20 человек, которые круто делают свою работу, но ненавидят ее всем сердцем

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За людей, которые нашли занятие себе по душе, можно только порадоваться. И здесь важно, чтобы их работа, хобби и даже таланты со временем не надоели, как это хотя редко, но все же бывает.

Вот, например, мы в AdMe.ru наткнулись на тред на Reddit, где пользователи в комментариях поделились, как они возненавидели то, что умеют делать лучше многих.

Мне всегда говорят, насколько я спокоен, собран и хорош в своих публичных выступлениях. Я умею делать их интересными, легкими и интерактивными. Но внутри себя я кричу, чувствую, что меня тошнит, я в панике, абсолютно уверен, что у меня на рубашке гигантское пятно. Это такой выброс адреналина, который заставляет меня чувствовать, что я рухну, как только уйду со сцены. © Wife-B-Gone / Reddit

Работаю программистом, и я действительно хороший специалист. Это прибыльно, но после 15 лет работы я сильно устал. Я просто хочу заработать достаточно денег, чтобы начать заниматься чем-то другим. © triple_verbosity / Reddit

Социальные сети в буквальном смысле вся моя жизнь, и я не хочу ничего больше, кроме как исключить их из своей повседневной жизни. © hawkssb04 / Reddit

Многие люди склонны вываливать на меня свои проблемы, потому что знают: я буду сидеть и слушать. Как бы я ни любил своих друзей, становится утомительно, когда они рассказывают о своих неприятностях, но не будут слушать о моих. © Chantasuta / Reddit

Я очень хорошо рисую, но чертовски не люблю это дело. Я не могу долго сидеть на одном месте, и у меня не хватает терпения в тех случаях, когда нужно ждать, пока «схватятся» краски, чтобы их можно было смешать. Моя работа в итоге очень хороша, но вся эта суета не стоит моего беспокойства. © Boneyard_Art / Reddit

Я графический дизайнер, и я безумно устал. Больше всего в этом занятии расстраивает то, что друзья становятся худшими клиентами: «Ты можешь сделать это немного круче?» Откуда я знаю, что ты хочешь, если ты сама не имеешь понятия? © ceeelljay / Reddit

Люди говорят, что я хороший писатель. Но я совсем не люблю писать, ведь это утомительно и скучно. Я хорош в этом только потому, что много читаю. © motownist / Reddit

Я отличный адвокат по семейному праву. И я уволился с работы, потому что она изводила меня. Разводы, войны опекунов, насилие в семье... Что меня действительно беспокоило, так это наблюдение за тем, как страдают дети, потому что их родители — эгоистичные придурки и не понимают, что имеют одинаковые права на своих детей. Это действительно отвратительно — то, что люди делают по отношению друг к другу во время развода. © Mo0may / Reddit

Выпечка сладостей. Я не знаю, как я научилась печь и добилась успеха в этом деле, но сладости на самом деле мне противны, а их запах меня раздражает. © kalskupid / Reddit

Многие говорили мне, что я харизматичный и легко нахожу контакт с людьми. Но это очень утомительно. Не говоря уже о том, что мне тяжело начинать разговор, потому что я стесняюсь. © deleted / Reddit

15 лет я чувствовал, что игра на гитаре — это мое призвание. Перестал играть, потому что я ненавижу это сейчас. © OsirisHimself1 / Reddit

Говорят, что мне необходимо написать книгу для родителей, рассказывающую о том, как я легко справляюсь со своими детьми и как мне хорошо с ними. Но, честно говоря, я бы хотела, чтобы у меня никогда не было детей, и я без колебаний изменила бы всю свою жизнь. © SubjectGift4 / Reddit

Я хорошо разбираюсь в финансах и налогах. И некоторые люди почему-то считают, что я с радостью помогу им в этом бесплатно. Больше я никому не рассказываю, что могу расправиться с большинством налоговых деклараций, даже не глядя в какие-либо справочные материалы. © eddyathome / Reddit

Я очень хорошо чиню машины. Но я бы лучше делал пончики. Всем нравится покупать пончики, но никто не любит «покупать» ремонт автомобилей. © AppleFritterFella / Reddit

Все думают, что я такой общительный и дружелюбный, но на самом деле это утомляет меня умственно и физически до такой степени, что я начал выпивать. Просто чтобы быть в состоянии поддерживать разговор. Я ненавижу это, но мне приходится притворяться, чтобы зарабатывать на жизнь. © itsKaaaaaayshuh / Reddit

У меня была успешная карьера фотографа в течение нескольких лет. Я снимал портреты, события, архитектуру. Но в этом занятии слишком много лишней суеты. Было трудно наслаждаться жизнью, ведь я всегда думал лишь о том, как запечатлеть на камеру те или иные моменты жизни. © vlayd / Reddit

Я массажист и постоянно обучаюсь анатомии и новым техникам. Огромное количество клиентов говорили мне, что мой массаж — лучший. Не хвастаюсь, просто факт. Моя работа давно бы уже устарела, если бы люди просто напрягались и регулярно занимались спортом. Все мое существование стало облегчением жизни людей. Я не люблю это и ненавижу себя в этот момент. Но мое резюме слишком узконаправленное, чтобы кто-то мог нанять меня за пределами мира массажа. © Hexeva / Reddit

Я зубной гигиенист и отлично выполняю свою работу. Но не люблю ее. Хотя... Пациентка принесла мне коробку выпечки, потому что, с ее слов, это была лучшая чистка в ее жизни. © FlappyCoochie / Reddit

Мне очень нравится играть в видеоигры, и я могу пройти любую из них. И это действительно проблема. Я ненавижу себя за то, что играю в них так много. © WAHC762 / Reddit

26 лет в торговле. Я мог бы получить «Оскар» за количество правдоподобной лжи, которую я говорю клиентам. Нужно быть улыбчивым, счастливым и уметь хорошо разговаривать со всеми. После работы я люблю быть один и проводить дни без взаимодействия с людьми. Я устал от этой игры. © DorenAlexander / Reddit

Если ваша работа или хобби не приносит вам удовольствия, то почему? Как думаете, обязательно ли нужно любить то, что делаешь?