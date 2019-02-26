19 вещей, о которых думают мужчины, но не делятся этим с женщинами
У мужчин и женщин немало общего и одновременно много различий. Сегодня, когда невиданной популярностью пользуются гендерная психология и тренинги о межполовых отношениях, казалось бы, мы должны понимать друг друга лучше, чем раньше. Однако женщины все так же продолжают оставаться загадкой для мужчин, а для женщин мужчины не становятся более понятными.
Прекрасная половина редакции AdMe.ru попросила мужчин приоткрыть завесу их тайных мыслей и поделиться наиболее интересными размышлениями о дамах.
- Мы понимаем женщин намного меньше, чем нам хотелось бы. Но намного больше, чем считают женщины.
- На самом деле мы очень любим комплименты, особенно нам запоминаются про внешность. Многие парни, услышав комплимент про их бороду, например, потом будут ходить с бородой постоянно. © 01123581321AhFuckIt / reddit
- Красота — это все же сугубо субъективное оценочное восприятие. Поэтому у каждого мужчины свои стандарты женской красоты, впрочем, как и у женщин. На шаблонные 90/60/90 приятно смотреть, но это не означает, что любой мужчина хочет наслаждаться такой красотой изо дня в день.
- Достаточно много мужчин считают женскую полноту привлекательной. Так что перестаньте себя чрезмерно мучить, гоняясь за какими-либо стандартами.
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Мы тоже страдаем от депрессии и приступов тревоги, но вы вряд ли об этом будете знать. Мы не любим говорить на эти темы, а если вы попытаетесь что-то выяснить или даже помочь, то, скорее всего, вы столкнетесь с агрессивным отрицанием нашего состояния. Если мужчина захочет поделиться с вами его тревогами, то обязательно вам их расскажет — не нужно навязывать свою помощь, пожалуйста. © jamestar1122 / reddit
- Мы замечаем ваши недостатки внешности и легкую домашнюю неухоженность. Просто если мы действительно вами увлечены и любим, то «идеальность» для нас не на первом месте.
- В целом нам не так уж и важно, как вы одеваетесь. Скорее всего, женщины так озабочены тем, что и как надеть, в основном не из-за мужчин, а из-за других женщин.
- Мы очень сильно хотим, чтобы вы бросали нам вещи, а не просто передавали их. Ну нравится нам проверять себя на скорость реакции и ловкость. И когда ты ловишь что-то в полете, ты думаешь: «О да, я крут!» © andytheg / reddit
- В мире примерно 3 миллиарда женщин. Причем красивых и желанных среди них намного больше, чем среди мужчин умных и успешных. Мы об этом вспоминаем, когда от нас требуют слишком много, а дают слишком мало.
- Мы больше ценим естественную красоту. И, даже если вы хотите скрыть какие-то «недостатки» с помощью косметики — пусть лучше будут видны ваши веснушки или шрамы, нежели вы будете в образе женщины-вамп.
- Иногда нам хочется, чтобы вы просто помолчали. Нам необходима тишина, поэтому мы так любим рыбалку (а не потому, что хотим выпить отдельно от вас). У вас постоянно куча мыслей и идей, и вы обязательно хотите этим с нами поделиться. Это порой утомляет, особенно после тяжелого рабочего дня.
- Мы тоже любим посплетничать. О женщинах, естественно!
- Нам правда по большей части все равно, в какое заведение мы пойдем есть. Главное, чтобы вкусно и по ценам адекватно. Пожалуйста, не мучите нас этим выбором, лучше решите сами. © Rabidrabitz / reddit
- Мужчина в отношениях никогда не скажет своей женщине, что ей пора что-то изменить, сбросить вес или что суп все же был невкусным. «Нет, дорогая, все прекрасно. Ты так же свежа, юна и стройна, как десять лет и двое детей назад».
- Мужчины хотят больше инициативы с вашей стороны. Без фанатизма, конечно. Так как мы все же не телепаты и не знаем, что вам все-таки хочется в тот или иной момент. Вместо того чтобы гадать и мучиться этими вопросами, нам хочется слышать более или менее четкий ответ.
- У мужчин есть такая «коробочка» в голове, «в которую» они думают. Называется она «Пустая коробка». Мы вообще любим все раскладывать по «коробочкам»: семья — в одной, работа — в другой, хобби — в третьей, и так далее. И когда вы спросите своего мужчину, о чем он думает, а в ответ услышите, что ни о чем, то крайне вероятно, что он говорит правду. © AmericanPixel / reddit
- Мужчины хотят, чтобы его свободу не ограничивали. Личное пространство — важный момент как для женщины, так и для мужчины. Не стоит наполнять собой всю жизнь своего мужчины. Давайте нам больше времени быть наедине с собой или заняться тем, чем нравится нам.
- Мужчины хотят, чтобы женщина обращалась к нему за советом. Каждому приятно, когда с ним советуются, учитывают его мнение. Советуйтесь со своим мужчиной чаще, и вы увидите, насколько это укрепит ваш союз. Только не перегибайте палку, расспрашивая, какую помаду вам лучше выбрать или какой запах ароматических свечей ему нравится больше. Всему есть предел.
- Мужчинам иногда тоже требуется поддержка, незаметная для него, не задевающая его эго. Да, мы очень переживаем, если у нас что-то не получается или мы в чем-то некомпетентны. Но мы никогда вам в этом не признаемся. Даже если мы знаем, что женщина все-таки была права. Для нас признание собственной неправоты смерти подобно. Поэтому, если мы вам жалуемся или признаемся, что были не правы, это высшая степень доверия.
Бонус: несколько таких же размышлений от женщин
- Если женщина любит своего мужчину, то ей нравится запах тела ее партнера. Поэтому мы часто любим «одалживать» ваши футболки и кофты — они пахнут вами. Ну и еще это удобно, конечно.
- Женщинам нужны эмоции. Мы зависим от них, и поэтому если наш избранник слишком молчалив или уделяет мало внимания, то мы пытаемся компенсировать недостаток эмоций общением с подругами, а иногда с друзьями мужского пола. И еще нас тянет куда-нибудь сходить — в кино, театр, бар, на выставку — или вообще поехать куда-то автостопом. Нужно больше эмоций и впечатлений!
- Мы так любим изъясняться намеками не потому что, мы все из себя такие загадочные. А потому, что мы хотим быть уверенными, что мы интересны своим мужчинам. Что они многое знают о наших вкусах и предпочтениях. Что если женщина вскользь заметила, что она любит ромашки, то мужчина при случае ей подарит именно их, а не розы или тюльпаны. Это будет означать для дамы, что ее мужчина не только слышит ее, но и слушает и ему важно сделать ей приятно.
- Мы часто воспринимаем вас как мальчиков. Вы можете вести себя по-глупому рискованно или, по нашему мнению, безалаберно, безответственно, не по-взрослому. Но мы принимаем и понимаем ваши приступы детства, ведь сами мы тоже иногда хотим побыть просто девочками. И так хочется, чтобы в такие моменты с нами были не мальчики, а мужчины.
Хотя мы и разные и порой нам сложно друг друга понять — мы дополняем друг друга. И иногда для взаимопонимания нам нужно лишь слушать и слышать друг друга. А что бы вы добавили в эти списки откровений?