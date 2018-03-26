20 фото, которые доходчиво объясняют, почему в интернете так много идеальных людей

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В погоне за лайками девушки, да, впрочем, и парни, идут на любые хитрости, чтобы выглядеть в интернете превосходно. Но многие пользователи ведь и не догадываются, что идеальные фото получаются благодаря уловкам, таким как специальная поза, фильтры и даже съемка утром натощак.

AdMe.ru собрал 20 ярких доказательств того, что не стоит слепо верить и восхищаться идеальными людьми в инстаграме. Ведь они просто умело используют разные трюки, чтобы создать иллюзию того, что они совершенны.

20. Главное правило любой инстаграмщицы — не фотографироваться спросонья

19. Иначе сама на себя не будешь похожа

18. Тело кажется совершеннее утром натощак

17. Вот почему многие фотографируются стоя

16. А вот таким образом можно даже из редких волос собрать довольно пышный пучок. Если смотреть с нужного ракурса

15. Макияж, конечно, меняет многое

14. Правильный ракурс, яркий свет и улыбка — и фото точно получится эффектным

13. А некоторые, чтобы собрать больше восторженных отзывов, пользуются автозагаром

12. И ведь никто не выкладывает свои реальные фотографии тренировок

11. Что уж говорить, иногда черно-белый снимок куда интереснее оригинального

10. Без фильтров в наше время тоже никуда

9. Или еще есть такой лайфхак: просто прикрыть «несовершенные» части тела одеждой

8. Но, если ничего не помогает, в бой идет «тяжелая артиллерия» — фотошоп, который любую девушку превратит в фитоняшку

7. И вот еще пример

6. Мужчины тоже не прочь выглядеть круче

5. Или перенестись в другие места

4. Впрочем, как и девушки

3. Фотошоп поможет и пол сменить

2. А может добавить ярких персонажей

1. И напоследок напомним, что не стоит слепо верить всему, что вы видите

«Первая в России обложка, сделанная на телефон».

А о каких подобных хитростях известно вам?