20+ уморительных перлов от людей, у которых мозг работает вхолостую

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Недавно мы поделились забавными перлами, о которых рассказали пользователи сайта reddit.com. Наши читатели, в свою очередь, охотно поведали свои истории о том, как окружающие их люди поразили отсутствием даже базовых знаний об окружающем нас мире.