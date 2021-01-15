20 человек признались, что перед тем, как надеть обручальное кольцо, устроили настоящее собеседование. И не пожалели

Мой знакомый рассказал о женщине, которая прямо на первом свидании во время романтического ужина попросила его заполнить тест, раскрывающий черты характера. Я рассмеялся, а он сказал: «Эй, нам обоим по 55, и ни один из нас не хотел тратить время на бессмысленные отношения. Лучше узнать раньше, чем позже». © Hoocoodanode / Reddit

Мне было 28, ему 24. Я сразу сказала, что планирую через пару лет создать семью и завести детей. Я не боялась спугнуть парня, а просто хотела отшить человека, который думает: «Заведу детей не раньше, чем мне исполнится 40» или «О, дети... Никогда не думал об этом». Мы встречались в нормальном темпе: ходили на свидания около года, съехались, через пару лет купили дом и поженились. Когда родился первый ребенок, нашим отношениям было уже 3,5 года. © Pineappleshampoo / Reddit

Я не буду тратить свое время и энергию на свидания с человеком, с которым мы не на одной волне. Не помешает и заранее встретиться с его родителями и понять, устраивает ли вас будущая свекровь. © Nearlyradiant / Reddit

Мне кажется, проблема в том, что многие так боятся остаться в одиночестве на всю жизнь, что соглашаются со всем, что говорит другой человек. Они могут даже убедить себя, что хотят детей, мечтают переехать в Таиланд или в глухую деревню. Все это аукнется 5 или 20 лет спустя. Вы будете чувствовать себя несчастным, а там уже недалеко и до разрыва отношений. © zoobrix / Reddit