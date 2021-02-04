18 типов токсичных коллег, которые найдутся в каждом коллективе

В стенах офиса тесно сосуществуют разные типы людей: с одними можно хоть в разведку, с другими ограничиваешься словами «привет» и «пока». И это нормально, ведь все мы разные, со своими привычками и взглядами на жизнь. Невозможно нравиться абсолютно всем, но зато способность избегать стычек с непростыми коллегами лишний раз показывает ваш профессионализм и стрессоустойчивость.

AdMe.ru выделил основные, самые яркие типы сотрудников и проиллюстрировал их, не забыв подкрепить полученную информацию мнением психологов и рекрутеров.

Интриган

Типичный интриган льстивый, услужливый и дружелюбный на вид. Такой человек вызывает доверие, мастерски манипулирует другими в личных целях и спекулирует полученной информацией. Зачастую собирает сплетни и обсуждает других коллег.

Консерватор

Сотрудник этого типа всегда против любых нововведений в офисе, отделе и компании в целом. А если это касается его прямых обязанностей, то ворчание, недовольство и протест гарантированы. Консерватор тяжело воспринимает новую информацию и новые правила, поэтому вы не увидите его в первых рядах желающих повысить свою квалификацию.

Сытый по горло

От него часто можно услышать: «Это не моя работа», «Почему я должен это делать?!», «Мне за это не платят». А ведь такой подход убивает производительность в коллективе, потому что превращает сплоченную команду в кучку разобщенных индивидуалистов. Сотрудник такого типа никогда не сделает ничего сверх нормы или чуть больше возможного. Еще один минус — своим вечным недовольством он подстрекает и саботирует других людей в офисе.

Самый умный

Обычно кичится тем, что он самый «старенький» сотрудник компании. Самомнение этого ценного кадра зашкаливает, ведь, с его слов, чуть ли не весь совет директоров прошел когда-то через его профессиональные руки. На полном серьезе считает себя самым важным и умным работником, и все до единого должны считаться с его мнением. Ведь он точно знает, как лучше.

Типичный жмот и халявщик

Узнать такого коллегу несложно. Именно он никогда не сдает деньги ни на один день рождения, но зато потом сверкая пятками бежит за общий стол угощаться пирогами и тортами.

Вечная жертва

Рабочий день еще не успевает начаться, а у такого коллеги уже все плохо. Никогда не расскажет хорошую новость, ежедневно и методично ноет о своих проблемах на работе и в личной жизни и привносит в коллектив сплошной негатив. Если после общения с таким человеком вам хочется забиться в дальний угол и неистово рыдать, значит его цель достигнута.

Манипулятор

Если за очередным комплиментом в ваш адрес незамедлительно следует просьба помочь с работой, то перед вами именно этот тип коллег. Манипулирует людьми исключительно в своих целях и интересах. Если вы чувствуете эмоциональное давление или вам кажется, что вы выполняете не свои обязанности, то, скорее всего, вами манипулируют. Наличие в коллективе любителя подергать сослуживцев за ниточки приводит к нервозности персонала, конфликтам и интригам, которые отвлекают их внимание и силы от работы.

Метеозависимый

В каждом коллективе есть сотрудник, которому всегда холодно, и тот, кому невыносимо жарко. Первый даже летом носит теплый свитер, зябнет, пьет горячий чай и молниеносно ликвидирует любой источник сквозняка, будь то окно или кондиционер. Второй тип, напротив, изнывает от духоты и распахивает все окна, несмотря на лютый мороз. На самом деле это нормально, что кому-то может быть прохладно, а кому-то душно, но зачастую происходит так, что такие коллеги проявляют крайнюю нетерпимость к другим работникам, если их температурные предпочтения не соблюдаются.

Балагур

Типичный балагур — этакий весельчак и зажигалка. Может появиться незаметно и отвесить глупую шутку или вклиниться в разговор с заранее припасенным для таких случаев анекдотом. Изначально может показаться дружелюбным, ведь он без труда находит общий язык со всеми, но, присмотревшись, понимаешь, что его коэффициент полезного действия касаемо работы равен нулю. Сплошные хиханьки да хаханьки, нескончаемые перекуры, разговоры и чаепития.

Нахлебник

Не прочь использовать коллег в личных целях, но, в отличие от типичного манипулятора, делает это для экономии собственных средств, времени и ресурсов. К примеру, часто просит подвезти его на автомобиле, ссылаясь на дружественные взаимоотношения. Причем такие просьбы со временем входят у него в привычку, а комфортабельные поездки воспринимаются как данность.

Бесцеремонный

Он же любитель нарушать личные границы. Заходит без стука, без стеснения залезает в рабочие тумбочки коллег, хозяйничает на чужом столе, на обеде плюхается на стул рядом с разговаривающим по телефону коллегой. Каждый заслуживает уважительного отношения со стороны как коллег, так и начальства. От правильно установленных границ зависит физическое и психологическое состояние на работе и в жизни. Границы помогают сотрудникам быть продуктивнее и получать удовлетворение от рабочего процесса.

Тунеядец

Это человек, который имеет возможность бессовестно отлынивать от работы в то время, когда весь коллектив интенсивно трудится. Такой сотрудник ленив, пассивен, отмалчивается на собраниях, не приносит никаких идей и бежит от работы, как от огня. Зачастую его коллеги искренне не понимают, как он до сих пор работает в компании и почему ему можно халявить, а им — нет.

Один в поле воин

Такой сотрудник предпочитает работать самостоятельно, считает себя умнее других и зачастую недооценивает своих коллег. Считает себя самым исполнительным, любит делать все по-своему и ставит свои нужды выше нужд коллектива и компании. Опасен для работодателя тем, что разобщает коллектив и убивает производительность в команде.

Критик

Критикует все, что видит, и не только в плане работы. Такому человеку невозможно угодить, ведь он все равно смешает с грязью все твои идеи, предложения, еду из дома и твой сегодняшний образ. Зато по отношению к себе токсичные коллеги не приемлют никакой критики, ведь они не сомневаются в своей правоте ни на секунду.

Пожиратель времени

С таким коллегой невозможно работать: мало того что он ленится качественно выполнять свою работу, так еще и вас отвлекает непрекращающимися разговорами, пересудами, глупыми просьбами о помощи и историями из жизни. Уделяя время такому сотруднику, свою работу, увы, выполнять не успеваешь.

Ревизор

Постоянно всех контролирует: каждый шаг, каждую мелочь, каждую бумажку. Дело в том, что такой коллега никогда не чувствует себя достаточно уверенно и безопасно, чтобы передать хотя бы малую толику ответственности за свою работу в руки других.

Прокрастинатор

Типичный прокрастинатор постоянно откладывает работу и задачи на потом. Его совершенно не волнует, что сегодня последний день месяца, а отчет еще не сдан. Увы, вследствие такого отношения к личным рабочим задачам страдает весь отдел: не выполняет план, не сдает норматив в срок и так далее.

Человек-ЧП

Такой сотрудник не прочь уйти раньше положенного времени, переложить часть своей работы на коллег и отпроситься у начальства. Причем на такой случай у него всегда припасена какая-нибудь невероятная история. К примеру, выступление ребенка, о котором стало известно буквально час назад, срочно надо бежать к стоматологу — зуб шатается, простудился хомяк — бегом к ветеринару и так далее.