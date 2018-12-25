2 секрета мужской психологии, которые помогут лучше понимать мужчин

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Психология женщин и мужчин сильно разнится, и немудрено, что нам всем порой бывает сложно понять друг друга. Блогер и писательница Екатерина Каленова рассказала о том, как работает логика мужчин и по каким принципам они строят свою жизнь.

Что есть чувствовать внутреннюю свободу? ⠀

Мужчина принимает решения самостоятельно.

Он не выносит давления, контроля и критики. Если женщина знает сама, как делать, она делает все сама. Он больше к этому не притронется. Такова их логика.

Мужчина оставляет за собой право жить в соответствии со своим графиком жизни. Если он любит и уважает женщину, он будет адаптировать его под их совместную жизнь. Как только он чувствует давление и попытку руководить им, он будет делать все с точностью до наоборот, чтобы поставить женщину на место.

Типичный мужчина не меняет планы из-за женщины, за исключением форс-мажора.

Он упрям. Если его гнут через колено, он сделает в ответ в 10 раз хуже, противнее и больнее, чтобы отбить у нее желание его гнуть.

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Если он психологически и личностно зрел, то женится только на той, которая будет ему содействовать в его развитии как успешного человека, идти на полшага сзади и при этом быть интересной личностью, на которую заглядываются мужики. А тут будет вступать в игру пункт первый: он никогда точно не уйдет, ибо всю жизнь будет играть в завоевателя. ⠀

Так вот! Счастливо складываются отношения только у тех умных женщин, которые умеют играть по мужским правилам и при этом оставаться личностью".