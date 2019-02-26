19 вещей, о которых думают мужчины, но не делятся этим с женщинами

Мы тоже страдаем от депрессии и приступов тревоги, но вы вряд ли об этом будете знать. Мы не любим говорить на эти темы, а если вы попытаетесь что-то выяснить или даже помочь, то, скорее всего, вы столкнетесь с агрессивным отрицанием нашего состояния. Если мужчина захочет поделиться с вами его тревогами, то обязательно вам их расскажет — не нужно навязывать свою помощь, пожалуйста. © jamestar1122 / reddit