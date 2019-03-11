20 доказательств того, что жизнь с детьми полна сюрпризов, приятных и не очень

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Думаем, ни для кого не секрет, что дети — это гремучая смесь из неиссякаемой энергии, озорства и хулиганства. И порой они вытворяют такие вещи, которые непременно должны быть задокументированы, а затем им показаны в зрелом возрасте. Например, герои этой подборки через 5–10 лет с превеликим удовольствием глянут, как они в детстве сидели с кошкой в клетке и клали ей на голову спагетти, как продевали ноги в рукава футболки и как разрисовывали себя маминой губной помадой.

AdMe.ru считает, что к подобным проделкам нужно относиться с пониманием и юмором, поэтому давайте просто снова посмеемся над выходками любознательной и шаловливой детворы.

1. «Моя младшая сестра позвала меня на помощь. Когда я поднялась наверх, увидела ее такой: ноги просунуты в рукава футболки»

2. Просто играет на мокром бетоне

3. Думается, если бы мы уронили целую пиццу на тротуар, разочарование было бы таким же

4. Попытка налить молоко в чашку оказалась провальной

5. Малыш нашел губную помаду

6. Всем смешно, кроме одного

7. Слава богу, что это был кофе без кофеина

8. «Дочь нашла косметику моей жены»

9. «По мнению моей дочери, этот знак означает „не злиться“»

10. «Я попросил его аккуратно сложить свою одежду»

11. «Моя дочь нарисовала это и подарила мне в День отца. Теперь этот рисунок висит на холодильнике, чтобы все могли его увидеть»

12. «Мой ребенок играет в прятки»

13. Этот малыш тоже любит прятаться, и вот его излюбленное укромное место

14. «Что не так с моей 7-летней дочерью? Вот как она ест сэндвич»

15. Самый терпеливый кот на свете

16. «Моя дочь решила, что черная краска будет к лицу этой кукле»

17. «Даже не знаю, как мой младший брат здесь оказался»

18. Есть песок на завтрак было плохой идеей

19. «Мой отец — инженер-механик. Сегодня я обнаружил свою дочь, которая лежала под детским столиком и чинила его своими „инструментами“»

20. М-м-м, как вкусно!

Уверены, и у вас в коллекции есть фотографии с подобными смешными проделками ваших детей. Поделитесь ими в комментариях!