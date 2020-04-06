20+ детей, которые, даже повзрослев, не смогли забыть ошибок своих родителей

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Пожалуй, каждый из нас в детстве хоть раз обижался на родителей и говорил себе: «Со своими детьми я так поступать не буду». И вот мы выросли, завели семью, стараемся быть лучше отца с матерью или соответствовать их высокой планке. Но все равно оказываемся незастрахованными от собственных ошибок.

Мы в AdMe.ru уверены, что всегда есть возможность исправиться. А потому узнали, чем в родителях недовольны современные дети и те, кто только-только начал жить самостоятельно.

Родители до последнего стараются оградить детей от взрослой жизни, а потом удивляются, что у них ее нет

Сначала родители не отпускают тебя на ночевки, не разрешают гулять после 20:00, контролируют твое общение с парнями и взращивают в тебе мысль «Лучше сидеть дома, чем где-то шляться. Хорошо, что ты у нас такая тихоня». А потом после 18 лет спрашивают, где твой парень и друзья. © HeIIoSidney96 / twitter

Следующий уровень от матери: «В смысле ты в бар на всю ночь? Тебе 29, ты уже старая тетка, какие бары? В молодости гулять надо было!» © silversoneit / twitter

«Родители спрятали камеру, чтобы тайком узнать, что я ел и не поздно ли я встал. Мне, кстати, 19».

Родители уверены, что ребенок должен быть отличником

Мне до сих пор, как маленькой девочке, хочется поделиться с мамой своими достижениями: что-то сочинила, что-то нарисовала, что-то сделала. И такое трепетное чувство радости внутри, будто тебе 5 лет и ты нашла волшебный цветок и бежишь дарить маме. Но потом радость пропадает, потому что обязательно услышишь: «Молодец, НО...» — и дальше «правки по макету». Ежкин кот, я с тобой делюсь, мне не нужна твоя критика. © BabaBeda / Pikabu

Есть такие родители: пятерку получил — «А почему уроки не сделал?» Сделал — «А почему в комнате не убрано?» Убрано — «Почему бездельничаешь?» Книжку читаешь — «Лучше бы пошел погулял!» Гулял — «Лучше бы книжку почитал». Погулял, почитал, все уроки сделал, в комнате придраться не к чему, физкультурную форму постирал и развесил, одежду на завтра приготовил — «Вот я в твои годы в 3 кружка ходил, а ты лентяй». © PivBear / Pikabu

Мне 12. Родители: заставляют хорошо учиться, кричат из-за четверок, запрещают гулять с друзьями и отбирают телефон, ибо это отвлекает от учебы.

Мне 20. Родители: «Не понимаем, почему наш ребенок такой нервный? Постоянно за эти оценки, дедлайны и проекты переживает... Откуда это взялось?» © Wizard_Severus / twitter

Мне 20. Родители: «Не понимаем, почему наш ребенок такой нервный? Постоянно за эти оценки, дедлайны и проекты переживает... Откуда это взялось?» © Wizard_Severus / twitter Помню до сих пор, как в меня летел учебник, когда в 5-м классе после летних каникул я забыла, как решаются системы уравнений, и подошла к маме с вопросом. © puncky_core / twitter

Родители думают, что лучше знают интересы и потребности ребенка

«В этом вся моя мама. Мы с сестрой недавно решили вновь впустить ее в нашу жизнь, и вот какой у нас состоялся разговор о подарке для моей племянницы».

У меня всегда вызывает удивление, когда чьи-то родители увлекаются чем-то фандомным, смотрят те же фильмы, что и их дети, играют в игры, что кому-то не запрещали смотреть Гарри Поттера до 16 лет, что кого-то не наказывали, спалив за прохождением игр. © fireinthevault / twitter

Помню, я петь хотела лет в 12. Ходила по дому, пела. А мама такая: «Сейчас на твой вой все собаки сбегутся». Сейчас мне 20, мама говорит, что я хорошо пою, а я просто не могу петь при людях после тех ее слов. © lonelyforbts / twitter

«Я не хотел давать папе пароль от телефона, так как переписывался с девушкой, а он разбил его топором. Это было 5 лет назад. Сегодня я счастливо живу вместе с этой девушкой».

Сестра хотела пойти на танцы, но отец сказал, что она непластичная и ничего не получится, и это при том, что девочка отлично двигается и чувствует ритм. Какое папа имел право так сказать? Друзей домой приглашать нельзя: «Украдут что-то!» На улице гулять нельзя: «Еще маленькая». К друзьям тоже нельзя: «Что, дома своего нет?» Все интересное для ее возраста под запретом. Она набрала вес из-за такого образа жизни. Комплексы зашкаливают. А родители создают эту патовую ситуацию. © PesTvoy / twitter

Родители хотят, чтобы дети сделали то, что не получилось у них самих

«Отчим забрал мой компьютер. На его оплату я, кстати, потратил больше $ 800. Он думает, что я трачу свое время зря и должен быть автомехаником, а не заниматься информатикой».

Кто же будет прислушиваться к желаниям ребенка, лучше пусть делает то, что у родителей не получилось в их молодости. Уехал на лето, возвращаюсь, а отец ставит перед фактом: «Я тебя записал в музыкалку, попробуй только бросить». Так и пришлось все 7 лет отучиться... То же с вузом. Честно, сейчас жалею, что остался в родном городе учиться, а не уехал. Думал, помогаю родителям, ведь лишних денег на переезд не было. © 5ORBEX / Pikabu

Папа почти принудительно посадил меня за компьютер, запретив заниматься спортом. Да, спорт был не совсем для девочек — пауэрлифтинг, но это был мой выбор. Я смирилась и даже втянулась. Куда поступать? Матфак и никаких вариантов. НА ПРОГРАММИСТА! Ну я же хорошая дочь, поступила. А вот учиться на нелюбимой специальности уже не смогла. Ссора с отцом закончилась уходом из дома. Я до сих пор боюсь упреков в неблагодарности и живу так, чтобы за сутки смотаться в неизвестном направлении, оборвав все связи. © 9Izva / Pikabu

Родители распланировали за детей весь день

Я недавно осознала, почему я в свои выходные не могу взять и расслабиться, всегда какое-то чувство вины. Как будто недостаточно эффективно трачу выходной. Потом поняла, в чем прикол. Все время, пока жила с родителями, мать меня тюкала: «Что сидишь, иди помой посуду. Помыла? Иди приготовь еду, иди еще почитай историю, иди то, иди се... Ты лентяйка и бесполезная». И ни минуты покоя. В выходные даже не давала спокойно поспать. Вот и итог — что мы имеем? Комплексы, чувство стыда и вины за лентяйничество и обостренное чувство того, что я всегда недостаточно выкладываюсь, класс. © maligina211 / Pikabu

Дедушка не может спокойно смотреть, если рядом кто-то сидит или лежит. Надо пойти и заняться делом! Чтение делом не считается. Отдыхать можно только ночью, во сне. Мне кажется, ему будет легче, если даже просто идти куда-то без цели, чем сидеть. Так есть ощущение, что что-то происходит. В итоге я не могу расслабиться ни на секунду, вечно ожидаю окрика и осуждения, если сижу или, не дай бог, лежу. Отдыхать очень сложно. © Delffinka / Pikabu

Родители стремятся сделать вид, что семья идеальна

Наши родители так боялись, что мы вырастем эгоистами, что привили нам стыд и отвращение к заботе о себе. Поэтому теперь, когда мы пытаемся сделать хоть что-то для себя, то не испытываем ничего, кроме чувства вины, а когда делаем для других, не испытываем никакого удовлетворения. © Yes_Mistresss / twitter

Еще стоит учитывать такой фактор, как «А что скажут люди?!» Просто печальное отношение к ментальным больным у нас в обществе. И хуже всего то, что 80 % родителей как минимум больше беспокоятся о мнении ноунеймов, чем о жизни и здоровье собственных детей. © OtterViBritain / twitter

Мне запрещали ходить к психологу. 2017–2018-й и первая половина 2019-го — кошмар. Я таки-действительно сильная, раз смогла из этой дыры вылезти сама, без лечения, но, если бы я сходила пару раз к психологу, эти годы были бы гораздо счастливее. 100 %. © Lubly_sir / twitter

Родители уверены, что строгость — лучшее воспитательное средство

«Муж забрал вчера у нашего почти 13-летнего сына телефон: „Спокойной ночи, приятель. Почему ты мне не отвечаешь? Ах да, ха-ха-ха“, „Это удар ниже пояса. Пользователь только что покинул чат“».

Благодаря бабушке я научился взламывать простые замки. В 10 лет. Не оставляя следов. Воспитание. © TDniwe / twitter

Эта привычка врать не краснея так и осталась. Найду отмазу на 1 000 и 1 случай в жизни, оправдание всему и вся, скрою все неугодное, да еще и так естественно, что хоть «Оскар» давай. И когда себя на этом ловишь, то становится грустно, противно и горько-смешно. © owjenfo / twitter

«Как дочки обходят мой запрет на пользование гаджетами в доме».

Родители пытаются оградить детей от всяческого риска

Мне мама просто не давала на всякие игровые площадки ходить. Опасно ведь. Что самой, что с ней. Теперь спрашивает, почему я необщительная и задыхаюсь даже от недолгого подъема по лестнице. А то, что все детство я сидела в своей комнате, никак ведь с этим не связано. © SapphireVI / Pikabu