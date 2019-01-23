19 жизненных ситуаций, от которых даже у буддийского монаха сдадут нервы
К сожалению, наша жизнь иногда преподносит неприятные сюрпризы. Например, собрался нажать кнопку светофора для пешеходов, а там какой-то умник приклеил жвачку. Или заказал в кафе коктейль, а он почти полностью состоит изо льда. В такие моменты нормальным людям сложно сохранять спокойствие, и это все начинает немного раздражать.
AdMe.ru покажет 19 ситуаций, которые каждого из нас способны вывести из себя. Также надеемся, что этот пост послужит легким намеком тем, кто действует вразрез с общепринятыми нормами поведения. Итак, бесит...
Когда люди прилепляют свои жвачки куда не следует
Когда кто-то слепит тебя дальним светом, да еще прижимается почти вплотную
Когда думаешь, что тут целый набор конфет, но жестоко ошибаешься
Когда собираешься выехать из своего двора, но какой-то умник заблокировал выезд
Когда техника работает не так, как нужно
Когда по интернету заказываешь вещь одного цвета, а получаешь другого
Когда люди в общественном транспорте занимают несколько мест сразу, не думая о других
Когда родители разрешают своим детям делать все что угодно. Особенно портить чужое имущество
Когда покупаешь одинаковые маркеры, а они оказываются разных цветов
Когда люди паркуются так некультурно
Когда тебе подают коктейль, который на 70 % состоит изо льда
Когда на машину клеят рекламные наклейки, которые потом никак не снимешь
Когда на одежду цепляют кучу бирок. В частности, эти бирки на фото — с двух пар джинсов
Когда люди в общественных местах слушают музыку на полной громкости
Когда вместо полноценного бутерброда получаешь его жалкую пародию
Когда утром просыпаешься и понимаешь, что телефон на самом деле не заряжался всю ночь
Когда фольга на упаковках отрывается вот таким образом
Когда люди после себя оставляют кучи мусора в кинотеатре
Когда люди, во-первых, бросают тележки где попало, а во-вторых, не думают о тех, кто пользуется тротуарами
А вы часто сталкиваетесь с теми, кто ведет себя так, словно вырос в дикой природе?
Фото на превью SchuminWeb / reddit