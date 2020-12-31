20+ человек вырвались из токсичных отношений и рассказали всем, с каких мелочей начинается настоящий абьюз
Сказки, в которых у героев просыпаются взаимные чувства друг к другу, обычно заканчиваются фразой «И жили они долго и счастливо». Но в жизни все может сложиться иначе: через какое-то время один из партнеров может начать чувствовать себя совершенно вымотанным и обессиленным. Зато другой на его фоне будет выглядеть цветущим, словно майская роза. Хорошо, если пострадавшая сторона вовремя заметит, что его вторая половинка ведет себя, мягко говоря, эгоистично, и найдет в себе смелость прекратить общение.
Мы в AdMe.ru с замиранием сердца прочитали откровения людей, которые смогли выбраться из нездоровых отношений. И знаете, мы многое намотали себе на ус.
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Моя бывшая говорила мне что-то неприятное, а потом вздыхала: «О боже, ты такой нежный. Я никогда не думала, что встречаюсь с таким чувствительным парнем». Сейчас я понимаю, что надо было сразу бежать из этих отношений. © ForeverMONSTA / Reddit
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Конечно, можно слегка поддразнивать друг друга. Но если один партнер постоянно высмеивает другого, да еще и прилюдно, чтобы унижение было посильнее, то это тревожный сигнал. © DearPrincessAmy / Reddit
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Они делают что-то не так или закатывают скандал, а потом умудряются просить прощения так, что вы понимаете: в произошедшем была именно ваша вина («Я бы не разозлился, если бы ты умела делать нормальные фрикадельки!»). © Casual-Notice / Reddit
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Мой бывший парень мог отправиться со мной на какое-нибудь публичное мероприятие и откровенно пялиться на других женщин. А я что должна делать? Сидеть рядом и глупо выглядеть? Нет, братан. Есть множество других чуваков, которые умеют относиться к своей девушке с уважением. © goldenloxe / Reddit
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Моя бывшая ревела передо мной миллион раз. Я расплакался в ее присутствии лишь пару раз в действительно сложный период моей жизни. А она потом рассказала об этом своим сестрам и высмеяла меня. Я усвоил урок и теперь никому и никогда не показываю, что у меня на душе. © deezx1010 / Reddit
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Он будет рядом в режиме 24/7. Помню, я начала ходить на курсы косметологов, а мой парень ждал меня с утра и до 5 вечера. Он каждый раз старался порадовать меня, когда встречал после занятий. Тогда мне казалось, что это так романтично. Но на самом деле он просто хотел знать, где я нахожусь и что делаю. © 1me2rulethemall / Reddit
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Только после развода выяснилось, что я на самом деле неплохо готовлю. А в отношениях мне целых 10 лет ежедневно намекали на то, что повар из меня никакой. © rumdiary / Reddit
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Мой парень всегда говорил: «Да, я такой. Я не могу измениться и не знаю, чего вы от меня хотите». Мне постоянно приходилось уступать и идти на компромиссы. Через 3 года таких отношений я поняла, что изменилась не в лучшую сторону и от настоящей меня уже мало чего осталось. © revolutionarykittens / Reddit
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Они любят спорить из-за всяких мелочей. Мы с бывшей сильно поругались из-за того, что я поставил кондиционер «не на ту температуру». Через несколько дней у нас случился еще один скандал: на этот раз из-за того, что я приветливо обратился к официанту. Только после нашего расставания я осознал, насколько мне было тяжело в этих отношениях. © HopkirkDeceased / Reddit
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На меня кричали, когда я просыпался, умывался, готовил обед, занимался уборкой или возвращался домой. Единственным местом, где я мог отдохнуть, была работа. В будни она просыпалась раньше меня и придерживалась политики «Если я встаю, то и тебе нечего спать». Меня будил включенный свет или крики «Просыпайся!». Я чувствовал себя вымотанным и из-за недостатка сна был похож на зомби. © Fallenangel152 / Reddit
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Если человек признается, что все, с кем он встречался до вас, были невероятно плохими людьми, а вы «первый, кто относится к нему хорошо», будьте осторожны. Об этом часто говорят те, кто неспособен взять на себя ответственность за свое поведение и понять, что многие конфликты провоцирует он сам. Хотя так и тянет пожалеть такого страдальца. © villalulaesi / Reddit
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Если вы будете им потакать, они быстро возьмут под контроль всю вашу жизнь: куда вы можете пойти, с кем поговорить и даже на кого посмотреть. Дальше будет еще круче: выяснится, что вы слишком много говорите (как вариант — ни о чем не рассказываете), громко смеетесь, плохо готовите... Совсем скоро вы забываете о том, кто вы и что вы можете быть счастливым человеком. © BraveEntertainer / Reddit
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А еще они часто пытаются контролировать финансы. Например, могут заставить человека бросить работу и начать оплачивать его счета. Расчет простой: если партнер не работает, он находится в зависимости и вряд ли сможет разорвать отношения. © pinkflower200/ Reddit
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Я обращаю внимание на то, как человек справляется с небольшими неудачами. Если он срывается из-за остывшей еды или вашего 5-минутного опоздания, то лучше бегите. А еще я всегда провожу простой, но очень важный тест. Проверяю, как парень отреагирует на одно-единственное слово — «нет». Если следует бурная реакция, да еще и на людях, не пытайтесь найти ему оправдания и завязывайте с этими отношениями. © PeligrosaPistola / Reddit
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В начале отношений может быть настоящая бомбардировка любовью. Он покупает вам билеты на экзотический остров или вручает дорогой подарок и говорит: «Никто и никогда не вызывал у меня таких чувств». Но при этом вы встречаетесь каких-то пару-тройку недель. Таким образом этот человек пытается быстро привязать вас к себе. Не бойтесь сказать, что вы еще не готовы. Адекватный человек всегда вас поймет. © Karaethon22 / Reddit
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Мы с моим бывшим парнем должны были встретиться в супермаркете, и я напомнила ему взять из дома заранее составленный список покупок. Он забыл об этом. Ничего страшного, за исключением того, что он сказал, будто я позвонила ему слишком поздно, когда он уже выехал из дома. Но я точно знала, что это было не так. Он соврал мне в лицо, чтобы не брать на себя ответственность. У меня словно пелена с глаз спала, и я стала постоянно замечать его вранье по поводу и без. В итоге через полгода наши 6-летние отношения окончательно разрушились. © DearPrincessAmy / Reddit
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Партнер постоянно проверяет ваш телефон и социальные сети. Вы просыпаетесь, и на экране всплывают многочисленные гневные СМС, оповещения о пропущенных звонках, а ваши мессенджеры заполнены голосовыми сообщениями типа «Как ты мог заснуть, когда мне надо было с тобой пообщаться?!»? Поздравляю, вы влипли. © noodlyarms / Reddit
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Вы спокойно разговариваете, а человек внезапно что-то принимает на свой счет и обижается. Чуть позже он обязательно припомнит это и легко раскрутит вас на скандал, а вы будете вынуждены оправдываться из-за какой-то ерунды. © Dontcough / Reddit
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Мой бывший часто задавал мне вопросы о моих предыдущих отношениях. Сначала я думала, что ему просто было любопытно и он хотел убедиться, что не повторяет чужих ошибок. Но он использовал эту информацию для того, чтобы манипулировать мною и обвинять меня. © YoYoheel73 / Reddit
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Обязательно обратите внимание на то, как партнер реагирует, когда вы чему-то радуетесь — продвижению по службе или награде. Он хочет отпраздновать это событие или обиделся на вас и надулся? © dark_blue_7 / Reddit
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Первый признак того, что мои друзья попали в токсичные отношения, — это их стремление постоянно оправдывать действия своих избранников. © sarudesu / Reddit
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Такие люди могут добираться до места вашей встречи в течение 2 часов, хотя сами живут буквально в 15 минутах езды. Это серьезный «звоночек», который показывает, что человек не ценит чужое время и совершенно не уважает вас. © Frolicking_Trex / Reddit
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Я переписывалась с парнем в приложении для знакомств и сказала ему, что буду недоступна в течение следующей недели, потому что мне нужно разобраться с кое-какими делами. Он знал, что мне некогда ему отвечать, но в тот же день начал забрасывать меня сообщениями, а потом еще и попытался сделать видеозвонок. Позже он извинился, но такое поведение — это явно не очень хороший знак. © Aastha1310 / Reddit
А вам приходилось попадать в отношения, где нужно было терпеть и прогибаться под другого человека? Как вы справились с этой ситуацией?