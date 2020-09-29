20+ худших подарков, которые люди получали от близких в свой день рождения
Дональд Дак, персонаж диснеевского мультсериала «Утиные истории», как-то сказал своей подруге: «Дорогая, я, конечно, хотел купить тебе бриллиантовое кольцо, но ювелирные были закрыты, поэтому я купил тебе йогурт». Кажется, некоторые люди в жизни придерживаются такого же принципа. Они с совершенно невозмутимым видом могут преподнести близким в качестве подарка ручку, найденную в своей сумке, потрепанную расческу с торчащими из нее волосами или липкий ролик для чистки одежды. Даже если именинник — 12-летний мальчишка, а даритель — родная бабушка, тетя или мама с папой.
Вот о таких нелепых подарках, полученных на день рождения, недавно и рассказали пользователи интернета. Мы в AdMe.ru выбрали те, которые показались нам наиболее абсурдными.
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Мои бабушка и дедушка были малообеспеченными и очень экономными. Однажды они подарили мне книжку-раскраску из секонд-хенда. Она была почти полностью раскрашена, и, судя по всему, это сделал 3-летний ребенок одним лишь зеленым фломастером. Да, кстати, тогда мне было 18 лет, и бабушка с дедушкой подумали, что это хороший подарок, ведь он как-то там связан с Диснеем. А я тогда собирался поступать в колледж анимации и дизайна... © Vyper28 / reddit
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Мой отец сделал на своей груди татуировку своего знака зодиака. Это был его подарок на мое, кажется, 12-летие. Он всю неделю гордился этим так, будто подарил мне какой-то крутой подарок вроде приставки Nintendo 64. © frenchfreer / reddit
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Мой собственный шарф. Да, верно, мама вошла ко мне в комнату, взяла мой единственный шарф, завернула его и отдала мне, будто это был новый шарф. © sneakysnakeeeee / reddit
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Мои бабушка и дедушка в течение 10 лет дарили мне и моему брату одинаковые наборы, в каждом из которых было по 3 зажимных клеща. В совокупности у нас сейчас есть 60 зажимных клещей. Я не знаю, купили ли они их тогда целый ящик... И вообще, откуда они их брали? © mikeardigan / reddit
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Моя лучшая подруга подарила мне темно-красную свечу, которую она купила в магазине «Все по 99 центов». Она была в виде цветка, запаха не было, только блеск. Это произошло еще в школе, она просто вытащила ее из своего рюкзака и сказала: «Вот. С днем рождения». © tacospizzaunicorn / reddit
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Когда мне было 8 лет, мы с мамой летом выращивали подсолнухи. И моя тетя решила купить к моему дню рождения немного удобрений для цветов. Так вот, в свой праздник я развернул подарок и увидел что-то, похожее на банку ванильного мороженого. Но когда я открыл ее, там были лошадиные какашки. В прямом смысле слова. © JPO_5×5 / reddit
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В старших классах я всерьез увлекся игрой на гитаре. Но все, что у меня тогда было, — это потрепанная акустическая гитара. Наступил мой день рождения. В гостиной я увидел завернутый подарок — довольно большую коробку. Почему-то я был уверен, что мои родители купили мне электрогитару. Но я ошибся. Они подарили мне... блендер. © One_yed_Man / reddit
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Я играл в школе в американский футбол, потому что мой самовлюбленный отец хотел прожить свою жизнь через меня. Как-то он вставил свою старую футболку в рамку и подарил ее мне на день рождения. Видимо, чтобы я поклонялся ей. © mindfeces / reddit
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Подержанный DVD-диск с фильмом «Дневник памяти». Причем мне подарили его после того, как я напрямую сказала этому человеку, что не собираюсь его смотреть. Этот человек — моя мачеха. Она взяла диск из коллекции, собранной ею и моим папой. А коллекция находилась в нашей гостиной. Я вообще могла в любое время взять фильм и включить его.
Хочу уточнить, что моя мачеха вовсе не злая, просто она становилась все более забывчивой и ее поведение часто не имело каких-либо объяснений. © RockClimber247 / reddit
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Меня жалила пчела 3 раза в жизни. И все случаи произошли в мои дни рождения: когда мне стукнуло 3 года, 14 и 25 лет. © HandsomeLakitu / reddit
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Мне подарили пару пижам. Ну, единственная проблема была в том, что они еще не были пошиты. Мне подарили ткань. И обещание пошить для меня пижамы. Мне пришлось отдать ткань обратно. Пижамы я так и не получил. © Revenge_of_the_Khaki / reddit
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Мне на 15-летие подарили бильярдный кий. Я был в восторге, полагая, что мои родители купили бильярдный стол. Но нет. Я взял бильярдный кий, хотя у меня не было бильярдного стола. © piaband / reddit
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Мой папа купил мне набор для чистки обуви, чтобы я мог чистить его туфли. Я даже нашел фотографию этого набора. © Alantsu / reddit
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Мой бывший парень на мой день рождения подарил мне маленькую плоскую коробочку. Внутри лежал паспорт. Его паспорт. И все. Никаких билетов на поездку, никаких обещаний поездки, как только мы накопим деньги на нее вместе. Он в прямом смысле слова подарил мне свой паспорт. Я до сих пор в недоумении.
Хочу уточнить: я из вежливости приняла подарок, да и о планах на путешествие не заикалась. Мы тогда поужинали, пошли домой, и о паспорте даже не разговаривали. Через несколько лет мы расстались. Его подаренный паспорт не сыграл в моей жизни никакой роли. © katzenmiauen / reddit
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Книга «1 001 способ приготовления курицы». Я веган. Справедливости ради скажу, что человек просто не знал, что я веган. А подарок был преподнесен на новоселье. © ShoEveRevNot / reddit
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В мой день рождения пришла моя свекровь и сказала, мол, готовься, я заказала тебе гламурную фотосессию через час. И это спустя несколько недель после рождения ребенка. Естественно, я отказалась. Кажется, она всегда меня ненавидела. © RoadFlowerVIP / reddit
А какие нелепые подарки преподносили вам?