18 законов японской философии счастья, которые научат ценить каждый миг

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Понятие «итиго итиэ» дословно переводится как «один момент — одна возможность». Это японская философия, которая учит жить одним днем, но не бездумно, а осознанно, создавая и переживая незабываемые моменты как с другими, так и с самим собой. Это призыв вернуть внимание во взаимоотношения с любимыми, семьей, коллегами и миром в целом, и на него откликнулись не только японцы, но и люди по всему миру.

AdMe.ru узнал все об искусстве наполнять радостью каждый момент своей жизни из книги «Итиго Итиэ. Японское искусство быть счастливым здесь и сейчас». Мы хотим, чтобы вы тоже были счастливы, поэтому предлагаем вам познакомиться с секретами итиго итиэ, которые позволят наслаждаться сегодняшним днем. А в бонусе расскажем, какой фильм исповедует эту философию.

1. Не откладывайте хорошее на потом. Чтобы можно было любой миг существования превратить в лучшее время свой жизни, надо запомнить одно простое правило и вспоминать о нем каждый раз, только открыв глаза. Оно звучит так: каждая возможность представляется нам только раз в жизни. Если вы не примете ее, она пропадет навсегда. Жизнь — это то, что происходит сейчас или никогда. 2. Сосредоточьтесь на чем-то одном. Когда мы пытаемся принять участие в разговоре или почитать книгу, отвлекаясь на мобильный, ничего не получается. Делайте что-то одно — и так, будто это является самым важным в жизни. И если следовать данному совету, то так оно и будет. 3. Помните, что все, происходящее с нами, даже неприятное, имеет цель. Только мы сами можем вложить в это позитивный смысл благодаря нашему отношению и решениям, которые мы принимаем. 4. Избавьтесь от ожиданий. Прогнозирование — лучший способ убить момент. Любые ожидания представляют собой обертку, не позволяющую увидеть сам подарок.

5. Живите в настоящем. Эмоции заставляют нас путешествовать во времени, отправляя то в прошлое, то в будущее, причем далеко не ради нашего удовольствия. Путешествия в прошлое и будущее часто болезненны и почти всегда бесполезны, потому что вы не можете изменить того, что было, и не можете знать, что произойдет. Здесь и сейчас — единственное место, где живут все возможности мира. 6. Не торопите события. Желание ускорить происходящее «вырывает» нас из момента. Например, влюбленный, мечтающий поскорее получить первый поцелуй, не может наслаждаться своим состоянием из-за нетерпения. 7. Сделайте то, чего не делали раньше. Один из способов наполнить жизнь яркими моментами — впустить в нее что-то новое. Мы считаем, что можем определять собственную жизнь, принимая взвешенные решения, но правда такова, что в жизнь постоянно вмешивается воля случая и иногда именно отклонение от планов приводит нас к истинной цели. 8. Перестаньте анализировать. Когда мы раскладываем все по полочкам, «препарируем» текущий момент, мы убиваем его. Желание понять, почему событие сделало нас счастливым, разрушает счастье. Поэтому просто наслаждайтесь им.

9. Сядьте поудобнее и наблюдайте за чудом жизни. Как только вы вырветесь из повседневного водоворота обязательств и спешки, вы откроете ворота своей жизни для благополучия. Природа стремится окружить нас прекрасными моментами: золотой свет заката, быстро тающий первый снег, осенние тропинки парков — эти возвышенные моменты заслуживают внимания, поскольку обогащают душу. 10. Задействуйте все пять чувств, чтобы поймать момент. Учитесь по-настоящему слушать, смотреть, осязать, обонять и вкушать, чтобы наполнить каждый день богатством восприятия. Это также поможет стать более внимательным к другим. 11. Превращайте встречи в праздник. Не ждите особых условий (отпуска, дня рождения), чтобы пережить нечто необыкновенное. При правильном настрое и расположении духа каждый день может быть воскресеньем.

12. Организовывайте свидание с самим собой хотя бы раз в неделю: это может стать истинным бальзамом для души. Подарите себе несколько часов, чтобы подумать, сделать заметки в блокноте и просто подышать спокойно, погрузившись в окружающий мир всеми пятью чувствами. 13. Учитесь видеть. Невозможно пережить нечто незабываемое, гуляя по страницам в интернете. Возвращаясь домой с работы или отправившись по делам, не ведите себя как зомби, уткнувшись в смартфон. Отмечайте мелочи, которые обычно упускаете из виду: обратите внимание на форму облаков, цвет неба, здания, людей.

14. Бегите от рутины. Завтрак на скорую руку — работа — ужин — безделье перед телевизором или компьютером — сон. Этот ежедневный забег ведет только к апатии. Пишите историю, которая останется в памяти: делайте сюрпризы, устраивайте романтические ужины, дайте счастью ворваться в дом. Секрет долговечности отношений заключается в том, чтобы разделять как можно больше моментов итиго итиэ друг с другом. 15. Забудьте о возрасте. Каждый способен начать жизнь заново, независимо от того, сколько ему лет. Даже старик может все переосмыслить и начать жить с чистого листа: Гарри Бернштейн принялся писать свой роман-бестселлер «Невидимая стена» в 93 года, а закончил и опубликовал книгу в 96 лет.

16. Создавайте свою реальность. Если окружающая вас действительность слишком скучна и предсказуема и в ней не находится места для итиго итиэ, у вас есть уникальная возможность создать для себя другую реальность. 17. Задайте правильный вопрос. Если вы хотите переписать сценарий собственной жизни или просто изменить происходящее в данный момент, вопрос, который поможет в этом, всегда будет звучать одинаково: а что будет, если? Просто посмотрев на него, мы трансформируем проблему в вопрос. Мы выходим из состояния паралича и меняем направление жизни, ведь наши мысли — это первый шаг навстречу переменам. 18. Станьте охотником за хорошими моментами. Говорят, что беременные женщины замечают вокруг себя исключительно выпуклые животы. Подобно этому, как только мы превращаемся в охотников за мгновениями, мир вокруг тут же обретает уникальный и возвышенный смысл, поскольку нам выпала привилегия узнать важную вещь: все, что мы переживаем сейчас, больше никогда не повторится.

Бонус: итиго итиэ в кино

В 1995 году в кинотеатрах Японии вышел фильм «Форрест Гамп», и в прокате он назывался так: «Том Хэнкс — это Форрест Гамп, итиго итиэ». Таким образом в этой чудесной стране подчеркнули, что все, что происходило с главным героем, отнюдь не случайно. Он отдавал себя каждому моменту, каким бы незначительным тот не казался, и пожинал плоды.

Какие принципы японского искусства радости стоит взять на вооружение? Итиго итиэ, друзья.