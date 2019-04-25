20+ ценных вещей, которые выбросили на помойку. Похоже, общество потребления не изменить
Беспорядочно потребляя блага цивилизации, мы стали слишком расточительными и перестали ценить приобретенные нами вещи. Многие люди, в большей степени жители развитых стран, без сожаления выбрасывают оказавшийся им ненужным предмет, даже если он находится в рабочем состоянии. Но среди нас есть и те, кто без стеснения подбирает выброшенную мебель, одежду и гаджеты и продолжает ими пользоваться.
Участники одного сообщества на Reddit делятся своими находками, обнаруженными в мусорных контейнерах или рядом с ними. Мы в AdMe.ru были слегка ошарашены фотографиями и считаем, что некоторым людям крупно повезло найти сокровище в прямом смысле слова.
1. «Наткнулся на выброшенный телевизор Samsung 4K с диагональю 55 дюймов. После замены платы питания стоимостью всего $ 35 он работает как новый»
2. «Кто-то выбросил дорогие часы со сломанной застежкой. В мастерской по ремонту часов мне сказали, что она цела, просто бывший хозяин, видимо, не знал, как она работает»
3. «Обнаружил конверт, подаренный кому-то на день рождения. Его даже не вскрывали. Вот что оказалось внутри»
4. Парень наткнулся на оставленное у мусорных баков игровое кресло. Оно было в идеальном состоянии
5. «Обнаружил выброшенное кем-то вино»
6. «Я нашел никому не нужный диван. Собираюсь его слегка обновить»
7. «В контейнере с мусором увидел первое издание „Мэри Поппинс“ (1934 года)»
8. «Во время ночной новогодней прогулки в Чайна-тауне наткнулся на эту вазу возле мусорного контейнера»
9. «В урне увидел эту мягкую игрушку в виде кишечной палочки. Она была абсолютно новая»
10. «В мусорном контейнере нашел 35 пейнтбольных ружей. Половина из них работает отлично, а остальные просто заклинило»
11. «Кто-то выбросил посудомоечную машину. Судя по состоянию, ею почти не пользовались»
12. «На мусорном баке увидел маленькую коробку. Внутри оказались советские значки»
13. «Нашел кожаное кресло с 9 различными настройками массажа. Все отлично работает»
14. «Я нашел MacBook Air с треснутым экраном. Он отлично работает с внешним монитором. В итоге продал его за $ 300»
15. «Наткнулась на выброшенную скульптуру попугая. Следующим утром отвезла ее к себе»
16. «Я нашла это в коробках, которые лежали на мусорном баке. Вся косметика абсолютно новая»
17. «В моей частной школе много очень богатых и очень расточительных учеников. Все, что на мне, я нашла в урне — впрочем, как и половину своего гардероба»
18. Кто-то выбросил эту недорогую скрипку Mendini MV300
19. «Нашел в одном из переулков тяжеленный шкаф. Его столбы по бокам сделаны из мрамора. Перевез его к себе домой с помощью найденной рядом машинки»
20. «Я постоянно проверяю содержимое мусорных контейнеров, установленных в моем доме. Вот моя лучшая находка: акустическая система Bose для ПК за $ 400»
21. «Нашел в мусорном контейнере сразу 3 прекрасно работающие игровые приставки»
22. «В моем жилом комплексе выселили неких арендаторов. Вот что они оставили в мусорном баке»
23. «Удивительно, что люди выбрасывают. Моя жена хотела велосипед, и теперь он у нее есть»
А среди ваших знакомых есть те, кто без сожаления выбрасывает свои вещи только потому, что те вышли из моды или просто оказались ненужными?
Фото на превью Macdaddyfucboi / reddit