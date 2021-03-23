19 правил разговорного этикета, которых многие не знают, а некоторые просто пренебрегают

Слова и фразы, которые следует удалить из своего словарного запаса:

«Без обид». Обычно люди произносят эту фразу перед тем, как сказать что-то оскорбительное или недоброе. Если вы хотите сделать свое замечание без оскорблений, возможно, стоит пересмотреть то, что вы собираетесь сказать.

«Если быть честным». Это звучит вроде бы мягко, но все же означает лишь то, что вы не очень откровенны или честны.

«Без проблем». Часто используют в ответ на «спасибо». Однако эта фраза двусмысленна. Она может означать не только то, что вы принимаете благодарность, но и то, что это причинило вам какое-то неудобство.

«Я просто сказал(а)». Эту фразу нередко произносят с наклоном головы и закатыванием глаз, подчеркивая критику. Такие действия воспринимаются собеседником как сарказм или оскорбление.

«Понимаешь, о чем я?» Эту фразу нередко добавляют в конце предложения. Но воспринимается она вовсе не как беспокойство о том, что вас не поняли, а как подчеркивание важности вашей мысли.