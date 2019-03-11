19 простых приемов, которые заставят любого поверить, что вы чертовски уверены в себе

22 9

133

31.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Порой все мы бываем чрезмерно критичны к себе. Даже общепризнанные красотки имеют претензии к своей внешности, а доктора наук считают себя тупицами. И это еще одно доказательство того, что на самом деле внешность или интеллектуальные способности тут ни при чем. Недовольство собой — признак неуверенности, причиной которой являются комплексы.

Редакция AdMe.ru собрала психологические техники, которые помогут вам стать уверенным в себе человеком.

1. Придайте себе уверенный вид

Сутулость — признак неуверенности, поэтому прямо сейчас выпрямите спину, встаньте или сядьте ровно. Приняв уверенную позу, обратите внимание на свою речь. Прекращайте мямлить. Спокойный глубокий голос убедит в вашей уверенности не только собеседника, но и вас. И не забывайте, что уверенные люди никогда не ходят, ставя ноги носками внутрь. Мозг четко реагирует на мимику и позу и постепенно принимает новую позицию в качестве основной. Постепенно вы и сами поверите в собственную уверенность.

2. Уберите маркеры неуверенности из своей речи

«Можно мне...», «кажется», «вроде бы», «наверное», «если вас не затруднит», «вы не могли бы» — это не просто речевой мусор. Эти фразы выдают в вас неуверенного человека. Забудьте их — и постепенно вы выбросите из головы и свою неуверенность. Если появилось желание сказать «неуверенное» слово, лучше сделайте паузу в речи. Заминки и волнение при общении воспринимаются собеседником как искренность.

3. Вернитесь в детство

Чем больше вы силитесь избавиться от комплексов, тем сильнее они в итоге накрывают, говорят психологи. Более правильная тактика — попытаться разобраться, откуда идут комплексы. Может, кто-то в вашем детстве неосторожно сказал, что у вас маленькие глаза или большие уши? Ну не глупость ли — верить в это до сих пор.

4. Найдите свои сильные стороны

Считаете свои зубы некрасивыми, а что есть в вас прекрасного? Для того чтобы заново построить свою самооценку, отыщите в зеркале выразительный взгляд, ровную кожу и приятную улыбку. И вы поймете, что лицо гармонично в целом, а уши тут ни при чем.

5. Легко прощайтесь с теми, кто подрывает вашу уверенность в себе

Подруга вскользь упомянула ваши полные голени в разговоре? Это серьезный повод задуматься о собственной самооценке. Психологические исследования показывают, что неуверенные люди сами являются причиной плохого отношения к себе, пускай и бессознательно. Пересмотрите ваши отношения с людьми. Те из них, кто стремится выставить себя в выгодном свете на фоне других, сами имеют серьезные психологические проблемы. И вы уж точно не нуждаетесь в обществе таких персонажей.

6. Говорите о своих достоинствах

Постарайтесь вспомнить основные вехи своей жизни и собственные достижения на каждом из этапов. Признайте собственные заслуги в достижении пускай даже небольшого успеха. Заведите дневник, где вы будете отмечать эти события. В нашем обществе не принято рассказывать о своих достижениях окружающим. Мы боимся, что те могут счесть такое поведение хвастовством. Однако заявляя о своих успехах без лишней скромности, вы в первую очередь сами убеждаетесь в том, что чего-то стоите.

7. Не старайтесь казаться лучше, чем вы есть

Когда мы идем на первое свидание или стараемся произвести впечатление на потенциального работодателя, то стремимся показать собеседнику только положительные качества, умолчав о недостатках. Это заведомо проигрышная тактика, ведь даже если вас выберут, долго шифроваться вы не сможете и всех своих демонов рано или поздно придется выпустить. А натужные попытки показать себя самым-самым лишь оттолкнут от вас людей, ведь вы будете лишь играть роль.

8. Придерживайтесь своего мнения

Есть ли у вас твердая позиция по какому-либо вопросу? Если нет, то стоит ее выработать. Это не значит упереться и стоять на своем, отказываясь прислушиваться к другим. И все-таки ставьте собственное мнение в приоритет. Твердая, взвешенная позицию, которая не колеблется от слов случайных людей, сделает вас сильнее. Этот стержень поможет вам преодолеть неуверенность и сомнения и не стать жертвой манипуляций.

9. Вспомните обиды

Об обидах хочется поскорее забыть. Однако, оставляя негатив в глубине души, мы не избавляемся от него. Со временем этот груз становится все тяжелее, отравляя наше существование. Сядьте и сосредоточьтесь, чтобы выписать обиды в тетрадь. После того как эта работа будет закончена, начните отпускать обиды одну за одной. Постепенно выработается привычка осознавать негатив и работать с ним.

10. Признайте ошибки

Принцип тот же, что и в предыдущем пункте: закрывая глаза на собственные ошибки, вы отрицаете опыт, который подарила жизнь. Совет сводится к письменному разбору ситуаций с выводами, которые вы сделали по каждому случаю. В чем помогла вам та или иная история, которую вы называете ошибкой? Какой урок она вам преподнесла и чем он может быть полезен сегодня?

11. Оставьте женские и мужские стереотипы

Сколько раз вы слышали о том, что девушка должна быть скромной и хрупкой? Так часто, что сами в это поверили? Так яркая личность становится тихоней, лишь бы соответствовать изжившим себя стереотипам. А сколько мужчин страдают от того, что нельзя проявлять нежность и слабость — «мужчины же не плачут». Пора оставить эти пережитки там, где им самое место — в прошлом.

12. Опишите роли, которые вы играете

Все мы носим маски. Это нормально. Но порой некоторые заигрываются настолько, что теряют себя. Каждый раз отказываясь от частички себя, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям, вы теряете несколько пунктов самооценки. Постарайтесь вспомнить и классифицировать свои роли: когда, с кем и в какой ситуации вы ведете себя тем или иным образом? Какую выгоду несет подобное поведение? Как перестать идти вразрез с собственной натурой, сохранив при этом хорошие отношения с окружающими?

13. Займитесь своим здоровьем

Не знаете, как полюбить себя? Позаботьтесь о своем здоровье. Начните с похода к врачу и запишитесь в спортзал. Вместе с переменой образа жизни вы обретете цветущий здоровый вид, а привычка уделять себе внимание станет основой здоровой самооценки.

14. Станьте центром внимания

Неуверенные люди боятся привлекать к себе внимание. Но единственный способ справиться со своими страхами — взглянуть им в лицо. Чувствуете дрожь в коленях при мысли о публичном выступлении? Подготовьте доклад и найдите возможность стать спикером. Если ваша работа не предполагает участие в конференциях или хотя бы собраниях, попробуйте себя в качестве модели. Позируйте художникам или запишитесь на фотосессию. Привлекая взгляды окружающих, вы привыкаете спокойнее относиться к чужому мнению о себе.

14. Наденьте «браслет счастья»

Старайтесь запомнить моменты, когда дела хорошо и вы на подъеме. Произошло радостное событие или добились чего-либо — наденьте украшение, которое будет ассоциироваться с этим успехом. Теперь каждый раз в минуты смятения и неуверенности просто смотрите на свой «счастливый аксессуар», и сомнения развеются.

15. Не меняйте мнение

«Нечего надеть» — проблема выбора, которой каждое утро терзаются миллионы женщин по всему миру. Психологи советуют останавливаться на первой пришедшей в голову идее. И даже если потом вы поймете, что это голубое платье вам не совсем идет, непременно надевайте его. Научитесь уважать свой выбор даже в мелочах. Не просите советов официанта в ресторане. Утром выберите путь, которым пойдете на работу, и не сворачивайте с него. Научитесь прислушиваться к себе — и однажды вы заметите, что принимать серьезные решения стало гораздо проще.

16. Избавьтесь от чувства вины

Чувство вины — мощное средство манипуляции. Именно этот инструмент используют другие люди, чтобы управлять вами. И вся эта история тянется еще с детства. Порой тревожные родители нагружают детей тяжелейшим чувством вины, разыгрывая сердечные приступы каждый раз, когда ребенок «накосячил», то есть повел себя не так, как они того хотели. Впитав эти модели, многие проносят чувство вины сквозь свою жизнь, становясь жертвой манипуляции окружающих. Простив обиды, нанесенные другими людьми, не забудьте простить и себя. Помните, что обида — это всегда выбор, пускай и неосознанный. Испытывать обиду и обвинять другого в своих проблемах — пример деструктивного поведения. Не пускайте в свою жизнь чувство вины, которое навязывают вам заинтересованные люди.

17. Определите, что мешает вам добиться цели

Возьмите лист бумаги и напишите свою цель. А затем — установки, которые мешают вам ее добиться. После этого напишите фразу, обратную отрицательной установке, допустим: «я сильная», «я красивая», «я богатая», «я успешная» и т. д. Затем попросите близкого человека прошептать вам эту фразу на ухо и коснуться вашего плеча. Вы также можете проговаривать ее самостоятельно, перешагивая с ноги на ногу. Тем самым вы ставите якорь в теле, заставляя его запомнить новую установку.

18. Найдите свой недостаток у знаменитости

У вас кривые зубы или короткие ноги? Присмотритесь повнимательнее к актрисе или актеру с той же особенностью. Например, в интервью Джерард Батлер рассказывает о своем оттопыренном ухе, которое гримерам иногда приходится приклеивать к черепу, у Милы Кунис разноцветные глаза, а ее супруг Эштон Кутчер имеет сросшиеся пальцы на ноге. Несмотря на практически неограниченные возможности косметологии и пластической хирургии, не все звезды спешат исправлять внешность. Мировые знаменитости считают свои физические недостатки изюминками, так почему бы не последовать их примеру?

19. Найдите неуверенность в теле

Попробуйте как можно конкретнее описать свое чувство неуверенности и отыскать его в теле. Закройте глаза и сосредоточьтесь. Что напоминает это чувство, как оно выглядит, в каком органе оно живет? Отвечая на эти вопросы, многие проводят аналогии с черной дырой или грязным болотом, но ваша ассоциация должна быть уникальной. После этого максимально усильте это чувство и доведите его до крайней точки. Продолжайте, пока неуверенность не лопнет как мыльный пузырь, освободив вас.

Пожалуй, самый главный, хоть и банальный совет — наплевать на мнение окружающих. Забудьте о стереотипах, навязанных СМИ и киноиндустрией. И каждый раз при остром желании что-то поменять в себе вспоминайте, что недовольство внешностью может быть симптомом более глубоких психологических проблем. Гармония с собой намного важнее соответствия навязанным стереотипам, согласны?