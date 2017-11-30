19 вещей, которые никто не замечает, когда влюблен

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Любовь — прекрасное чувство, которое способно полностью изменить человека. В любимых мы не замечаем недостатков, откладываем все дела, чтобы как можно чаще быть рядом, и желаем, чтобы это состояние эйфории никогда не заканчивалось. Но как не ошибиться и не спутать настоящее чувство с мимолетным увлечением? AdMe.ru уверен, если вы перестали обращать внимание на эти 19 признаков, то вы не просто увлеклись, а серьезно влюбились.

19. Маленькие особенности

В любимом человеке нравятся недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства. Самый верный признак, что с вами «тот самый человек», — вас не раздражает в нем то, чего бы вы не простили другим. Например, девушка хрюкает во время смеха или не слишком аккуратно ест, но в ваших глазах это будет выглядеть милым.

18. Волосы на лице и теле

Когда мужская мода стала диктовать стиль «чем больше волос — тем лучше!», то ты сочла это безумием и твердо была уверена, что никогда не посмотришь на такого мужчину, пока он не приведет себя в порядок. Но если ты вдруг перестала замечать колючую бороду при поцелуе, а волосатая грудь приводит тебя в трепет, то он точно «тот самый». Для мужчин верным индикатором «той самой» служат волосы любимой на мыле, расческе и в сливе ванны.

17. Постоянное беспокойство

Каждый испытывает беспокойство за будущее, и это нормально. Задуматься стоит, если вы находитесь постоянно в напряжении в отсутствие вашего партнера. Когда вы встретите своего человека, то большинство страхов и сомнений уйдут сами собой и вы точно не будете в нем сомневаться. «Тот самый» человек станет в вашей жизни страховочным тросом и подарит уверенность в завтрашнем дне.

16. Неопрятность

Особенно девушки часто страдают перфекционизмом и стараются выглядеть идеально от ресниц до кончиков ногтей. А у людей, к которым мы испытываем простую симпатию, мы часто замечаем неглаженную футболку или торчащую нитку. Все эти маленькие зацикленности проходят, когда рядом окажется тот, с кем вам будет комфортно и кто также не будет замечать небрежных мелочей.

15. Физическая форма

Удивительно, но как только мы встречаем своего человека, то забываем про все идеалы, которые когда-то рисовали в собственной голове. К счастью, любовь достается всем и она не зависит от объемов талии или роста. Любимый мужчина с животиком всегда намного привлекательнее, чем все вместе взятые актеры с рельефным прессом.

14. Навыки «идеальной хозяйки»

Вместе с предрассудками о внешнем виде уйдут и требования к определенным умениям. Она не умеет готовить, а он не знает, с какой стороны подойти к ящику с инструментами? Это точно не причина для непонимания и ссор, многому можно научиться при желании или просто попробовать поменяться семейными обязанностями. Вдруг именно у него откроется кулинарный талант?

13. Бытовые мелочи

Да, при желании можно научиться чему угодно, но что делать с такими вещами, которые просто ненавистны? Когда вы встретите своего человека, то достаточно быстро поймете, что ему не нравится, и возникнет сильное желание уберечь его даже от самых незначительных неприятностей. Например, не любит он мыть посуду и заправлять одеяло в пододеяльник — так возьмите эти обязанности на себя, а он, в свою очередь, отблагодарит вас и, может, вы больше никогда не притронетесь к утюгу или забудете, как выглядят пакеты с мусором.

12. Долгое совместное времяпровождение

С «тем самым» человеком вы всегда найдете, о чем поговорить и как провести время, если даже сутками не выходить из дома. Лениться вместе — весело, а немытая посуда подождет в раковине.

11. Финансовые возможности

Часто девушки мечтают о принце не только потому, что он молод и красив, но и потому, что у его папы-короля собраны все богатства королевства. Но настоящие чувства не зависят от банковского счета, с «тем самым» человеком проще начать с нуля и потихоньку осуществлять мечты каждого. Главное — дать понять ему, что вы всегда рядом и вместе всё сможете.

10. Желание быть сильной

Наверняка вы часто слышите, как спорят две стороны. Одни говорят — женщина должна быть слабой, а мужчина — главным, другие утверждают, что женщина в нашем мире больше никому ничего не должна и все имеют равные права. Ни одни, ни другие не встретили «того самого человека», ведь только с ним женщина перестает тащить все на себе и брать новые обязанности и может расслабиться, а у мужчины появляется вдохновение, силы и желание сделать все для нее.

9. Странные интересы

Нам проще понять людей, которые разделяют наши интересы, и, наоборот, нас отталкивают те, кто увлекается чем-то непонятным для нас. И вы удивитесь, как быстро можно потерять голову от любителя ужастиков, компьютерных игр и коллекционера «Лего», если он «тот самый». Осторожно! Люди, которые живут вместе, становятся похожи .

8. Шаблонные вопросы

Искренний интерес просыпается только к любимому человеку, поэтому даже ответ на простое «Как прошел день?» вы будете слушать с большим интересом.

7. Стеснение

Ваш человек совершенно точно будет выглядеть в ваших глазах просто восхитительно. Поэтому вам захочется продемонстрировать всему миру ваше счастье и появится желание чаще гулять, путешествовать и просто выходить в магазин вместе, чтобы лишний раз ощутить тот момент гордости, что с вами наконец тот, кого вы так долго ждали.

6. Храп

Храп — одна из самых раздражающих вещей в мире. Вспомните всю ту ненависть, когда вы не можете заснуть от храпа случайного попутчика в поезде или в самолете. Но храп «того самого» человека — совсем другое дело, без него и заснуть-то невозможно. Просто чудеса!

5. Простуда

Простуда — такой же идеальный индикатор, как и храп в определении «того самого». Вспомните, как вы стараетесь держаться подальше от простуженных людей в метро и от коллег. Страшно заразиться сезонной инфекцией, да и зрелище не самое приятное. А вот любимый человек даже с сопливым носом и с воспаленными глазами выглядит невероятно милым, и хочется о нем заботиться еще больше, чем обычно.

4. Страх казаться смешным

Когда мы желаем понравиться, то стараемся следить за каждым своим движением и постоянно находимся в напряжении. С «тем самым» человеком мы испытываем только комфорт, не боимся показаться неуклюжими или дурачливыми. Потому что мы уверены, что он не упрекнет нас, ведь в его глазах мы всегда прекрасны, как и он в наших.

3. Подарки

Если девушке повезло и она встретила прекрасного принца, который каждый день одаривает ее подарками, то даже при таком удачном раскладе любовь все меняет. Ведь нет ничего приятнее, чем увидеть искреннюю радость любимого человека и понять, что ты действительно угадала с подарком.

2. Знаки, которые никто не понимает

Чем больше вы узнаете друг друга, тем больше переплетаются ваши жизни. Все обретает свой смысл — песни, фильмы, жесты и какие-то придуманные вами слова, значение которых понимаете только вы.

1. Запах

Одна из самых важных составляющих, указывающая на вашу совместимость. Именно запах помогает нам выбрать то, что мы любим, в том числе и человека. И если ваши феромоны замешались в единый коктейль, то это уже навсегда.

А по какому признаку вы понимаете, что перед вами «тот самый» человек? Поделитесь в комментариях.