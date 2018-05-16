20+ уморительных перлов от людей, у которых мозг работает вхолостую
Недавно мы поделились забавными перлами, о которых рассказали пользователи сайта reddit.com. Наши читатели, в свою очередь, охотно поведали свои истории о том, как окружающие их люди поразили отсутствием даже базовых знаний об окружающем нас мире.
Мы в редакции AdMe.ru решили, что было бы жестоким преступлением не составить очередную подборку по мотивам первой статьи. Поэтому мы собрали 25 самых забавных комментариев, которые доказывают, что кое-кому надо вернуться в школу — класс эдак в 3-й.
- Был у знакомой на работе в салоне красоты. Там есть солярий. Пришла девушка в солярий, впервые. Знакомая показала ей, куда идти, та и пошла в комнату с солярием. Когда ее время вышло, знакомая пошла за нею и увидела такую картину: эта девушка стоит посреди комнаты полностью раздетая с поднятыми вверх руками.
- Одна знакомая как-то начала рассказывать случай из жизни в присутствии большого числа людей: «Слушай, а у меня вчера такой инцест случился...» Перепутала с инцидентом.
- Моя 50-летняя знакомая считает, что диван — это не мебель. Диван — это мягкий уголок, а мебель — это шкафы, столы. Ну и что, что диваны бывают прямые и не всегда продаются вместе с креслами, все равно это мягкий уголок, а не мебель. Потому что на этикетке ее дивана было написано «мягкий уголок», а не «мебель».
А еще она думает, что вдовцы — это мертвецы.
Только недавно она впервые в жизни услышала слово «водрузить» (водрузить флаг) и полдня нам, тупым, доказывала, что такого слова не существует.
- Знакомый пошел на свидание с девушкой в кафе. Заказали торт «Наполеон». Она ему сказала, что Наполеон — это известный дизайнер. Больше они не встречались.
- К соседям на дачу приехала родственница, прихватив с собой подростка-сына. Тот был в восторге от окружающей природы, поскольку большую часть сознательной жизни провел в городе. Пошел на речку, а потом прибежал оттуда сам не свой, говорит, что на другом берегу увидел целую стаю каких-то ужасных животных. Оказывается, не смог опознать коров. Обычное стадо коров.
- Одна моя знакомая была абсолютно уверена, что актеры снимаются в фильмах в одежде, которую приносят из дома. Кто побогаче — может себе костюмы сшить, а кто победнее — в массовку в повседневной одежде.
- Моей дочери бывший парень заявил, что у женщин на 2 ребра меньше, чем у мужчин, чтобы животу во время беременности было куда расти. Мы посмеялись, и я ей предложила в ответ сказать, что у женщин четное количество ребер, а у мужчин — нечетное, поскольку из одного ребра была сделана Ева.
- Мне мастер маникюра недавно рассказывала о том, что попросила клиентку положить большой палец в лампу (лак сушить), а та замешкалась, глядя на свои пальцы, — не знала, какой из них большой.
- Знакомая девушка, разгадывая сканворд, на вопрос «Где живет лиса?» написала: «Окоп». Сейчас, кстати, она замзаведующей в дошкольном учреждении.
- Одна моя знакомая считала, что Марс — это шоколад, а Маркс — планета. Про Карла Маркса не слышала. Кстати, девушка очень симпатичная и считала в уме как калькулятор.
- Муж ляпнул, что Земля вокруг Луны крутится. С кем я живу, блин?!
- Как-то, разгадывая сканворд и читая вопрос вслух: «Парнокопытное из 6 букв», моя знакомая не задумываясь ответила: «Тюлень». Я даже не стал спрашивать, почему тюлень.
- На работе лежал кроссворд. Зашла клиентка и, пока ждала в очереди, решила разгадать слово из 4 букв: «Что на ногах у биатлониста?» Смотрим, написала «ласт», потом подумала, пририсовала еще клеточку и приписала букву «ы». То есть дала биатлонисту шанс прыгать по лыжне двумя ластами.
- У меня есть коллега (25–26 лет), и как-то мы решили обсудить роман «Мертвые души», на что она авторитетно заявила, что этот роман будоражит ее и снится ей в кошмарах с момента его прочтения. Она добавила: «Зачем этот некрофил ездил по деревням и собирал трупы? Он был ненормальный, и автор тоже. Как можно было такое придумать?»
- Учительница моей дочери рассказывала детям, что змея умирает после того, как кого-нибудь укусит и выпрыснет из зубов яд.
- Моя одноклассница (это был 10-й класс) думала, что солнце есть только летом, а зимой вместо солнца на небе луна светит, поэтому зимой так холодно.
- У нас в компании есть один умник, который с пеной у рта доказывал, что Канада находится в Европе. Когда ему сказали, что она в Америке, он долго смеялся и говорил: «Вы все дураки, Америка — это Америка! Как же там может находиться Канада?»
- Как-то просветила 25-летнего парня, что луна не светится сама. Он был в шоке. Я тоже.
- А как вам перл взрослого, уверенного в себе мужчины: «гинекологическое древо»? И с пеной у рта доказывает, что он прав!
- Одна девочка-косметолог из ближнего зарубежья искренне позавидовала, что я умею играть на двух инструментах: пианино и фортепиано.
- Одна учительница русского языка и литературы считает, что «трюфель» — это порода собак.
- Моя мама преподавала в техникуме физику. Была у неё одна группа, состоящая в основном из девиц. Как-то они проходили тему, где много раз использовался термин «концентрация». Когда мама проверяла их конспекты или ответы на задания, то увидела, что все как одна использовали в этом контексте термин «контрацепция».
- Лет в 13 как-то в разговоре с подружкой сказала, что солнце это звезда. Она спорила, потом спросила свою маму и они вместе надо мной смеялись.
- Моя знакомая пару лет ходила на работу мимо дома «Евгения», пока ей муж не объяснил, что это дом «Евангелия».