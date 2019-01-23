19 жизненных ситуаций, от которых даже у буддийского монаха сдадут нервы

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К сожалению, наша жизнь иногда преподносит неприятные сюрпризы. Например, собрался нажать кнопку светофора для пешеходов, а там какой-то умник приклеил жвачку. Или заказал в кафе коктейль, а он почти полностью состоит изо льда. В такие моменты нормальным людям сложно сохранять спокойствие, и это все начинает немного раздражать.

AdMe.ru покажет 19 ситуаций, которые каждого из нас способны вывести из себя. Также надеемся, что этот пост послужит легким намеком тем, кто действует вразрез с общепринятыми нормами поведения. Итак, бесит...

Когда люди прилепляют свои жвачки куда не следует

Когда кто-то слепит тебя дальним светом, да еще прижимается почти вплотную

Когда думаешь, что тут целый набор конфет, но жестоко ошибаешься

Когда собираешься выехать из своего двора, но какой-то умник заблокировал выезд

Когда техника работает не так, как нужно

Когда по интернету заказываешь вещь одного цвета, а получаешь другого

Когда люди в общественном транспорте занимают несколько мест сразу, не думая о других

Когда родители разрешают своим детям делать все что угодно. Особенно портить чужое имущество

Когда покупаешь одинаковые маркеры, а они оказываются разных цветов

Когда люди паркуются так некультурно

Когда тебе подают коктейль, который на 70 % состоит изо льда

Когда на машину клеят рекламные наклейки, которые потом никак не снимешь

Когда на одежду цепляют кучу бирок. В частности, эти бирки на фото — с двух пар джинсов

Когда люди в общественных местах слушают музыку на полной громкости

Когда вместо полноценного бутерброда получаешь его жалкую пародию

Когда утром просыпаешься и понимаешь, что телефон на самом деле не заряжался всю ночь

Когда фольга на упаковках отрывается вот таким образом

Когда люди после себя оставляют кучи мусора в кинотеатре

Когда люди, во-первых, бросают тележки где попало, а во-вторых, не думают о тех, кто пользуется тротуарами

А вы часто сталкиваетесь с теми, кто ведет себя так, словно вырос в дикой природе?