20 человек поделились тем, что стало для них настоящим открытием на сеансах с психологом

Пользователь социальной сети Reddit задал другим участникам вопрос, каким был самый полезный совет, который они услышали от своего психотерапевта. В ответ поступили сотни комментариев с мыслями, техниками и способами, которые реально помогли людям справиться со сложной ситуацией в жизни.

Мы в AdMe.ru думаем, что советы и опыт этих людей будут полезны и нашим читателям тоже.

Все эмоции имеют свое время и место. А еще психолог сказал мне, что я не могу контролировать чувства других людей. Это не моя работа — делать всех счастливыми и довольными. Можно позволять людям злиться или расстраиваться. © stewiesaidblast / Reddit

Мой психотерапевт однажды сказал, что то, как поступают люди, является их отражением, а не моим. © Commercial_Zombie196 / Reddit

Мой психолог сказала мне не думать о розовом слоне. В тот момент я не поняла, что специалист имеет в виду, но она дала мне несколько минут на размышление. Я попыталась не думать о розовом слоне, но не смогла. Когда время истекло, она спросила меня, о чем я думаю. Я сказала, что думаю о розовом слоне. Тогда психолог ответила, что чем сильнее ты стараешься не думать о чем-то и отодвигать на задний план, тем больше думаешь об этом. Вот почему мои мысли поглощали меня и у меня были ужасные воспоминания. Благодаря ей я смогла справиться со своим посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией и тревогой. © ZoeDurrant1601 / Reddit

Если вы чувствуете себя неудобно в большой компании, то постарайтесь наблюдать за другими, а не думать о том, как вы выглядите, как ведете себя, что люди думают о вас и так далее. Эта техника, помогающая не зацикливаться на себе, а стараться просто созерцать, сделала меня не только хорошим слушателем, но и гораздо менее неуклюжим человеком. © Dean_Forrester / Reddit

Нельзя что-то исправить, если боишься столкнуться с этим лицом к лицу. Мой психолог сравнила это с ярко раскрашенной комнатой в доме. Если вы не можете смириться с тем, что в ней ужасный декор, то вы просто закрываете дверь и будете стараться туда не заходить. Но всякий раз, когда вы проходите мимо закрытой двери, у вас возникает напряжение и чувство тревоги. Нужно открыть дверь и посмотреть, что именно вам не нравится в этой комнате, искренне и честно посмотреть правде в глаза, а затем спланировать то, как ее переделать. © AhFFSImTooOldForThis / Reddit

Наверное, это очевидная вещь, но не для меня. Психолог сказала, что не всегда что-то бывает «хорошим» или «плохим», есть много вещей, которые просто нейтральны. Например, сказать «нет» на просьбу человека — это не плохо, а просто нейтрально. Я так привыкла видеть все черно-белым, что даже не подумала об этом. © Stableinstability1 / Reddit

То, что у вас в голове возникает какая-то мысль, вовсе не означает, что она управляет вашей судьбой или определяет то, кем вы являетесь. Наш разум иногда выдает какие-то действительно странные вещи, и это нормально. Это просто мысли. То, как мы решаем чувствовать или действовать, — вот что действительно имеет значение. © Xerxes2004 / Reddit

Будьте тем человеком, в котором вы нуждались, когда были ребенком. Кроме того, будьте главным защитником собственного счастья. © Human_Shallot_7506 / Reddit

Не люди «выводят вас из себя», а вы позволяете себе злиться на людей. Одна из немногих вещей в этом мире, над которой у вас есть абсолютная власть, — это то, как относиться к окружающему. Никогда и ни при каких обстоятельствах не передавайте эту власть кому-либо другому. Ни по какой причине. © MrOddYazz / Reddit

Людям все равно. Они не разговаривают за моей спиной, не думают о том, какая я толстая и некрасивая или что на мне не та обувь. Людям нет до меня дела. А если все же есть? Какая разница? Я буквально перестала беспокоиться об этом. Большинство людей в моей жизни не переживали о моих мыслях и чувствах, и мне тоже нужно перестать пытаться угодить людям, которых не забочу я. © princess*****123 / Reddit

Люди не могут узнать, о чем вы думаете или чего от них хотите, если вы этого не говорите. Если вы не рассказываете им о своих эмоциях и мыслях, то не нужно ожидать, что они прочтут ваши мысли, и тем более не нужно расстраиваться, что они не поступают так, как хотелось бы вам. © lhy13 / Reddit

Не каждый вопрос заслуживает ответа, и не каждый ответ нужно давать сразу. © windwalker28 / Reddit

Я пошел к психологу, и она научила меня, как справиться с чувством вины, которое меня не покидало. Она велела обращаться с моей правой рукой так, как будто это часть меня самого, которая говорит мне, что я поступил неправильно, а с левой рукой — как с частью меня, которая просто хочет расслабиться и быть свободной. Она научила меня сначала обращаться к правой руке и благодарить ее за ту важную работу, которую она выполняла, не позволяя мне повторять то, за что я чувствую вину. Затем я мог сказать этой части себя, что она отлично справляется со своей задачей, что она может успокоиться и позволить левой руке взять верх. Это действительно помогло мне понять роль, которую играло мое чувство вины, и осознать, что я могу жить дальше и не позволять воспоминаниям разрушать мою жизнь. © wandering_w0ndering / Reddit



Мне было трудно адаптироваться на новой работе, и я чувствовала себя глупо из-за каждой маленькой ошибки. Однако, переосмыслив все, я поняла, что «думаю за других людей». Например, я думала про себя: «Ох, я чуть не упустила это. Я такая глупая, коллеги, наверное, недоумевают, как я вообще получила эту работу». Поговорив со своим психотерапевтом, я пришла к выводу, что во многом это произошло из-за того, что мой отец открыто осуждал мои действия, которые для него никогда не были достаточно хорошими. Мой психотерапевт сказал: «Ваши коллеги — не ваш отец. И в некотором смысле вы их заранее судите, оказывая себе медвежью услугу, думая за них. Дайте им шанс быть порядочными людьми». © hmmletmethinkaboutit / Reddit

Мой отец был психоаналитиком, и он всегда говорил мне: «Из страха потерять то, чего у тебя нет, ты лишена возможности это приобрести». © Pippistrello / Reddit

Мой терапевт помог мне во многих отношениях, но также я научилась одному ловкому трюку. Он заключается в том, чтобы использовать время, которое я тратила на самокопание, на заботу о себе. На самом деле все просто: я делаю себе маникюр или что-то в этом роде, и это дает моему мозгу сигнал о том, что я забочусь о себе, вместо того чтобы делать нечто противоположное. © bootsandcats420 / Reddit

Стремление всегда быть правым может навредить отношениям. Мой психотерапевт сказал бы так: «Вы можете быть женаты, а можете быть правы». © Secret_Smell5387 / Reddit



Моему терапевту все-таки удалось вбить мне в голову, что мои друзья игнорируют мои сообщения не потому, что не любят меня, а потому, что у них есть своя жизнь и иногда люди просто заняты. © Brainweird / Reddit

Мой психотерапевт как-то сказал мне: «Если кто-то сообщит вам, что у вас вырос хвост, не обращайте внимания. Но если об этом вам говорят уже двое или трое, тогда обернитесь и посмотрите». © osme1 / Reddit

Когда я была в глубочайшей депрессии, мой психиатр сказал мне сосредоточиться на том, чтобы делать только 3 дела в день, и все. Иногда эти 3 вещи представляли собой буквально следующее: «съесть что-нибудь», «принять душ», «надеть чистую одежду», не более того. Это очень помогло мне в борьбе с депрессией. © liz2e / Reddit