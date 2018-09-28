19 простых психологических приемов, которые действительно работают

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Существует множество психологических трюков и НЛП-приемов, о которых написана не одна книга и прочитана не одна лекция. Многие из них действительно помогают профессионалам незаметно манипулировать людьми или самим избегать чужого влияния. Но какими трюками чаще всего пользуются простые смертные?