно поменялась наша жизнь за последние 20–30 лет. Но если взять и обернуться назад, вспомнить, как было тогда и как есть сейчас, разница будет очевидна. Теперь многое видится нам в другом свете: наши привычки, ценности, отношения с семьей, друзьями и коллегами.

Мы в AdMe.ru решили поразмышлять, как изменился мир вокруг нас (да и мы сами) за последние десятилетия. И вот что из этого получилось.

Теперь в выходные мы стараемся отдыхать и проводить больше времени с близкими, а не занимать все свободное время бытовыми делами

Купить понравившуюся вещь за пару минут? Проще простого. Не то что раньше, когда на поиски нужной модели и размера уходило полдня

Раньше мы жили в мире стереотипов, а сейчас прислушиваемся к себе и своим желаниям

Мы больше внимания уделяем качеству жизни. И стараемся сначала устроить свой быт, а не идти на поводу у чужих «хотелок»

Мы стали чаще спрашивать себя: «Чего хочу я?» Не стоит растрачивать свое время на малознакомых людей

Броским образом в повседневной жизни уже никого не удивишь. Теперь нам по душе комфорт и сдержанная элегантность

Мы перестали хранить ненужные вещи. Порядок в доме помогает избавиться от стресса и тяжелых мыслей

Отдых на грядках остался в прошлом. Новые впечатления и эмоции — вот что в приоритете в наши дни

Здорово, когда есть возможность выбрать то, что нравится, а не довольствоваться тем, что есть

Когда мы по-настоящему чем-то увлечены, все получается на отлично. А оценки в прямом смысле слова отошли на второй план

Теперь мы стараемся дать больше личного пространства своим близким, а не вмешиваться с непрошеными советами (даже из самых добрых побуждений)

Ребенок — это тоже личность, хоть и совсем маленькая. Теперь мы это понимаем

У нас есть возможность не просто обсуждать свои проблемы, а находить верное решение

Мы научились любить себя и принимать свое «я». А жертвы во имя красоты остались в прошлом

У нас меньше рамок и ограничений. Теперь можно планировать свой график, работать удаленно, больше путешествовать и наслаждаться жизнью

Никто не сделает это за нас? Раньше действительно так и было, а теперь в каждом доме есть такие вот «помощники»

Теперь мы можем без стеснений демонстрировать свою уникальность

Выражение «В здоровом теле — здоровый дух» красной нитью проходит через нашу жизнь. А ведь раньше мы совсем не думали о правильном питании

Теперь не нужно устраивать охоту за понравившейся вещью. Достаточно пройти 2 шага до магазина

Теперь нет четкого разделения ролей в семье. Работа, дети, домашние дела — все эти заботы разделены между обоими родителями

Мы не перестали помогать другим. Просто стараемся правильно расставлять приоритеты и ценить свое время