18 жизненных твитов о том, что отношения между мужчиной и женщиной бывают странными

Принято считать, что важными составляющими крепких отношений являются любовь и страсть. Отчасти это правда. Однако практика долгих браков показывает, что всё не совсем так, как мы себе представляем.

AdMe.ru собрал 18 высказываний мужчин и женщин, которые доказывают, что любить друг друга без толики юмора невозможно.

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Фото на превью twitter / XplodingUnicorn

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6 Комментарии
  • 2 августа 2017
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