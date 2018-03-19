20+ эпичных историй про расставания, по которым впору снимать комедии
Разрыв отношений обычно ассоциируется с тяжелыми переживаниями и печалью, но не для всех. Интернет — место, где можно без стеснений поделиться самыми нелепыми и дурацкими причинами расставаний, глядя на которые невозможно сдержать улыбку. Вот уж где точно понимаешь: не срослось, так не срослось.
AdMe.ru узнал несколько самых неожиданных причин для расставания, которые доказывают: даже такой неприятный момент может стать поводом для смеха. Спорим, вы еще ни разу не слышали, чтобы так отвечали на вопрос «Почему вы расстались?»?
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А в вашей жизни случались расставания по несуразным причинам? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью the_hottest_jew/Twitter