20+ человек вырвались из токсичных отношений и рассказали всем, с каких мелочей начинается настоящий абьюз

Моя бывшая ревела передо мной миллион раз. Я расплакался в ее присутствии лишь пару раз в действительно сложный период моей жизни. А она потом рассказала об этом своим сестрам и высмеяла меня. Я усвоил урок и теперь никому и никогда не показываю, что у меня на душе. © deezx1010 / Reddit

Он будет рядом в режиме 24/7. Помню, я начала ходить на курсы косметологов, а мой парень ждал меня с утра и до 5 вечера. Он каждый раз старался порадовать меня, когда встречал после занятий. Тогда мне казалось, что это так романтично. Но на самом деле он просто хотел знать, где я нахожусь и что делаю. © 1me2rulethemall / Reddit

Только после развода выяснилось, что я на самом деле неплохо готовлю. А в отношениях мне целых 10 лет ежедневно намекали на то, что повар из меня никакой. © rumdiary / Reddit