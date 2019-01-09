Психотерапевт пишет мини-рассказы про взрослых мальчиков и раскрывает нам все их секреты

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У психотерапевта Аглаи Датешидзе есть не совсем обычное хобби: она сочиняет философские рассказы про повзрослевших девочек и мальчиков. А в последнее время ей активно помогают читатели, истории которых нередко оказываются столь же ироничными и глубокими.

«Девичью» подборку мы в AdMe.ru уже делали. А как насчет того, чтобы почитать мини-рассказы про взрослых мальчиков? Спорим, вы узнаете своих знакомых почти в каждом из этих персонажей?

1.

Жил-был мальчик. Он думал, что жизнь — это каменный лабиринт, в котором есть вход, задание и выход. А потом оказалось, что жизнь — это просто груда камней. Складывай что захочешь. В том числе и лабиринт.

2.

Жил-был мальчик. Однажды он встретил почти идеальную женщину: и красивую, и умную, и успешную, и живую, и образованную, и раскованную, и живущую в отдельно стоящем частном доме. Короче, просто мечта. Но только был у нее существенный недостаток. Женщина все время хотела, чтобы с ней разговаривали, любили ее и время вместе проводили. Это, конечно, в ней было совершенно лишнее. Ну что поделаешь, нет в мире совершенства...

3.

Жил-был мальчик. Он очень рано усвоил, что если говорить людям «Доброе утро!», «Как дела?», «Ты очень красивая!» «Я все понял!», «Хорошо-хорошо...», «Я тебя услышал!», «Я тебя люблю» и ласково улыбаться, то люди успокаиваются, отстают, а он может продолжать делать любую ерунду, какую пожелает.

4.

Жил-был мальчик. А еще были у него беспокойная женщина и долги. Вот чего она, глупая, волнуется? Ну звонят ему коллекторы по ночам, ну из дома грозятся выселить, ну бродит он по комнате взад-вперед с мыслями, в какой бы стране третьего мира политического убежища попросить. Ну и что? Главное, что он ее любит и макароны еще не закончились. Тем более вредно ей волноваться, рожать ведь скоро. Третьего.

5.

Жил-был мальчик. У него было очень мало проблем с людьми, потому что с самого детства он усвоил одно простое правило: если геройствуешь, то геройствуй только за свой счет.

6.

Жил-был мальчик. У него было слабое здоровье и мама, которая постоянно об этом напоминала. Шло время, мальчик рос, болел, снова рос и наконец полностью вырос. А мама уменьшалась, старела и наконец полностью исчезла. Маму конечно жалко, но со здоровьем с тех пор у мальчика стало гораздо лучше, потому что теперь некому напоминать, что оно у него плохое.

7.

Жил-был мальчик. Однажды он встретил великого учителя и не понял, что в нем такого особенного. Ну спокойный, ну осознанный, ну присутствует в моменте, ну счастливый и радостный. Ну и что? Вот если бы летать умел или по воде ходил... А то ерунда какая-то.

8.

Жил-был мальчик. Он всегда пропускал тех, кто обгоняет по встречке и рвется на кассу с пивом без очереди. Потому что туда, где они скоро окажутся, он совсем не торопился.

9.

Жил-был мальчик. Он любил маму, попадал в истории и постоянно паял что-то в гараже, получая в школе сплошные тройки. Любимая мама твердила ему, что, если он продолжит в том же духе, жизнь его покатится под откос. Мальчик продолжил, спаял первый компьютер, открыл фирму, нанял тысячу сотрудников, построил небоскреб, продал бизнес, стал миллиардером, купил яхту, объехал весь свет, женился на принцессе, написал книгу, освоил самолет, облетел все небо и написал еще одну книгу. И вот сидит он на презентации, обложки подписывает, а сам все ждет, когда уже его жизнь под откос покатится. Наверное, надо еще подождать, не могла же мама ошибаться.



Р.S. А потом подошла мама, извинилась и попросила автограф. Тогда мальчик успокоился, и публика о нем больше не слышала.

10.

Жил-был мальчик. Он всю жизнь ожидал волшебника в голубом вертолете. А после 40 плюнул, выучился на пилота, купил вертолет, покрасил его в голубой цвет, раздобыл полтонны мороженого и кинопроектор. Теперь летает, дарит, показывает бесплатно и радуется. Ожидайте!

11.

Жил-был мальчик. Он всем говорил, что он абсолютно свободный. А потом оказалось, что он абсолютно бесхозный.

12.

Жил-был мальчик. Обычно к нему без маникюра и трех высших образований невозможно было подойти. Иначе он возражал. А когда все-таки удавалось подойти, оказывалось, что его просто нужно обнять крепко, держать и не слушать никаких возражений.

13.

Жили-были мальчик и девочка. И были у них отношения. Оба они свои отношения очень высоко ценили. Только для девочки «высоко ценить» значило выспаться, встать пораньше, прибраться в квартире, помыться, приготовить вкусное, надеть красивое, а к назначенному часу садиться у окна и ждать. А для мальчика «высоко ценить» значило заскочить по случаю между делами на пару часиков, да еще и без подарка. В общем, теперь они оба знают, что, сближаясь, надо прояснять понятия.

14.

Жил-был мальчик. Он хотел, чтобы все было просто. Ну и, конечно же, каждый раз получал по полной программе...

15.

Жил-был мальчик. Он хотел накормить всех голодных и обогреть всех холодных. А потом женился неудачно. Представляете, эта стерва хотела, чтобы он сначала накормил ее саму и 5 их детей, обогрел общий дом, денег заработал хотя бы на одежду, а потом уже мир спасал. Ну бывают же на свете настолько эгоистичные бабы!

16.

Жил-был европейский мальчик. И до того ему было тоскливо существовать, что он решил сделаться великим поэтом. Писал-писал и прославился на весь мир, а потом умер молодым, произведя на свет очередную нетленку. Переродился в стране третьего мира веселым жизнерадостным малышом, вырос, пошел в школу, а там великого поэта по программе изучают. Читает мальчик и думает: «Ну елы-палы! Опять 25!»

17.

Жил-был мальчик. Он был вампир-людоед и весьма преуспевал. А все почему? Потому что обходительный и всегда правду говорил. Ибо сила в правде. Ежели какая дама изволит, чтобы у нее крови испили или ногу оттяпали, он с удовольствием ее обаяет, обо всем подробно предупредит, на свидание пригласит, вином напоит и комплиментов вдогонку наговорит. А пока кровь пьет, обнимает и нежно спрашивает, не кружится ли голова. В общем, большая очередь к нему выстраивалась. Даже из других городов на аудиенцию записывались. Ведь обходительные вампиры на вес золота. Да и сила в правде.

18.

Жил-был мальчик, который все понимал и принимал. И свою первую жену, которая отчаялась получить от него помощь с детьми-погодками. И свою вторую жену, которая просила денег, которых у него не было. И третью жену, которая ревновала к многочисленным любовницам. Да и любовниц, которые уходили, отчаявшись стать единственными, тоже хорошо понимал. И что им на месте не сиделось? Понимающий мужчина — это же такое счастье.

19.

Жил-был мальчик. Он гонял на мотоцикле по городу и останавливался в доме у каждой девочки всего на одну ночь. Девочки утром бежали за ним вслед, пытаясь доказать, что они достойны внимания такого мачо. А также его денег, заботы и свободного времени. Но мальчик, может быть, и знал, что они достойны, просто у него ни денег не было, ни времени, да и не умел он ни о ком заботиться. А у девочек как всегда фантазия богатая, что их и губит.

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