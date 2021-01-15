20 человек признались, что перед тем, как надеть обручальное кольцо, устроили настоящее собеседование. И не пожалели
Одни из нас вступают в новые отношения легко и быстро, а другие, прежде чем надеть на палец обручальное кольцо, проводят настоящее собеседование. Они выясняют, сколько зарабатывает их вторая половинка, есть ли у нее долги, где будет жить новая семья и сколько детей в ней появится. А еще обговариваются вопросы проведения отпуска, отношения к родственникам и другие вещи, которые позволяют убедиться, что оба в паре находятся на одной волне.
Мы в AdMe.ru внимательно ознакомились с рассуждениями людей, которые хотели избежать недопонимания после заключения семейного союза. И, знаете, со многим тут грех не согласиться.
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Мой знакомый рассказал о женщине, которая прямо на первом свидании во время романтического ужина попросила его заполнить тест, раскрывающий черты характера. Я рассмеялся, а он сказал: «Эй, нам обоим по 55, и ни один из нас не хотел тратить время на бессмысленные отношения. Лучше узнать раньше, чем позже». © Hoocoodanode / Reddit
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Мне было 28, ему 24. Я сразу сказала, что планирую через пару лет создать семью и завести детей. Я не боялась спугнуть парня, а просто хотела отшить человека, который думает: «Заведу детей не раньше, чем мне исполнится 40» или «О, дети... Никогда не думал об этом». Мы встречались в нормальном темпе: ходили на свидания около года, съехались, через пару лет купили дом и поженились. Когда родился первый ребенок, нашим отношениям было уже 3,5 года. © Pineappleshampoo / Reddit
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Я не буду тратить свое время и энергию на свидания с человеком, с которым мы не на одной волне. Не помешает и заранее встретиться с его родителями и понять, устраивает ли вас будущая свекровь. © Nearlyradiant / Reddit
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Мне кажется, проблема в том, что многие так боятся остаться в одиночестве на всю жизнь, что соглашаются со всем, что говорит другой человек. Они могут даже убедить себя, что хотят детей, мечтают переехать в Таиланд или в глухую деревню. Все это аукнется 5 или 20 лет спустя. Вы будете чувствовать себя несчастным, а там уже недалеко и до разрыва отношений. © zoobrix / Reddit
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Мои родители постоянно ссорились из-за денег. Теперь они благополучно развелись, умудрились сохранить дружеские отношения и разговаривают, как будто ничего не произошло. Мне бы не хотелось повторять их ошибку. Я считаю, что оба партнера должны работать: если с одним что-то случится, то в семье все равно останется источник дохода. А еще мне важно планировать бюджет и говорить о сбережениях. © Estoycansada / Reddit
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Люди могут ругаться из-за чего угодно. Просто взгляните на моих родителей: они спорили, как закрывать жалюзи и как вешать рулон с туалетной бумагой. Сейчас они и сами соглашаются, что некоторые вещи о партнере лучше выяснить до брака. © Juyfdsa / Reddit
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Даже ваше нездоровье может стать поводом для расставания. Моя жена через 9 месяцев после свадьбы неожиданно решила, что не может жить с человеком, который не бегает с ней по утрам. © sleepysalamanders / Reddit
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Согласитесь, что с годами кто-то из вас может стать непривлекательным из-за болезней или лишнего веса. © Johncandyspolkaband / Reddit
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Обязательно решите, как будете общаться с друзьями. Ваш брак может рухнуть из-за несогласия в этом вопросе. © jcm1970 / Reddit
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Мой друг сказал своей невесте что-то типа: «Когда ты уволишься с работы и будешь сидеть с детьми...» — и увидел ужас на ее лице. Я знаю, что она хочет малышей, но при этом не готова быть домохозяйкой (она юрист и зарабатывает вдвое больше своего жениха). В любом случае было видно, что они до свадьбы даже не обсуждали этот вопрос. © Luks89 / Reddit
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Некоторые люди действительно думают, что после свадьбы их партнер волшебным образом изменится. Я знаю парня, который очень любит машины. Он встречался с девушкой около года и все время рассказывал ей о своем старом автомобиле. Примерно через год барышня поинтересовалась, когда же наконец будет доремонтирована и продана эта рухлядь. Парень закатил глаза и сообщил, что ездит на этой тачке уже больше 15 лет и ни за что не отдаст ее в чужие руки. В итоге их отношения развалились после слов: «Ты любишь машину больше, чем меня». © Somedude456 / Reddit
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Как психолог, работающий с парами, соглашусь на 1 000 %. В браке не бывает компромиссов по серьезным вопросам. Кто-то обязательно жертвует своими желаниями. Поэтому я всегда для страховки рекомендую сходить перед свадьбой на парный сеанс психотерапии. Он либо укрепит ваши отношения, либо подчеркнет проблемы и покажет, почему вы не уживетесь вместе. © Psychart5150 / Reddit
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Вот неполный список вопросов, который мы с моей девушкой хотели бы обсудить друг с другом, прежде чем обручиться: финансы, экономия, совместные или отдельные банковские счета, проведение отпуска, привычки в еде, подарки, инвестиции, выход на пенсию, долги, свадьба (стоимость, предпочтения), домашние питомцы, дети и их воспитание, карьера (часы работы, время с семьей), жилье, работа по дому и уборка, бытовые правила, диета и здоровье. © PuddleOfFat / Reddit
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И ради всего святого, убедитесь, что вы сможете договориться, в каком режиме будет работать ваш обогреватель или кондиционер. © johnnyseattle / Reddit
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Мне наконец-то удалось найти человека, который разделяет мою любовь к низкой температуре. Не могу заснуть в духоте — мне нужен свежий воздух и парочка теплых одеял. Если мне становится жарко, я просто вытаскиваю одну ногу. © WinterGlory / Reddit
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Думаю, всегда нужно учитывать то, что люди часто пытаются показать себя с лучшей стороны. Никто же не признается, что не позволит выделить из семейного бюджета $ 5 тыс., чтобы спасти вашего больного брата от финансовых проблем. © deleted / Reddit
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Планирование — это здорово, но ситуация в любой момент может поменяться. Возьмите хоть меня: я не хотел иметь детей, пока моя девушка случайно не забеременела. Теперь дочка — любовь всей моей жизни, я не могу представить, что делал бы без нее. К счастью, мы успели накопить достаточно денег, чтобы растить малышку. © hautran / Reddit
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Мне кажется, в любом случае не стоит сломя голову бежать в загс. Да, вы оба хотите 2 детей и медовый месяц во Франции. Но это не означает, что у вас будет одинаковое мнение по поводу того, как растить сыновей и дочек, кто будет убирать дом или кому придется откладывать деньги на романтическую поездку в Париж. Перед браком людям необходимо прожить вместе минимум год, если не больше. © Ak40-couchcusion / Reddit
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Попробуйте обсудить даже маловероятные вещи типа получения огромного наследства или крупного выигрыша в лотерею. Может оказаться, что вы захотите пожертвовать часть денег на благотворительность, а остальное грамотно инвестировать, а ваша вторая половинка будет требовать раздать все деньги родственникам. © Musashi10000 / Reddit
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Мы даже обсуждали, как будет выглядеть наш возможный развод. Некоторые думают, что брак заключается один раз и навсегда, но жизнь — довольно непредсказуемая штука. Поэтому лучше заранее проговорить даже самые неприятные моменты. © mogwife / Reddit
Интересно, если бы вам сейчас предложили вступить в брак, какие бы вопросы вы задали своему будущему супругу? Или сухой расчет только губит отношения?