2 секрета мужской психологии, которые помогут лучше понимать мужчин
Психология женщин и мужчин сильно разнится, и немудрено, что нам всем порой бывает сложно понять друг друга. Блогер и писательница Екатерина Каленова рассказала о том, как работает логика мужчин и по каким принципам они строят свою жизнь.
AdMe.ru, с разрешения автора, делится статьей Екатерины, в которой описываются 2 простых секрета мужской психологии.
"У мужчины есть две основные потребности:
- Завоевывать.
- Чувствовать свободу.
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Казалось бы, так просто, что тут думать?
Но раскроем каждый из пунктов. ⠀
Что есть завоевывать? ⠀
- Быть лучшим среди равных.
- Превосходить других мужчин в разных областях.
- Завоевать внимание самой яркой самки, обойти в соревновании за ее внимание других самцов.
- Стремиться всегда сегодня сделать лучше, чем вчера.
- Повышать свой уровень, быть успешным.
- Заслуживать похвалы, доверия и восторга той, которую он назвал для себя королевой.
- Защитить, дать все необходимое своей семье.
- Быть победителем.
Что есть чувствовать внутреннюю свободу? ⠀
- Мужчина принимает решения самостоятельно.
- Он не выносит давления, контроля и критики. Если женщина знает сама, как делать, она делает все сама. Он больше к этому не притронется. Такова их логика.
- Мужчина оставляет за собой право жить в соответствии со своим графиком жизни. Если он любит и уважает женщину, он будет адаптировать его под их совместную жизнь. Как только он чувствует давление и попытку руководить им, он будет делать все с точностью до наоборот, чтобы поставить женщину на место.
- Типичный мужчина не меняет планы из-за женщины, за исключением форс-мажора.
- Он упрям. Если его гнут через колено, он сделает в ответ в 10 раз хуже, противнее и больнее, чтобы отбить у нее желание его гнуть.
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Если он психологически и личностно зрел, то женится только на той, которая будет ему содействовать в его развитии как успешного человека, идти на полшага сзади и при этом быть интересной личностью, на которую заглядываются мужики. А тут будет вступать в игру пункт первый: он никогда точно не уйдет, ибо всю жизнь будет играть в завоевателя. ⠀
Так вот! Счастливо складываются отношения только у тех умных женщин, которые умеют играть по мужским правилам и при этом оставаться личностью".
Согласны ли вы с автором? Какие еще принципы поведения мужчин вы бы отметили?