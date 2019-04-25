20+ ценных вещей, которые выбросили на помойку. Похоже, общество потребления не изменить

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Беспорядочно потребляя блага цивилизации, мы стали слишком расточительными и перестали ценить приобретенные нами вещи. Многие люди, в большей степени жители развитых стран, без сожаления выбрасывают оказавшийся им ненужным предмет, даже если он находится в рабочем состоянии. Но среди нас есть и те, кто без стеснения подбирает выброшенную мебель, одежду и гаджеты и продолжает ими пользоваться.

Участники одного сообщества на Reddit делятся своими находками, обнаруженными в мусорных контейнерах или рядом с ними. Мы в AdMe.ru были слегка ошарашены фотографиями и считаем, что некоторым людям крупно повезло найти сокровище в прямом смысле слова.

1. «Наткнулся на выброшенный телевизор Samsung 4K с диагональю 55 дюймов. После замены платы питания стоимостью всего $ 35 он работает как новый»

2. «Кто-то выбросил дорогие часы со сломанной застежкой. В мастерской по ремонту часов мне сказали, что она цела, просто бывший хозяин, видимо, не знал, как она работает»

3. «Обнаружил конверт, подаренный кому-то на день рождения. Его даже не вскрывали. Вот что оказалось внутри»

4. Парень наткнулся на оставленное у мусорных баков игровое кресло. Оно было в идеальном состоянии

5. «Обнаружил выброшенное кем-то вино»

6. «Я нашел никому не нужный диван. Собираюсь его слегка обновить»

7. «В контейнере с мусором увидел первое издание „Мэри Поппинс“ (1934 года)»

8. «Во время ночной новогодней прогулки в Чайна-тауне наткнулся на эту вазу возле мусорного контейнера»

9. «В урне увидел эту мягкую игрушку в виде кишечной палочки. Она была абсолютно новая»

10. «В мусорном контейнере нашел 35 пейнтбольных ружей. Половина из них работает отлично, а остальные просто заклинило»

11. «Кто-то выбросил посудомоечную машину. Судя по состоянию, ею почти не пользовались»

12. «На мусорном баке увидел маленькую коробку. Внутри оказались советские значки»

13. «Нашел кожаное кресло с 9 различными настройками массажа. Все отлично работает»

14. «Я нашел MacBook Air с треснутым экраном. Он отлично работает с внешним монитором. В итоге продал его за $ 300»

15. «Наткнулась на выброшенную скульптуру попугая. Следующим утром отвезла ее к себе»

16. «Я нашла это в коробках, которые лежали на мусорном баке. Вся косметика абсолютно новая»

17. «В моей частной школе много очень богатых и очень расточительных учеников. Все, что на мне, я нашла в урне — впрочем, как и половину своего гардероба»

18. Кто-то выбросил эту недорогую скрипку Mendini MV300

19. «Нашел в одном из переулков тяжеленный шкаф. Его столбы по бокам сделаны из мрамора. Перевез его к себе домой с помощью найденной рядом машинки»

20. «Я постоянно проверяю содержимое мусорных контейнеров, установленных в моем доме. Вот моя лучшая находка: акустическая система Bose для ПК за $ 400»

21. «Нашел в мусорном контейнере сразу 3 прекрасно работающие игровые приставки»

22. «В моем жилом комплексе выселили неких арендаторов. Вот что они оставили в мусорном баке»

23. «Удивительно, что люди выбрасывают. Моя жена хотела велосипед, и теперь он у нее есть»

А среди ваших знакомых есть те, кто без сожаления выбрасывает свои вещи только потому, что те вышли из моды или просто оказались ненужными?