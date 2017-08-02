18 жизненных твитов о том, что отношения между мужчиной и женщиной бывают странными

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Принято считать, что важными составляющими крепких отношений являются любовь и страсть. Отчасти это правда. Однако практика долгих браков показывает, что всё не совсем так, как мы себе представляем.

AdMe.ru собрал 18 высказываний мужчин и женщин, которые доказывают, что любить друг друга без толики юмора невозможно.