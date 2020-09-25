19 доказательств того, что детская обида — это глубокая незаживающая рана

У меня с матерью с самого детства были натянутые отношения. Не могу простить ей хотя бы то, что всю жизнь она стригла меня под мальчика, хотя мне всегда так хотелось носить бантики и косички, как у всех нормальных девочек. Била и наказывала меня за любые шалости. Если мне было больно или страшно, никогда не пожалеет, не приласкает... Только орала, что я бездарная, тупая и во всем всегда сама виновата.

Разрушила мою мечту поступить в художку, опять же, потому что, по ее словам, я дура и мое место — с метлой помойки убирать. Хотя я очень хорошо рисовала с самого раннего детства. Сейчас рисую портреты карандашом, получается неплохо. Но это после огромного перерыва, так как мне вдолбили, что я бездарная, и я перестала в себя верить.

Перерыв был 20 лет. Только сейчас, после 40, я начала снова рисовать. Муж уговорил не растрачивать талант на детские обиды.

Когда мне было 22, мама призналась, что никогда не любила меня. Любила она только моего младшего братца. Залюбила так, что сейчас к 33 годам он ни разу не работал, стал зависимым и заработал две судимости...

У меня же семья. Муж, 2 сыновей. Старшему 19, хочет связать жизнь с музыкой. Я его поддерживаю: если нравится, пускай играет на гитаре. Запрещать никогда не буду и тем более говорить гадости, которые говорила когда-то мне моя мать.

Младшему 3. Люблю их обоих одинаково. Никогда не делаю разницы. С мамашей не общаюсь уже 3 года и никогда уже не буду. Я всю жизнь пыталась ей понравиться, но недавно пришла к выводу, что ребенок не должен лезть из кожи вон, чтобы понравиться собственным родителям. Это просто ненормально. Ребенка надо априори любить! © Валерия Голубицкая / AdMe