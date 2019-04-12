18 терминов из психологии, которые стоит знать всем образованным людям

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Ежедневно нас окружает множество людей, взаимодействуя с которыми мы замечаем определенные черты их характера, модели поведения. Задумывались ли вы о том, почему некоторые личности ведут себя очень странно, а некоторые, наоборот, проявляют себя самым достойным образом? Всему этому есть объяснение в психологии.

Редакция AdMe.ru подробнее рассмотрела некоторые психологические термины и постаралась объяснить их значение простыми словами.

1. Алекситимия

Дословно с древнегреческого термин переводится как «без слов для чувств». Иными словами, это состояние, при котором человек не может словесно выразить переживаемые эмоции.

2. Конгруэнтность

Если человек способен точно озвучить и выразить свои реальные ощущения и эмоции, которые он испытывает, то его можно назвать конгруэнтным. Другими словами, это соответствие ощущений и переживаний словам, жестам, мимике.

3. Аффектация

Под данным термином понимается проявление какого-либо чувства или настроения в преувеличенной форме. Для такого поведения характерны чрезмерная пафосность речи, неестественные и показные жесты.

4. Ригидность

Ригидностью называют неспособность человека поменять свои устои и привычки, даже когда этому потворствует ситуация. Например, ригидные люди отказываются поменять свою точку зрения, если узнают новые факты, которые доказывают, что она неверна.

5. Гиперкомпенсация

Стремление личности исправить свои физические или психические недостатки, которые могут быть как реальными, так и надуманными. При этом ресурсы, затраченные на преодоление несовершенств, значительно больше, чем требуется от человека в данных условиях.

6. Конформность

Под влиянием одного или нескольких людей и общества в целом человек склонен изменить свое первоначальное мнение или поведение. Это и есть конформность.

7. Инсайт

Это состояние, когда человек неожиданно находит решение проблемы. Главной особенностью инсайта является именно внезапное озарение. Так, человек, отойдя от анализа ситуации, раздумий и занимаясь посторонними делами, неожиданно понимает, как решить проблему.

8. Локус контроля

Под данным термином понимается приписывание своих успехов и неудач в жизни внешним факторам или собственным способностям. Так, человек либо все сваливает на обстоятельства извне, либо возлагает ответственность на себя.

9. Катарсис

Эффект после пережитых чувств, когда происходит эмоциональная разрядка, уходит напряжение. По сути это душевное облегчение после выплескивания эмоций. Например, человек страдал, испытывал злость по какой-либо причине, а после того, как он проплакался, негатив ушел, возникло желание простить. Это и есть катарсис.

10. Обсессия

Это состояние, при котором у человека спонтанно возникают навязчивые мысли и идеи, сложно поддающиеся контролю.

11. Аффилиация

Под этим термином понимается простая человеческая потребность в общении, дружбе, в обществе других людей.

12. Эффект Барнума

Второе название — эффект Форера. Смысл заключается в том, что человек склонен размытые и обобщенные описания личности воспринимать как полностью достоверные, которые касаются конкретно его. Яркий пример — люди, верящие в гороскопы.

13. Фаббинг

Новое, но, пожалуй, одно из самых частых явлений современного общества. Фаббинг — злоупотребление гаджетами, проявляющееся в постоянном отвлечении на свой девайс в процессе разговора с собеседником.

14. Эффект Розенталя

Он же эффект Пигмалиона. Данный феномен основан на 2 принципах. Первый заключается в том, что люди на подсознательном уровне ведут себя так, как от них ожидают. Второй принцип состоит в том, что человек, уверенный в чем-либо, истолковывает происходящее так, чтобы это подтверждало его убеждения. К примеру, начальство, считающее своих работников бездельниками и неумехами и первоначально настроенное на негативные результаты, получает именно таких подчиненных.

15. Автаркия

Состояние, при котором человек ощущает внутреннюю достаточность, душевное удовлетворение.

16. Ассертивность

Очень важное в современном мире свойство личности, подразумевающее уверенное и достойное поведение при отстаивании своих интересов без ущемления при этом прав других людей. Например, человеку по телефону предлагают услугу, в которой он не нуждается. Неправильным будет ответ с оскорблением или грубостью: «Отстаньте! Мне некогда!» Ассертивным: «Спасибо за предложение. Мне это не нужно».

Какие из этих терминов вам были известны? Если есть аналогичные примеры, делитесь в комментариях.