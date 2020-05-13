20+ человек рассказали, что делали их родители, после чего они поклялись так не поступать с собственными детьми

Постоянно сравнивали с другими детьми и принижали мои собственные достижения.

Всегда будет кто-то, кто лучше тебя в чем-либо. Но это не значит, что можно подрывать достижения своих детей, когда они искренне стараются, и говорить им: «О, у тебя всего 3,5 балла? А вот племянник тетушки Мэй получил 4». Это то же самое, что говорить своим родителям в ответ: «А почему у нас нет особняка или, к примеру, Lamborghini? А еще почему вы не оплачиваете мои летние каникулы в Европе, как родители моих богатых друзей из колледжа?» © todorooo / Reddit