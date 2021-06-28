18 простых радостей, которым родители обычно не придают значения, а дети запоминают на всю жизнь

У каждого из нас есть детские воспоминания, которые неизменно вызывают чувство теплоты и нежности. Обычно это какие-то очень повседневные и, на взгляд родителей, совсем незначимые моменты. А потом оказывается, что именно такие мелочи западают в душу детям и согревают их на протяжении всей жизни. Поэтому мамам и папам важно помнить, что каждое доброе слово или действие может сделать будущее наших детей чуть-чуть счастливее.

Не так давно мы в редакции AdMe.ru делились друг с другом воспоминаниями из детства и вдруг заметили, что все участники беседы улыбаются. Мы поняли, сколько теплоты и любви кроется в таких простых вещах, и решили напомнить всем о том, как это важно.

Когда родители иногда позволяют нарушать правила

Когда за тебя болеют всей душой даже по мелочам

Когда для мамы и папы нет ничего важнее, чем испечь с тобой праздничное печенье

Когда мама будит так, что хочется скорее выскочить из постели

Когда папа пропускает рыбалку с друзьями, чтобы научить тебя кататься на велике

Когда папа понимает, что тебе больно, и готов помочь и пожалеть

Когда ты болеешь и специально для тебя мама делает что-то вкусненькое

Когда маме можно рассказать про мальчика, который нравится

Когда, только став взрослым, ты понимаешь, что папа всегда отказывался от сладостей не потому, что не любит, а чтобы тебе больше досталось

Когда ты чувствуешь себя самым любимым и нужным, потому что родители забрали тебя из садика раньше всех

Когда мама с папой по-настоящему в восторге от твоего рисунка

Когда папа, придя домой, приносит тебе подарок «от зайчика»

Когда ты приносишь домой котенка с улицы и мама с папой разрешают оставить его

Когда идешь с папой в лес за грибами и он незаметно подсказывает, где искать их, чтобы ты чувствовал себя настоящим грибником

Когда мама и папа не боятся немножко побыть смешными

Когда 1 января просыпаешься с мыслью о подарках и находишь под елкой именно то, что так долго ждал

Когда мама и бабушка говорят, что клубнику нужно мыть, но ты-то знаешь, что самая вкусная — прямо с грядки

Когда папа точно так же, как и ты, обожает кататься на «ватрушке» с ледяной горки