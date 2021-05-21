18 сногсшибательных женщин, в чей истинный возраст никто не верит, даже они сами

В любой женщине есть что-то прекрасное: в лице одной виден ум, у другой глаза сияют добротой, третья излучает спокойствие и уверенность, в которые хочется завернуться, как в домашний плед, и остаться там навсегда. Однако вдобавок к внутренним качествам каждый из нас хочет еще и хорошо выглядеть. Причем желательно всегда.

И мы в AdMe.ru обнаружили, что такое возможно. Стоит только взглянуть на фотографии пользователей Reddit, как станет понятно, что молодость может длиться если не вечно, то очень долго.

«Вы выглядите так, будто вам чуть за 40, и, честно говоря, если бы вы сказали мне, что вам 35, я бы вам поверил»

70 лет.

«Я бы сказал, что вам 34, но вы выглядите слишком хорошо для этого возраста»

49 лет.

32 года.

«Мне хотелось сказать, что вам 37, и я никогда не поверил бы, что вам за 40»

43 года.

«Мне кажется, вам 23. Но сколько бы вам ни было, вы выглядите великолепно»

34 года.

«Вы обладательница неотенических черт, которым я ужасно завидую»

35 лет.

«Вам 27. — Как приятно! Моему мужу 27. Правда, у нас есть разница в возрасте»

37 лет.

«Никогда бы не сказал, что вам столько. Может, 38–40. Вау»

48 лет.

— Мне кажется, я только что влюбился.

— Стой, она моя!

35 лет.

50 лет.

«Минимум 18, максимум 26, но вообще-то мне кажется, что вам 22»

34 года.

«Вы выглядите моложе своего возраста»

49 лет.

«Я бы дал 32. Вы очень хорошо сохранились»

51 год.

«Как? Как вам удается выглядеть так молодо?!»

42 года.

«Ты выйдешь за меня?»

52 года.

«Не могу поверить, что мы ровесницы. Я чувствую себя на тысячу лет старше»

30 лет.

«Вау! Расскажите о том, как можно так выглядеть!»

53 года.

«Хотела бы я так выглядеть, когда мне будет столько же»

42 года.