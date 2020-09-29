20+ худших подарков, которые люди получали от близких в свой день рождения

Мой бывший парень на мой день рождения подарил мне маленькую плоскую коробочку. Внутри лежал паспорт. Его паспорт. И все. Никаких билетов на поездку, никаких обещаний поездки, как только мы накопим деньги на нее вместе. Он в прямом смысле слова подарил мне свой паспорт. Я до сих пор в недоумении.

Хочу уточнить: я из вежливости приняла подарок, да и о планах на путешествие не заикалась. Мы тогда поужинали, пошли домой, и о паспорте даже не разговаривали. Через несколько лет мы расстались. Его подаренный паспорт не сыграл в моей жизни никакой роли. © katzenmiauen / reddit