18 вещей, которые поймут только женщины

Для мужчин женский мир порой кажется слишком непонятным, а все трудности или радости жизни, с которыми сталкиваются девушки, во многом надуманными и пустяковыми.

AdMe.ru в очередной раз решил показать, с чем прекрасная половина человечества сталкивается практически каждый день.

Когда кажется, что идеальные джинсы наконец нашлись, у них обычно обнаруживается всего один недостаток

Почему производители джинсов так и не научилась делать ткань толще в тех местах, где они протираются быстрее всего?

Если вечером ложишься спать с мокрой головой, утром будь готова увидеть в зеркале что-то подобное

После прогулки в новых туфлях потом еще неделю приходится ходить во вьетнамках

Очки всегда застревают в волосах. Всегда!

Еще одно тяжелое испытание для волос

Лечь спать с макияжем — не самая лучшая идея

Когда что-то идет не так

Каждой знакомо это чувство, когда ты накрасила губы блеском, а на улице ветрено

Вот что случается с волосами после того, как распустишь хвост в конце дня

Начало конца

Миг, когда вся жизнь остановилась

Зато если в сумочке просыпались тени, вся жизнь заиграет новыми красками

Девушки везде оставляют следы

Вообще везде

Одновременно они заканчиваются только в параллельной Вселенной

Девушкам очень тяжело оставаться красивыми в течение всего дня

Но они умеют заслуженно наградить себя за все пережитые трудности

Фото на превью claudiaaldrete / Instagram

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