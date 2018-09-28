19 простых психологических приемов, которые действительно работают
Существует множество психологических трюков и НЛП-приемов, о которых написана не одна книга и прочитана не одна лекция. Многие из них действительно помогают профессионалам незаметно манипулировать людьми или самим избегать чужого влияния. Но какими трюками чаще всего пользуются простые смертные?
Мы в AdMe.ru задались этим вопросом и нашли ответ на форумах Reddit, где люди разных профессий делятся простыми психологическими приемами, которые действительно работают.
- Никогда не говорите мужчине «А ты не мог бы...» — так он воспримет вопрос как теоретический. Например, не стоит задавать вопрос «А ты не мог бы позвонить соседям?», поскольку ответ «да» будет означать: «Да, теоретически я мог бы это сделать». Поэтому лучше перефразировать подобную завуалированную просьбу в «Позвони, пожалуйста, соседям».
- Если вы хотите, чтобы кто-то почувствовал себя неловко или неуютно, во время разговора периодически поглядывайте в центр его лба.
- Если ваш собеседник увиливает от вопроса или чего-то недоговаривает, просто сделайте паузу в беседе, продолжая при этом смотреть человеку в глаза. Ему станет неловко за остановку в разговоре, и он продолжит говорить. Возможно, при этом он более детально раскроет то, что нужно, или скажет правду (если врет), полагая, что ваше молчание и пристальный взгляд — признак того, что вы обо всем догадались.
- Если вы хотите наладить с кем-то отношения (к примеру, в офисе), просто обратитесь к этому человеку с просьбой что-нибудь рассказать / объяснить, даже если вы знаете ответ. Это изменит его отношение к вам в лучшую сторону.
- Задавая вопрос, нужно незаметно кивнуть. Скорее всего, так вы получите утвердительный ответ. Будьте осторожны: таким приемом чаще всего пользуются работники общепита, чтобы клиенты заказали больше или выбрали более дорогие блюда.
- Если человек очень сосредоточен на какой-либо работе (к примеру, на серьезном разговоре по телефону), вы можете протянуть руку, и он отдаст вам то, что в этот момент держит в руках. Возможно, потом он даже не вспомнит об этом. Прием работает и в обратную сторону: можно что-то ему вручить, и он этого не заметит.
- Достаточно просто непринужденно сказать собеседнику, что что-то ему явно не по силам, и он приложит все усилия, чтобы доказать обратное.
- Если во время разговора с человеком периодически незаметно кивать головой, собеседник станет более восприимчивым к вашим словам, даже не осознавая, почему это произошло.
- Если в целом вас устраивает предложение другого человека, но вы желаете получить что-то большее, просто примите немного разочарованный вид. Например, это может сработать с высокой ценой или низкой зарплатой.
- В момент, когда звонит будильник, нужно на секунду резко приподняться, сжать кулаки и крикнуть «Да!» — как будто вы футболист, который только что забил гол. Это странно, но вы тут же наполнитесь бодростью и легко встанете с постели.
- Если вы постоянно переживаете, закрыли ли вы дверь и выключен ли утюг, просто при выполнении этих действий проговаривайте вслух какую-нибудь абсурдную фразу (каждый день разную). К примеру, вы произносите «зеленый кролик» — и выключаете утюг, «деспотичный краб» — и закрываете дверь. В очередной раз задумавшись о закрытой / незакрытой двери, вы вспомните, что произносили эту странную фразу, и успокоитесь.
- Если человек всеми силами пытается втянуть вас в грандиозный спор или скандал, просто скажите ему что-нибудь приятное. Это его дико взбесит.
- Если вы работаете в команде и у вас есть особо ленивый участник, не давайте ему задания с формулировкой «сделай это». Замените на «начни с этого»: так чисто психологически кажется, что работы меньше, поскольку нужно начинать с чего-то маленького. А потом, когда он это сделает, используйте фразу «хорошо, продолжай»: вероятно, в этом случае он успешно завершит задание, так как ему будет казаться, что работы осталось немного.
- При публичных выступлениях всегда берите с собой бутылку воды. Если вы почувствуете, что забыли текст, просто сделайте пару глотков, и никто не заметит, что на самом деле пауза возникла из-за забытого текста.
- Если в метро на вас уставился человек, начните смотреть на его обувь. Не сдавайтесь. Поверьте, это сведет его с ума.
- Если вы очень волнуетесь каждый раз, когда видите кого-то из своих знакомых, в конце концов этот человек тоже начнет неосознанно волноваться при встрече с вами.
- Если у вас есть претензии к человеку, но вы не хотите его напрямую в чем-то обвинять, перейдите на косвенную речь. Например, фразу «ты не закрыл окно» можно заменить формулировкой «окно осталось открытым».
- Если вы плохо спали, твердо скажите своему мозгу: «Я хорошо спал». Звучит странно, но, если вы на самом деле уверены в своих словах, это сработает на все 100 %.
- Люди лучше всего помнят то, что произошло в начале и в конце дня. Все то, что происходит между этими точками, воспринимается размыто. Поэтому назначайте собеседования или очень рано, или очень поздно, чтобы точно запомниться работодателю и не затеряться в череде остальных кандидатов.
А вы используете какие-либо секретные психологические приемы?
Фото на превью depositphotos