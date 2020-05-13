20+ человек рассказали, что делали их родители, после чего они поклялись так не поступать с собственными детьми
Многие родители, в силу характера или неопытности, иногда некорректно ведут себя со своими детьми. Нет, они, конечно, считают, что всегда поступают правильно. Вот только сами дети с возрастом осознают, что в их семье придерживаются не совсем адекватных и даже жестоких методов воспитания. Например, кормят нездоровой пищей, по несколько часов отчитывают за малейшие проступки и никогда не обнимают. Все эти моменты оседают в юных головах и неокрепших умах.
Пользователи интернета недавно рассказали, что их родители делали, после чего они, будучи маленькими мальчиками и девочками, дали себе обещание никогда так не поступать с собственными детьми. Мы в AdMe.ru полагаем, что эти откровения заставят некоторых взрослых пересмотреть свое отношение к воспитанию ребенка.
- Никогда по-настоящему не говорили: «Я люблю тебя». При этом отмечу, что мои родители очень поддерживают меня, и я знаю, что они на самом деле любят меня. Но им просто не хватает искреннего проявления своих чувств и эмоций. © thegreatkeyboard / Reddit
- До самого совершеннолетия заставляли нас заниматься тем видом спорта, в котором мы совсем не хотели участвовать. © Cyyykosis / Reddit
- Использовали детей как рычаг давления на другого родителя. Оскорбляли их и позволяли это делать другим. Причиняли им боль как физическую, так и моральную. Бросали их, а годы спустя, когда дети уже выросли, возвращались.
У меня 4 сына, и я даже представить не могу, что к ним может быть подобное отношение. © Droidecon / Reddit
- Я не стану презирать своих детей или кричать на них, если они вдруг что-то натворят. Я сам был очень чувствительным ребенком, поэтому фразы моих родителей «Иди к черту» или «Гребаный дебил» разрывали меня изнутри. Это все исказило мое представление о себе. Если у меня будут дети, я даже не представляю того, что я мог бы с ними поступать так же, как мои родители со мной. © Exactly_Sandwich / Reddit
- Они вели себя осуждающе. Я хочу, чтобы мои дети знали, что я люблю их такими, какие они есть. И что им не стоит скрывать какую-то часть себя, боясь, что я перестану из-за этого о них заботиться. © Imloudcauseimdeaf / Reddit
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Мы с родителями почти никогда не прикасались друг к другу и не обнимались с нежностью. Мне уже за 30, но до сих пор мне гораздо приятнее, когда я обнимаю незнакомца, чем когда мой папа хлопает меня по плечу. © Much_Difference / Reddit
- Когда я был маленьким и мой отец что-то делал во дворе, мы с братом хотели ему чем-нибудь помочь. Но она нам всегда отвечал: «Вы можете помочь, если просто постоите в сторонке и не будете мешать». Своим детям я всегда разрешаю мне помогать, поэтому они чувствуют, что могут внести свой вклад во что-то, могут развить чувство собственного достоинства и понять важность командных усилий. © BKStephens / Reddit
- Не сформировали у меня правильные пищевые привычки. © redpatchedsox / Reddit
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Когда я был маленьким, они не заставляли меня есть фрукты и овощи. И дали мне полный доступ к нездоровой пище, при этом не говорили что-то вроде: «Может, тебе не стоит пить по 12 банок Pepsi каждый день?» Так продолжалось 20 лет, до тех пор пока мне не поставили диагноз «язвенный колит». Только тогда я перестал есть как избалованный 5-летний ребенок. © gidikh / Reddit
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Постоянно сравнивали с другими детьми и принижали мои собственные достижения.
Всегда будет кто-то, кто лучше тебя в чем-либо. Но это не значит, что можно подрывать достижения своих детей, когда они искренне стараются, и говорить им: «О, у тебя всего 3,5 балла? А вот племянник тетушки Мэй получил 4». Это то же самое, что говорить своим родителям в ответ: «А почему у нас нет особняка или, к примеру, Lamborghini? А еще почему вы не оплачиваете мои летние каникулы в Европе, как родители моих богатых друзей из колледжа?» © todorooo / Reddit
- Читали нотации. Моя мама могла часами отчитывать меня даже за небольшие проступки. Обычно все происходило из-за того, что у меня в комнате не было убрано, хотя в остальной части дома было столько же беспорядка. Сейчас, если мне нужно серьезно поговорить со своими детьми, я стараюсь высказать свое мнение за 5 минут, не более.
А еще я прощу прощения у детей, если вдруг прикрикнула на них. Я не помню, чтобы мама хоть раз так сделала. © HawaiianShirtsOR / Reddit
- Проверяли телефоны и личные вещи. Самое худшее чувство — это когда твои личные вещи осматриваются родителями и ты чувствуешь, будто сделал что-то запретное, хотя это не так. © soph-26 / Reddit
- Выясняли отношения при ребенке. Мои родители часто ссорились при мне. Помню, когда мне было примерно 8 лет, я сидел в машине со своими родителями. Они, как и всегда, ругались. Мы остановились на красный сигнал светофора, я отстегнул ремень безопасности, открыл дверь машины и выбежал. Папа остановил машину, и они с мамой побежали за мной. Когда родители догнали меня, они дали слово, что больше не будут так себя вести. Но обещание они нарушали снова и снова... Пока не развелись... Надеюсь, я смогу выполнять свои обещания. © -eDgAR-/ Reddit
- Говорили: «Потому что я так сказал». У меня всегда есть причина, по которой я прошу своих детей сделать что-нибудь. Если они спрашивают: «Зачем?» — я объясняю. И мои дети все понимают. © a-1yogi / Reddit
- Высмеивали интересы детей и их увлечения. Вот почему я до сих пор никому не люблю показывать свои работы. И я сделаю все, чтобы поддержать и подбодрить своих детей.
А еще если они что-то рассказывают мне по секрету, я не обсуждаю это с другими людьми. Так делала моя мама, которая потом очень удивлялась, почему я ничего больше ей не рассказываю. © lil_adk_bird / Reddit
- Физически наказывали. Вот золотое правило: если ваш ребенок достаточно взрослый, чтобы понять причину, просто объясните ему. А если еще совсем мал, то он никогда не поймет, почему вы причиняете ему боль. © mostbeloved / Reddit
У вас в детстве были такие неприятные моменты с родителями, повторения которых вы не хотите допустить, уже будучи родителями собственных детей?
Фото на превью dflear / reddit