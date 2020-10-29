19 человек рассказали, почему одни старики остаются одинокими, а другие находят новую семью

Вот бы у каждого из нас были любящие родители, которые со временем превратились бы в заботливых бабушек и дедушек. Но жизнь гораздо многограннее и идеальные семьи, к сожалению, в основном существуют на красивых картинках. Случается, что одни пожилые люди переезжают в дом престарелых, другие доживают свои годы в одиночестве, а третьи неожиданно находят новых друзей и даже попадают в другие семьи.

Мы в AdMe.ru прочитали откровения пользователей Reddit и задумались, действительно ли чужие люди могут стать ближе, чем собственные родственники, и можно ли осуждать детей, которые навсегда вычеркнули родителей из жизни.

Есть люди, которые становятся волонтерами и поддерживают стариков

Я помогаю одной благотворительной организации и общаюсь с пожилыми людьми по телефону. Так одинокие бабушки и дедушки чувствуют, что кто-то заботится о них. А еще мы покупаем им продукты и лекарства, помогаем отправлять письма. © dearsweetanon / Reddit

Мне всегда казалось, что нужно объединить дома престарелых, детские сады и студенческие общежития . Пожилые люди и дети будут получать внимание и заботу, а студентам достанется бесплатное жилье и одновременно несложная работа с частичной занятостью типа готовки и уборки. Пусть эти разные возрастные группы взаимодействуют и помогают друг другу. © katielady125 / Reddit

. Пожилые люди и дети будут получать внимание и заботу, а студентам достанется бесплатное жилье и одновременно несложная работа с частичной занятостью типа готовки и уборки. Пусть эти разные возрастные группы взаимодействуют и помогают друг другу. © katielady125 / Reddit Думаю, и нам тоже полезно пообщаться с людьми с богатым жизненным опытом и понять, о чем они думают и что чувствуют. Одна бабушка как-то сказала мне: «У меня уходит много времени, чтобы прочитать книгу, и к ее концу я уже забываю, о чем шла речь, и начинаю все заново. Я не жалуюсь на свою плохую память, наоборот, каждый мой день полон сюрпризов». © The_Flying_Nacho / Reddit

Другие не забывают приезжать в дом престарелых и дарят пожилым людям эмоции и новые впечатления

Моя сестра выходила замуж в другой части страны. Путешествие на эту свадьбу было бы слишком долгим для наших пожилых родственников, поэтому им не стали рассказывать про торжество. Когда молодожены вернулись из свадебного путешествия, они сразу поехали в дом престарелых к нашим бабушке и дедушке. Сестра надела подвенечное платье, а ее муж был в костюме. Они притворились, что пришли навестить родственников, прежде чем поехать на венчание. Бабушка и дедушка фотографировались с женихом и невестой, давали внучке советы и шутили про первую брачную ночь. Вот только они не знали, что свадьба уже давно состоялась. Вроде была такая мелочь, но мне кажется, это знак уважения. © Gooperchickenface / Reddit

Вроде была такая мелочь, но мне кажется, это знак уважения. © Gooperchickenface / Reddit То же самое было и с моим выпускным. Мы всей семьей зашли сфотографироваться с моим дедушкой, и я никогда не чувствовала себя более красивой, чем в тот день. Жители дома престарелых собрались вокруг нас и хвалили мое платье и прическу. © GammaRaee / Reddit

Когда я был маленьким, мой дедушка наряжался Санта-Клаусом и отправлялся в дом престарелых. Мужчины посмеивались и пожимали ему руку, женщины хвостиком ходили за ним, а одна особенно веселая бабуля даже щипала его за попу. Но больше всего мне запомнилась женщина, которая всегда говорила: «Тебе меня не обмануть, ты (мужское имя)». Выяснилось, что она принимала дедушку за своего давно умершего мужа. © TheSilencedScream / Reddit

Кто-то становится участником благотворительных программ

Там, где я живу, есть социальная программа, которая позволяет «усыновить» пожилого человека. Ею пользуются семьи, которые хотят, чтобы их дети жили с бабушками и дедушками, пусть и неродными. Здесь обращают особое внимание на характеры членов семьи и пытаются найти совместимого человека. Например, если вы ведете активный образ жизни, то в доме престарелых познакомят вас с дедушкой, который тоже не любит сидеть на месте. © Choactapus / Reddit

В детстве мне удалось стать участником такой программы. Я до сих пор поддерживаю контакты со своей «дополнительной» бабушкой. А тогда, 16 лет назад, в нашей семье появился любящий человек, который заботился о нас, детях, пока родители были на работе. © redundantky / Reddit

А тогда, 16 лет назад, в нашей семье появился любящий человек, который заботился о нас, детях, пока родители были на работе. © redundantky / Reddit Если вы хотите это сделать, лучше всего найти благотворительную организацию или связаться с домами престарелых. Будьте готовы к тому, что они проверят ваши данные. Им надо точно знать, что вы не захотите воспользоваться ситуацией в корыстных целях. Пожилые люди слишком уязвимы и беззащитны. © BlueStarFern / Reddit

А кто-то случайно находит новых бабушек и дедушек, которые становятся самими родными на свете

Моя родная бабушка умерла, когда мне было всего 8 лет. И однажды, когда мы навещали одну знакомую, я спросила, может ли она быть моей бабушкой. Она согласилась, даже несмотря на то, что у нее были свои внуки. Мы вместе готовили, рисовали, возились в саду. А потом я стала глупым подростком и совсем забыла о ней. Бабушка умерла, когда мне было 16. На похоронах я узнала, что она часто рассказывала обо мне своим детям и фактически считала меня внучкой. Я так скучаю. © illthinkofonel8er / Reddit

Бабушка умерла, когда мне было 16. На похоронах я узнала, что она часто рассказывала обо мне своим детям и фактически считала меня внучкой. Я так скучаю. © illthinkofonel8er / Reddit Я работала кассиром в продуктовом магазине и встретила покупательницу, день рождения которой совпал с моим. Вот только она была старше на 71 год. В итоге мы подружились, и я регулярно стала забегать в гости. Она скончалась пару лет назад, но я всегда буду помнить ее. © TNTWithALaserBeam / Reddit

Мы переехали в новый дом, и родные бабушки и дедушки оказались за много километров от нас. Буквально через несколько дней наши дети, которым было всего 2 года и 9 лет, начали болтать через забор с пожилой соседкой, и вскоре у них появилась новая бабушка. По воскресеньям она обедала с нами, и мы заходили друг к другу на чай. У нее были собственные дети, но они жили где-то за границей. Когда она умерла, я плакала так же, как если бы она была моей матерью. © Flitterfoot / Reddit

Но иногда мы понимаем, что взяли на себя слишком много

Я подружилась с одиноким пожилым соседом. Он признался в своих чувствах ко мне (разница в возрасте — 50 лет) и до сих пор присылает мне письма, а я была вынуждена оборвать с ним все контакты. И постараюсь больше не попадать в такую ситуацию. © cerealiscool / Reddit

Я много лет проработала в домах престарелых. Один мужчина часто болтал со мной и приглашал выпить чаю с печеньем. Я пыталась быть полезной ему и помогала решать мелкие проблемы. Но в итоге он начал названивать мне в 5 утра, чтобы поздороваться и что-то в очередной раз потребовать. Я уже уволилась из дома престарелых, переживала развод, искала новую работу и жилье. У меня не хватало сил на него, и я попросила перестать мне звонить. Как бы не так. Пришлось менять номер телефона. © Misssadventure/ / Reddit

Стоит ли осуждать выросших детей, которые не хотят общаться со своими родителями?

У меня есть друзья, с которыми не разговаривают их взрослые дети. Не знаю почему, ведь они прекрасные люди. Мы решили помочь им и сделать частью нашей семьи. Теперь у нас есть «дополнительные» бабушка и дедушка. Мы их так любим! © GreenOnionCrusader / Reddit

Я никогда не приеду к своей матери. Мне все время твердят, что она замечательный человек, но я слишком хорошо помню свое детство. Да, не каждый пожилой человек заслужил свое одиночество. Иногда именно взрослые дети ведут себя по-свински. Но не всегда. © Qwinlyn / Reddit

Мой биологический отец — очень обаятельный мужчина. Но я знаю его как нарцисса, который десятилетиями ныл и использовал нас с братьями и сестрами, чтобы отомстить моей маме за развод. У нее, видите ли, хватило наглости бросить человека, который сидел на ее шее и не хотел работать. © KitchenSwillForPigs / Reddit

Легко жалеть пожилых людей, когда они старые и добрые. Но их дети помнят, какими они были на самом деле , поэтому и обращаются с ними соответствующим образом. © Jimmi11 / Reddit

Я не понимаю, почему все осуждают детей, которые не поддерживают связь с родителями. Люди не отдаляются друг от друга только ради забавы. Добровольный отказ от общения означает, что в детстве что-то было не так. © SonWutRUdoin / Reddit

А вы поддерживаете отношения со старшим поколением или нашли кого-то, кто стал вам ближе, чем кровные родственники?