2 вопроса, правильно на которые ответит только шизофреник. Или гений

Внешне отличить здорового человека от шизофреника практически невозможно. Поэтому в психиатрии используют множество тестов и методик, которые помогают выяснить, что творится у пациента в голове и нужна ли ему помощь.

На этот раз AdMe.ru подготовил для вас 2 простых вопроса, ответить на которые правильно сможет только шизофреник или неординарная, гениальная личность.

Важно: Чтобы результаты теста были точными, отвечайте на вопрос, отталкиваясь от своих ощущений. А именно от того, как вы видите эту картинку, а не какой она должна быть. Теперь внимательно посмотрите на изображение и ответьте на вопрос.

1. Маска выпуклая с одной стороны или с двух?

Узнать правильный ответ.

Маска выпуклая только с одной стороны.

2. Маска вращается в одну сторону или в две?

Узнать правильный ответ.

Маска вращается только в одну сторону — правую.

Кто же вы — сумасшедший или гений?

Если вы ответили неправильно на оба вопроса, то не переживайте: вы абсолютно здоровый человек. А если ответ для вас был очевиден, то, возможно, стоит подумать над тем, чтобы завести друга-психиатра.

Дело в том, что мозгу здорового человека свойственен самообман. Он учитывает искусственные формы, окружающие тени и «корректирует» картинку. Поэтому мы попадаемся на иллюзию, хотим мы этого или нет.

У шизофреника нет такого воображения. Его мозг не может установить связи между деталями. То есть он видит маску только такой, какая она есть, и никакой другой. Для него маска всегда вогнута вовнутрь, а вращается только в одну сторону.

Тогда как различить гения? Между шизофренией и гениальностью тонкая черта, но различить их можно. Гениальные личности обладают мышлением больного и здорового человека одновременно. В отличие от тех и других они мгновенно переключаются между типами мышления. То есть они видят иллюзию так же, как обычный человек, но моментально понимают, в чем подвох. И если захотят, то их мозг перестанет воспринимать обман навсегда.

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