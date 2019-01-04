19 фотографий о том, как жили люди в России еще каких-то 100 лет назад

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Во все времена человечество мечтало о машине времени. А как же! Кто не хотел бы отправиться в прошлое, чтобы своими глазами увидеть, как, например, варили варенье во дворе дома Льва Толстого или как выглядел магазин 100 лет назад?

AdMe.ru собрал 19 исторических фотографий, которые помогут совершить путешествие в прошлое примерно на 100 лет назад и узнать, как жили наши предки в России.

Женщины тянут баржу. Недалеко от Нижнего Новогорода, 1910 г.

Во дворе дома Льва Толстого варят варенье. Ясная Поляна, под Тулой, Россия, 1900 г.

Транспортировка валунов для строительства Кампыр-Раватской плотины. Узбекистан, 1902 г.

Семья поселенца. Азербайджан, примерно 1912 г.

Окуловская мешочная фабрика. Кулотино, 1905 г.

Крестьяне на покосе. 1908 г.

Птичий рынок на Трубной площади. Москва, 1908 г.

Добыча железной руды на рудниках Бакальских гор. Урал, 1910 г.

Крестьянин работает в поле. Примерно 1910 г.

Женщина прядет пряжу перед домом. Изведово, 1910 г.

Фермеры из Поволжья в базарный день в Москве. 1915 г.

Точильщик ножей. 1916 г.

Российский революционер Михаил Калинин в деревенском доме среди крестьян, 1920 г.

Немецкие переселенцы кочуют по Волге. 1920 г.

Урок арифметики в школе. Начало 1920-х гг.

Жители деревни Кашино рассматривают лампочку Ильича. 1920-е гг.

Воскресная школа для работниц текстильного предприятия «Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры». 1913 г.

Раненые красноармейцы восстанавливают здоровье в Гурзуфе. Крым, 1922 г.

Покупатели в магазине. 1923 г.

Если бы изобрели машину времени, в какое время вы хотели бы вернуться и почему?