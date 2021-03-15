19 мужчин рассказали, почему считают своих жен лучшими на свете

Семейное счастье складывается из таких мелочей, как проявление заботы, разделение интересов, поддержка в трудные минуты и т. д. Даже такой пустяк, как приготовленный с любовью завтрак для своей второй половины, может укрепить отношения или наладить их, если вдруг они дали трещину. Особенно ценят такие моменты представители мужского пола, в которых тут же просыпается сентиментальность.

AdMe.ru нашел 20 мужчин, которые рассказали и показали, почему их жены имеют полное право считаться лучшими. А в бонусе мы расскажем историю, похожую на сценарий романтического фильма.

1. «В прошлую пятницу мне исполнился 51 год. Это был мой торт. И вместо песни „Happy Birthday to You“ играл „Имперский марш“. Обожаю свою жену»

2. «Моя жена поставила это возле меня во время неприятного конференц-звонка. „По твоему лицу я поняла, что тебе сейчас это нужно“. Она оказалась права!»

3.

4. «Это боковая часть моего ПК после того, как моя жена навела порядок с кабелями»

5. «Моя супруга сделала эту аппликацию на нашу годовщину. У меня просто нет слов»

6.

7. «Моя вторая половинка сделала шахматы, чтобы подарить мне их на день рождения»

8. «Жена удивила меня, когда я меньше всего этого ожидал. Сегодня 1 000 дней без вредных привычек»

9.

10. «Моя супруга впервые играет в Skyrim. Обожаю ее!»

11. «Жена оставила мне сюрприз на кухонном столе»

«Любовь всей моей жизни».

12. «Моя вторая половинка устроила мне самый лучший день рождения!»

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14. «У меня сегодня день рождения, и это завтрак, который жена приготовила для меня»

«Ты моя радость».

15. «Моя жена нарисовала в нашем коридоре эту 8-битную фреску Марио»

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17. «Мы с женой живем за границей, и здесь есть проблемы с покупкой соусов. Сегодня наша годовщина, и вот как она меня удивила. Обожаю ее»

18. «К нашей первой годовщине моя чудесная жена сшила одеяло из тканей, использованных на нашей свадьбе»

19. «Сижу в туалете, и тут моя вторая половинка спрашивает у меня: „Малыш, у меня милые пальцы на ногах?“»

Бонус: история, по которой можно снять фильм