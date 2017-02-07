18 вещей, которые поймут только женщины
Для мужчин женский мир порой кажется слишком непонятным, а все трудности или радости жизни, с которыми сталкиваются девушки, во многом надуманными и пустяковыми.
AdMe.ru в очередной раз решил показать, с чем прекрасная половина человечества сталкивается практически каждый день.
Когда кажется, что идеальные джинсы наконец нашлись, у них обычно обнаруживается всего один недостаток
Почему производители джинсов так и не научилась делать ткань толще в тех местах, где они протираются быстрее всего?
Если вечером ложишься спать с мокрой головой, утром будь готова увидеть в зеркале что-то подобное
После прогулки в новых туфлях потом еще неделю приходится ходить во вьетнамках
Очки всегда застревают в волосах. Всегда!
Еще одно тяжелое испытание для волос
Лечь спать с макияжем — не самая лучшая идея
Когда что-то идет не так
Каждой знакомо это чувство, когда ты накрасила губы блеском, а на улице ветрено
Вот что случается с волосами после того, как распустишь хвост в конце дня
Начало конца
Миг, когда вся жизнь остановилась
Зато если в сумочке просыпались тени, вся жизнь заиграет новыми красками
Девушки везде оставляют следы
Вообще везде
Одновременно они заканчиваются только в параллельной Вселенной
Девушкам очень тяжело оставаться красивыми в течение всего дня
Но они умеют заслуженно наградить себя за все пережитые трудности
Фото на превью claudiaaldrete / Instagram