19 правил разговорного этикета, которых многие не знают, а некоторые просто пренебрегают
Когда люди слышат слово «этикет», все сразу судорожно вспоминают, как правильно держать вилку и нож, сидя за столом в ресторане. А ведь еще важно то, что говорит человек и как он это делает. Ведь зачастую в жизни мы часто нарушаем речевой этикет и сами этого не замечаем. Или же ошибочно считаем, что поступаем верно. К примеру, начинать предложения с фразы «будьте так любезны» не рекомендуется, так как она воспринимается слишком высокопарно и неуместно.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие правила речевого этикета следует запомнить, чтобы не прослыть грубым, невоспитанным человеком. И помните, что, как говорит эксперт по хорошим манерам Татьяна Полякова, «всем понравиться невозможно, главное — никого не обидеть».
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Зво́нит, ихний, ложи. Если вам эти слова режут слух, поздравляем: с вашей грамотностью все в порядке. Но исправлять ошибки в чужой речи неэтично. Однако, например, если диалог ведется с членами вашей семьи, с которыми у вас установлены доверительные отношения, то поправлять их можно. И обязательно с улыбкой, без назидательного тона.
Также поправлять собеседника можно в том случае, если это входит в ваши профессиональные обязанности.
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Не пытайтесь закончить за собеседника фразу, когда он не может подобрать нужное слово. Иначе вы можете прослыть самодовольным невежей, а еще поставите его в неловкую ситуацию.
- На грубость можно нарваться где угодно: в общественном транспорте, в очереди, на улице. И первое, что хочется сделать, — нагрубить в ответ. Но не стоит. Помните, что вам не нужно соответствовать грубости человека. Сохраняйте достоинство. Если человек по-прежнему ведет себя невежливо, иногда лучше просто уйти.
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С детства нас учат, что перебивать некрасиво. Но, если смотреть правде в глаза, иногда это необходимо. Например, в случаях:
— когда вам не представили собеседника и вы хотели бы знать, с кем говорите;
— когда важно прояснить какой-то момент или термин;
— когда необходимо прекратить сплетни или разглашение какой-то конфиденциальной информации.
Один из лучших способов это сделать — напрямую сказать: «Извините, что прерываю, но...» или «Ненавижу перебивать, но...» Главное — быть уверенным в том, что есть необходимость прервать разговор, и сделать это максимально вежливо.
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Темы, которых следует избегать в разговоре с малознакомыми людьми: политика, религия, мельчайшие подробности проблем со здоровьем, жизнь домашних животных, проблемы лишнего веса, возрастные проблемы, личные финансы, неоднозначные анекдоты.
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Обращение «женщина» многим представительницам прекрасного пола кажется грубым. На самом деле ничего оскорбительного в нем нет. Во всем виноваты «плохие звуки» «ж» и «щ», которые придают этому слову негативный фонетический облик. Филолог и лингвист Иосиф Стернин считает, что это обращение можно использовать по отношению к дамам среднего и старшего возраста в неофициальной обстановке. Однако важно произносить эти слова быстро и с вежливой интонацией.
- Никогда не пишите сообщения в телефоне, когда беседуете с другими людьми. Это грубо, а вашему собеседнику неприятно. У человека создается впечатление, что вы его (ее) не цените.
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Такие выражения, как «будьте так любезны, скажите, пожалуйста...» или «вас не затруднит сказать...» в повседневном общении употреблять не рекомендуется, так как они воспринимаются слишком высокопарно и неуместно. Лучше заменить их на «простите / извините, вы не подскажете...» или «подскажите, пожалуйста, как мне...»
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Бывают случаи, когда вы поняли, что сказали или сделали что-то не так, и искренне хотите попросить прощения. Первое, чего не стоит делать, — оправдываться. Если у вас есть оправдание своим действиям или словам, ваши извинения покажутся неискренними. Попытка сделать это показывает, что вы все еще не чувствуете, что были неправы.
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Если в лифте вы встречаете знакомого человека, но рядом с ним есть еще и незнакомые люди, то с ним стоит лишь поздороваться. Обсуждать что-либо не принято, так как другие пассажиры станут невольными слушателями вашего разговора.
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Быть хорошим собеседником — это знать, когда нужно перестать говорить. Поэтому, если вы заметили, что ваш собеседник больше не смотрит вам в глаза, односложно отвечает, это значит, что он хочет прекратить с вами разговор. Всякое бывает — другие дела, усталость, желание побыть одному (что тоже нормально).
- Уважайте мнение человека, даже если оно вам не нравится. У каждого своя правда. Мы, конечно же, можем быть не согласны с каким-то мнением, но, чтобы сохранить гармонию разговора, лучше не вступать в спор и ограничиться фразой «Я считаю иначе».
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Если вам сделали искренний комплимент, примите его и поблагодарите собеседника. Невежливо отрицать похвалу и спорить.
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По правилам хорошего тона пожелание приятного аппетита считается нетактичным. Объяснение этому простое. Аппетит — это чувство голода, желание насытиться. Как это чувство может быть приятным? А встреча за столом — это возможность в первую очередь пообщаться, а не утолить чувство голода, и еда в этом случае является лишь дополнением. Уместным считается сказать что-то вроде «Угощайтесь» или «Надеюсь, вам понравится угощение».
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Когда кто-то делает для вас что-то по вашей просьбе, не стоит после этого говорить «спасибо» тысячу раз. Одного искреннего будет достаточно. Иначе вы заставите человека чувствовать себя неловко. Услуга — это подарок, независимо от того, принимаете вы его или отдаете.
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Не используйте уменьшительно-ласкательные суффиксы (чаек, вечерок, тортик). Это так называемая «галантерейная лексика». Раньше ее часто использовали продавцы в галантерейных магазинах, а сейчас такую ошибку часто совершают новоиспеченные мамы, которые много времени проводят с ребенком и не успевают переключиться от общения с малышом на окружающих.
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Слова и фразы, которые следует удалить из своего словарного запаса:
«Без обид». Обычно люди произносят эту фразу перед тем, как сказать что-то оскорбительное или недоброе. Если вы хотите сделать свое замечание без оскорблений, возможно, стоит пересмотреть то, что вы собираетесь сказать.
«Если быть честным». Это звучит вроде бы мягко, но все же означает лишь то, что вы не очень откровенны или честны.
«Без проблем». Часто используют в ответ на «спасибо». Однако эта фраза двусмысленна. Она может означать не только то, что вы принимаете благодарность, но и то, что это причинило вам какое-то неудобство.
«Я просто сказал(а)». Эту фразу нередко произносят с наклоном головы и закатыванием глаз, подчеркивая критику. Такие действия воспринимаются собеседником как сарказм или оскорбление.
«Понимаешь, о чем я?» Эту фразу нередко добавляют в конце предложения. Но воспринимается она вовсе не как беспокойство о том, что вас не поняли, а как подчеркивание важности вашей мысли.
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Как тактично спросить: «Где здесь туалет?» Тут все просто. Достаточно спросить: «Где я могу помыть руки?»
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Не бойтесь молчания. Необязательно заполнять каждую минуту содержательной беседой. Иногда беседа затухает, и это нормально. Не надо судорожно искать новую тему любой ценой. Среди большого количества незнакомых людей многим (и, возможно, вам тоже) нужна передышка, небольшой отдых. Переведите дух, сделайте глоток чего-нибудь или просто оглядитесь по сторонам. Это вовсе не значит, что ваша беседа должна на этом закончиться. Даже если это так, нестрашно ведь.
А как вы реагируете, когда ваш собеседник говорит «ложи» или «ихний»? И нарушаете ли вы сами речевой этикет?