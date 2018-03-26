20 фото, которые доходчиво объясняют, почему в интернете так много идеальных людей
В погоне за лайками девушки, да, впрочем, и парни, идут на любые хитрости, чтобы выглядеть в интернете превосходно. Но многие пользователи ведь и не догадываются, что идеальные фото получаются благодаря уловкам, таким как специальная поза, фильтры и даже съемка утром натощак.
AdMe.ru собрал 20 ярких доказательств того, что не стоит слепо верить и восхищаться идеальными людьми в инстаграме. Ведь они просто умело используют разные трюки, чтобы создать иллюзию того, что они совершенны.
20. Главное правило любой инстаграмщицы — не фотографироваться спросонья
19. Иначе сама на себя не будешь похожа
18. Тело кажется совершеннее утром натощак
17. Вот почему многие фотографируются стоя
16. А вот таким образом можно даже из редких волос собрать довольно пышный пучок. Если смотреть с нужного ракурса
15. Макияж, конечно, меняет многое
14. Правильный ракурс, яркий свет и улыбка — и фото точно получится эффектным
13. А некоторые, чтобы собрать больше восторженных отзывов, пользуются автозагаром
12. И ведь никто не выкладывает свои реальные фотографии тренировок
11. Что уж говорить, иногда черно-белый снимок куда интереснее оригинального
10. Без фильтров в наше время тоже никуда
9. Или еще есть такой лайфхак: просто прикрыть «несовершенные» части тела одеждой
8. Но, если ничего не помогает, в бой идет «тяжелая артиллерия» — фотошоп, который любую девушку превратит в фитоняшку
7. И вот еще пример
6. Мужчины тоже не прочь выглядеть круче
5. Или перенестись в другие места
4. Впрочем, как и девушки
3. Фотошоп поможет и пол сменить
2. А может добавить ярких персонажей
1. И напоследок напомним, что не стоит слепо верить всему, что вы видите
«Первая в России обложка, сделанная на телефон».
А о каких подобных хитростях известно вам?
Фото на превью Ира Мышкина/vk