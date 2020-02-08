18 примеров, как маркетологи пытаются нас обвести вокруг пальца, чтобы в итоге больше заработать

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Чтобы продать свой товар, некоторые производители используют хитрые и не совсем честные приемы. К примеру, устанавливают на телефон 3 камеры, 2 из которых делают фейковыми. Или пишут на упаковке с соком крупным шрифтом «100 % сок», а мелким — настоящее количество сока. Кстати, самой вопиющей наглостью, которая вызывает настоящую обиду, — это использование магазином кривого зеркала для примерки одежды, в котором человек выглядит немного стройнее. Так покупатель с большей вероятностью уйдет не с пустыми руками.

Мы в AdMe.ru выступаем против любого способа ввода покупателей в заблуждение. Поэтому хотим привести 18 наглядных примеров, как маркетологи пытаются оставить нас в дураках и на этом заработать.

«Думал, тут более 1 000 наклеек из „Истории игрушек — 4“. Из них только таких квадратиков не менее 750»

Это телефон с 3 камерами, 2 из которых — фейковые

«Я бы хотел получить свои 3,1 унции»

Поясним: на автомате указана емкость бутылок в 20 унций (590 мл), а в руках у мужчины бутылка емкостью 16,9 унции (500 мл).

В этом магазине для примерки одежды установлено кривое зеркало. В нем покупатель выглядит чуть стройнее и, соответственно, он с бо́льшей вероятностью уйдет с покупкой

Эти искусственные цветы приклеены, чтобы покупатели думали, будто кактусы цветут

Когда ожидаешь, что сахара нет вообще, даже грамма. Но нет

С соками тоже не все гладко

«100 %-ный сок.

Содержит 27 % сока».

«Мой брат купил мощный power bank, а он телефон почти не заряжает. Мама открыла крышку и выяснила, что подключены только 3 батареи. Остальное — пустышки»

«Теперь еще больше». Так гласит этикетка на правой банке

Еще пример: бутылка меньше, цена та же

А тут все наоборот: в коробке, которая выше, хлопьев меньше

В этом игровом автомате «кран», расположенном в Осаке, Япония, некоторые призы прикреплены ко дну

«Я понял, почему это оливковое масло стоило намного дешевле других... Правда, после того, как я дошел до кассы»

Вы тоже не сразу поняли, почему это оливковое масло дешевле? Дело в том, что оно разбавлено подсолнечным маслом, о чем, собственно, и указано на этикетке. Правда, черным текстом на почти черном фоне. Присмотритесь. Явная попытка скрыть эту информацию от покупателя.

Судя по картинке, этот крючок для ванной выдержит человека. Но в описании указана максимальная нагрузка в 13 фунтов (5,9 кг)

«Я заплатил $ 11 за 3 такие ручки»

«В моем калькуляторе фейковая солнечная батарея»

«Сниженная» цена по случаю «черной пятницы»

Доказательство того, что не всегда нужно верить стикерам

Надпись на наклейке: «Можно использовать в микроволновке и посудомоечной машине».

Надпись на посуде: «Не использовать в микроволновках и посудомоечных машинах».

Кстати, вы заметили такую тенденцию последних лет, что емкости с продуктами (молоко, соки и т. п.) становятся все меньше? К примеру, раньше молоко продавалось в литровых бутылках и тетрапаках, потом вмещали 950, сейчас почти все молоко продается по 900 г. С каким хитрым способом введения покупателя в заблуждение вы сталкивались?