2 секрета мужской психологии, которые помогут лучше понимать мужчин

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Психология женщин и мужчин сильно разнится, и немудрено, что нам всем порой бывает сложно понять друг друга. Блогер и писательница Екатерина Каленова рассказала о том, как работает логика мужчин и по каким принципам они строят свою жизнь.

AdMe.ru, с разрешения автора, делится статьей Екатерины, в которой описываются 2 простых секрета мужской психологии.

"У мужчины есть две основные потребности:

  1. Завоевывать.
  2. Чувствовать свободу.


Казалось бы, так просто, что тут думать?
Но раскроем каждый из пунктов. ⠀
Что есть завоевывать? ⠀

  • Быть лучшим среди равных.
  • Превосходить других мужчин в разных областях.
  • Завоевать внимание самой яркой самки, обойти в соревновании за ее внимание других самцов.
  • Стремиться всегда сегодня сделать лучше, чем вчера.
  • Повышать свой уровень, быть успешным.
  • Заслуживать похвалы, доверия и восторга той, которую он назвал для себя королевой.
  • Защитить, дать все необходимое своей семье.
  • Быть победителем.

Что есть чувствовать внутреннюю свободу? ⠀

  • Мужчина принимает решения самостоятельно.
  • Он не выносит давления, контроля и критики. Если женщина знает сама, как делать, она делает все сама. Он больше к этому не притронется. Такова их логика.
  • Мужчина оставляет за собой право жить в соответствии со своим графиком жизни. Если он любит и уважает женщину, он будет адаптировать его под их совместную жизнь. Как только он чувствует давление и попытку руководить им, он будет делать все с точностью до наоборот, чтобы поставить женщину на место.
  • Типичный мужчина не меняет планы из-за женщины, за исключением форс-мажора.
  • Он упрям. Если его гнут через колено, он сделает в ответ в 10 раз хуже, противнее и больнее, чтобы отбить у нее желание его гнуть.


Если он психологически и личностно зрел, то женится только на той, которая будет ему содействовать в его развитии как успешного человека, идти на полшага сзади и при этом быть интересной личностью, на которую заглядываются мужики. А тут будет вступать в игру пункт первый: он никогда точно не уйдет, ибо всю жизнь будет играть в завоевателя. ⠀
Так вот! Счастливо складываются отношения только у тех умных женщин, которые умеют играть по мужским правилам и при этом оставаться личностью".

Согласны ли вы с автором? Какие еще принципы поведения мужчин вы бы отметили?

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