20+ честных советов молодежи от людей, которые давно выросли и узнали о жизни больше, чем хотели
Некоторые вещи кажутся нам очевидными, но многие осознают их жизненность только после 20 лет, совершив немало ошибок. Чтобы помочь подросткам избежать неприятностей, пользователи Reddit поделились советами, которые пригодятся тем, кто только достиг совершеннолетия. Часть этих советов вы можете прочитать в нашей статье. Если у вас есть знакомые 18-летние — отправьте им ссылку на нее. Если ваши дети пока младше — возьмите на заметку, чему их стоит научить.
Мы в AdMe.ru стараемся делать легче жизнь наших читателей и надеемся, что эти советы действительно вам помогут.
- Оплачивайте счета вовремя, не увеличивайте задолженность по кредитной карте, научитесь готовить, предохраняйтесь.
- Научитесь говорить «Я не знаю». Вы достаточно молоды. Никто не ждет, что вы уже все знаете. Спрашивайте, чтобы узнать. Все известные мне успешные ученые, которых я встречал по работе, с радостью признавали собственное невежество, если ситуация требовала того, и задавали элементарные вопросы, если не разбирались в предмете. Потому что так ты учишься и в итоге можешь стать экспертом мирового уровня.
- Хвастовство и сплетни никогда не идут на пользу.
- Людей не интересует то, чем вы занимаетесь. Не бойтесь ошибок, провалов и попыток. Вряд ли кто-то запомнит их. Ошибаются все.
- Заботьтесь о своем здоровье. Тщательно чистите зубы щеткой и нитью, хорошо питайтесь, следите за гигиеной, по возможности регулярно обследуйтесь у врачей. Я не советую зациклиться на спорте и диетах в ущерб всему остальному, но когда 40-летние жалуются на боль, обычно это значит, что они запустили свое здоровье.
- Научитесь говорить «да» и «нет».
- Идеального момента, чтобы сделать что-то, не существует. Не волнуйтесь о давлении общества, ждите момента, когда будете готовы. У каждого из нас свой ритм.
- Если люди прекратили спорить с вами, это не значит, что они согласились. Скорее всего, они решили, что вы упертый идиот, недостойный их времени и сил.
- Научитесь заваривать лапшу быстрого приготовления (я не шучу).
- Изучите основы активного слушания и помните, что вы не должны немедленно придумывать решение чужих проблем. Порой достаточно выслушать человека.
- Научитесь правильно переносить тяжести. Узнайте, как делать это без вреда для позвоночника и суставов уже сейчас, пока ваша спина не болит все время.
- Путешествуйте так много, как только можете. Потом вы будете с теплом вспоминать приключения и свободу, которые у вас были. Неважно, что вам говорят, — путешествия в зрелом возрасте не то же самое. Вы никогда не будете чувствовать себя такими же свободными, молодыми и полными надежд на будущее, как сейчас.
- Научитесь завязывать галстук и поддерживать разговор.
- Откладывайте на старость. Начните уже сейчас. Неважно, насколько маленькими будут эти сбережения, — сейчас главное — начать формировать их. Как говорится, пенсия — это не возраст, а финансовое состояние. Начав копить между 18 и 22 годами, через какое-то время вы получите возможность уйти на пенсию тогда, когда этого захочется вам.
- Заботьтесь о своем доме.
- Расширяйте горизонты. Скорее всего, последние 18 лет вы провели примерно в одной среде, с одними людьми и одними интересами, пожили в одном-двух городах. Вы знаете, как правильно жить, и это знание останется с вами. Теперь попробуйте знакомиться с новыми людьми, пробовать новые хобби, открывать новые места. Прелесть жизни именно в ее разнообразии.
- Изучайте условия. Всегда заранее узнавайте, какие требования накладывает на вас тот или иной договор и какие он вам дает возможности. Будь то обучение, работа или любое другое обязательство — получите максимум информации о нем и хорошенько проанализируйте. Поймите, что вы получите и что потребуется от вас. Используйте эти сведения, чтобы строить планы.
- Если ситуация выходит из-под контроля, помните: и это пройдет. Осознание этого помогло мне бесчисленное множество раз.
- Старайтесь не выкладывать всю свою жизнь в интернет. Однажды это может обернуться против вас. Некоторые работодатели проверяют страницы потенциальных сотрудников в социальных сетях. Иногда то же делают и злоумышленники, которые могут узнать, когда вас не будет дома.
- Научитесь основам шитья.
- Постоянные рассказы о том, что вы любите или сделали, не делают вас интересным человеком в глазах окружающих. Это делает вас нарциссом.
- Ваше первое расставание будет действительно болезненным, но вы переживете его и сможете двигаться дальше. Вокруг очень много людей.
- Будьте благодарны за то, что у вас есть. Постоянное сравнение себя с другими только испортит вам настроение.
- Узнайте, как работает кредитование, как поменять шину на автомобиле и как пользоваться стандартным набором инструментов.
- Наслаждайтесь молодостью: в этом возрасте вам не нужен партнер, чтобы быть счастливым. Сосредоточьтесь на себе. Совет от 32-летней женщины, которая встречалась с парнями весь третий десяток, но стала счастливой только после расставания.
- Говорите и показывайте близким, что любите их: они не всегда будут рядом. Записывайте видео с ними — вы оцените это, когда будете далеко от любимых.
- Вы не ищете себя, а создаете.
Автор этой статьи может добавить, что стоит научиться чинить сантехнику, например менять протекающий кран, или прочищать засор в ванне. Простые навыки, а могут сэкономить кучу нервов и денег. А какой бы совет дали вы 18-летним?
Фото на превью asuckow12 / Reddit