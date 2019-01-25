20+ честных советов молодежи от людей, которые давно выросли и узнали о жизни больше, чем хотели

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Некоторые вещи кажутся нам очевидными, но многие осознают их жизненность только после 20 лет, совершив немало ошибок. Чтобы помочь подросткам избежать неприятностей, пользователи Reddit поделились советами, которые пригодятся тем, кто только достиг совершеннолетия. Часть этих советов вы можете прочитать в нашей статье. Если у вас есть знакомые 18-летние — отправьте им ссылку на нее. Если ваши дети пока младше — возьмите на заметку, чему их стоит научить.